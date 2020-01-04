 На борьбу с пожарами в Австралии бросят до 3000 военнослужащих запаса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2020

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Мир

На борьбу с пожарами в Австралии бросят до 3000 военнослужащих запаса

Впервые в истории Австралии тысячи военнослужащих запаса будут призваны для борьбы с охватившими восток страны пожарами.

Силуэты лошадей на фоне горящих лесов Австралии

Площадь лесных пожаров в Австралии достигла 5,5 млн гектаров

До 3000 военнослужащих запаса будут призваны к участию в тушении масштабных лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, и оказании помощи пострадавшим от них. Об этом сообщил в субботу, 4 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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По данным австралийского онлайн-издания The Weekend Australian, это первый подобный случай в истории страны. Для оказания помощи в борьбе с пожарами в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия были созданы три объединенные рабочие группы, сообщает издание. Их главными задачами станет обеспечение жителей этих штатов продовольствием, помощь в эвакуации уязвимых граждан, выявляение областей, где потенциально может начаться возгорание, и борьба с пожарами на удалении от непосредственных очагов пламени.

ВВС Австралии задействованы в тушении пожаров

1 января в регион были направлены 5 вертолетов ВВС страны и 2 судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Кроме того, в связи с чрезвычайной ситуацией правительство Австралии приняло решение дополнительно арендовать четыре противопожарных самолета, выделив для этих целей 20 млн долларов, сообщает The Weekend Australian в субботу.

Ожидается, что первые два самолета будут доставлены в Австралию через неделю, а еще два - через две недели. Какая страна предоставит их в аренду для тушения пожаров, охвативших восток Австралии, пока не сообщается. 

Лесные пожары в Австралии

Колонна автомобилей жителей восточного региона Австралии, эвакуирующихся из-за пожаров

Колонна автомобилей жителей восточного региона Австралии, эвакуирующихся из-за пожаров

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. По последним данным, в пламени погибли как минимум 23 человека и сгорели 1500 домов.

Между тем метеорологи уже предупредили, что ждать улучшения погодных условий в предстоящие выходные не следует: температуры достигают 40-градусной отметки, влажность воздуха не превышает 10 процентов. За ночь зона пожаров успевает продвинуться вперед приблизительно на 30 километров. 

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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Ссылки в интернете

Статья DW о лесных пожарах в Австралии

Статья DW о лесных пожарах в Австралии  

Статья DW о том, что в Австралии из-за пожаров было введено чрезвычайное положение

Статья DW о том, что в Австралии из-за пожаров было введено чрезвычайное положение  

Статья австралийского онлайн-издания The Weekend Australian о борьбе с лесными пожарами в стране

Статья австралийского онлайн-издания The Weekend Australian о борьбе с лесными пожарами в стране

Аудио- и видеофайлы по теме

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