На борьбу с пожарами в Австралии бросят до 3000 военнослужащих запаса

До 3000 военнослужащих запаса будут призваны к участию в тушении масштабных лесных пожаров, бушующих на востоке Австралии, и оказании помощи пострадавшим от них. Об этом сообщил в субботу, 4 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

По данным австралийского онлайн-издания The Weekend Australian, это первый подобный случай в истории страны. Для оказания помощи в борьбе с пожарами в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия были созданы три объединенные рабочие группы, сообщает издание. Их главными задачами станет обеспечение жителей этих штатов продовольствием, помощь в эвакуации уязвимых граждан, выявляение областей, где потенциально может начаться возгорание, и борьба с пожарами на удалении от непосредственных очагов пламени.

ВВС Австралии задействованы в тушении пожаров

1 января в регион были направлены 5 вертолетов ВВС страны и 2 судна Королевского австралийского военно-морского флота. Они доставят воду и топливо, окажут поддержку в борьбе с огнем и помогут в эвакуации.

Кроме того, в связи с чрезвычайной ситуацией правительство Австралии приняло решение дополнительно арендовать четыре противопожарных самолета, выделив для этих целей 20 млн долларов, сообщает The Weekend Australian в субботу.

Ожидается, что первые два самолета будут доставлены в Австралию через неделю, а еще два - через две недели. Какая страна предоставит их в аренду для тушения пожаров, охвативших восток Австралии, пока не сообщается.

Лесные пожары в Австралии

Колонна автомобилей жителей восточного региона Австралии, эвакуирующихся из-за пожаров

Лесные пожары бушуют в Австралии с сентября. Пламенем охвачено свыше 5,5 млн гектаров. Распространению огня способствуют высокая температура и сильный ветер. По последним данным, в пламени погибли как минимум 23 человека и сгорели 1500 домов.

Между тем метеорологи уже предупредили, что ждать улучшения погодных условий в предстоящие выходные не следует: температуры достигают 40-градусной отметки, влажность воздуха не превышает 10 процентов. За ночь зона пожаров успевает продвинуться вперед приблизительно на 30 километров.

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