На акции протеста в Москве задержаны более 800 человек

В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры, всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации. Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.

++ 22.07 ++

++ 22.02 ++

После суда Любовь Соболь принудительно отправили на допрос в Следственный комитет, сообщил "МБХ медиа" ее адвокат Иван Сустин. По его словам, Соболь даже не вручили повестку, что является "беспределом".

++ 21.55 ++

Муниципального депутата по району Зюзино Константина Янкаускаса, которого сегодня задержали на выходе из спецприемника, оставляют в ОВД до понедельника, 5 августа. Ему вменяют призыв на акцию 14 июля, сообщила его жена в Facebook.

++ 21.53 ++

Как минимум в 23 отделения полиции приезжали представители Следственного комитета допрашивать людей, у задержанных массово изымают телефоны, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 21.43 ++

Щербинский районный суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за проведение встречи с избирателями на Трубной площади 15 июля.

Задержаны 828 человек

++ 21.21 ++

Задержаны 828 человек, уточняет "ОВД-Инфо".

++ 21.09 ++

"Правозащита Открытки" сообщает, что у задержанных изымают телефоны в рамках уголовного дела 27 июля, а также принуждают дать пароли, чтобы прочитать мессенджеры.

++ 20.54 ++

Следователи изымают у задержанных мобильные телефоны в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в прошлую субботу.

++ 20.43 ++

Члена СПЧ Игоря Каляпина отпустили без составления протокола.

++ 20.28 ++

Сотрудники ОВД "Арбат" говорят, что не пустят адвоката, и просят "не стоять тут, а то упадет с крыши что-то на голову", сообщает журналист Илья Азар.

++ 20.23 ++

"Правозащита Открытки" опубликовала протокол допроса по делу о "массовых беспорядках". Следователи спрашивают у задержанных сегодня в том числе о том, пришли ли они на демонстрацию "идейно" или "за деньги", брали ли с собой оружие и какие мессенджеры "использовали на митинге по координации действий с другими протестующими".

++ 20.04 ++

В ОВД "Ярославский" одного из задержанных допросили по уголовному делу о массовых беспорядках, а затем изъяли у него телефон с "протоколом о выемке" и сказали, что сегодня не вернут. Об этом сообщила юрист "ОВД-Инфо" Елена Макарова. По данным портала, это не единичный случай.

В несколько отделов полиции приехала скорая помощь

++ 20.02 ++

Среди задержанных, по меньшей мере, семеро несовершеннолетних, сказал "Интерфаксу" уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Это предварительная информация.

++ 19.58 ++

Члена СПЧ Игоря Каляпина более трех часов держат в автозаке. "То, что сейчас происходит в отношении всех задержанных, - это преступление. После трех часов задержание без составления протокола - это преступление", - сказал он агентству "Инфтерфакс". Каляпин собирается обратиться с жалобой в прокуратуру.

++ 19.48 ++

Правозащитная организация "Мемориал", которая работает на "Пикнике Афиши", вывесила там лист с надписью "Пока мы тут гуляем, на бульварах задержано 346 человек" и в течение дня меняла данные. Теперь организаторы "Пикника Афиши" попросили "Мемориал" снять со стенда листок - они "боятся, что фестиваль закроют", сообщает "Новая газета".

++ 19.47 ++

Манежная площадь перекрыта.

++ 19.46 ++

В ОВД "Новогиреево" вызвали скорую помощь к участнику акции, у которого может быть сломана рука. Врачи считали нужным сделать мужчине рентген, но полицейские его не отпустили. Врачи настаивать не стали, скорая уехала. Об этом сообщила корреспондент "Ведомостей" Елена Вавина, которая ехала с ним в одном автозаке.

++ 19.43 ++

++ 19.41 ++

Одному из несовершеннолетних задержанных вызвали скорую помощь в отдел полиции "Обручевский", пишет Telegram-канал "Апология протеста". В ОВД "Арбат" приехали две скорые, сообщает в своем Twitter журналист Илья Азар.

++ 19.37 ++

На Пушкинской площади продолжаются задержания, сообщает телеканал "Дождь". Несколько сторонников "бессрочного протеста" задержаны в Макдональдсе у станции "Пушкинская".

Только в восемь отделов полиции из 40 допустили адвокатов

++ 19.28 ++

​Корреспондента "МБХ Медиа" Александру Семенову и оператора Алексея Степанова отпустили из полиции без составления протоколов.

++ 19.17 ++

++ 19.16 ++

Только в восемь отделов полиции из 40 допустили адвокатов. Во многие отделы приезжают сотрудники Следственного комитета. В ОВД "Таганский" одному из задержанных вызвали скорую помощь, он почти не может ходить, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 19.10 ++

Страстной и Тверской бульвары полностью закрыты, огражден памятник Пушкину. Открыты Трубная площадь и Новопушкинский сквер, Петровский бульвар открыт частично, на входе туда прохожих досматривают, пишут "Ведомости". У станции метро "Тверская" протестующих почти нет.

++ 19.08 ++

В отделы полиции "Тверской" и "Тимирязевский" также приехали сотрудники Следственного комитета, сообщается в Telegram-каналах "Правозащита Открытки" и "Бессрочный протест".

++ 19.04 ++

"Мирному собранию почти не дали собраться", - подвела итог Объединенная группа общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод.

++ 18.49 ++

На Пушкинской площади продолжаются единичные задержания.

++ 18.46 ++

Мужчина на Пушкинской площади "оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его", сообщается на сайте Росгвардии. "Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован", - говорится в сообщении ведомства. Имя задержанного не называется.

Задержаны 685 человек

++ 18.43 ++

В Москве задержаны 685 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 18.34 ++

Полиция отпустила актера Александра Паля со словами "не смеем задерживать", об этом он написал в своем Instagram.

++ 18.32 ++

​На Любовь Соболь составили протокол за акцию на Трубной площади 15 июля, сообщил "Медиазоне" адвокат Иван Сустин. Ей вменяют повторное нарушение закона о митингах.

++ 18.22 ++

У участников акции протеста прошлой субботы - 27 июля - проходят обыски.

++ 18.20 ++

ОМОН уходит с Трубной площади, станция метро "Трубная" снова открыта, передает The Village.

++ 18.17 ++

"Дождь" сообщает о DDoS-атаке и предупреждает, что сайт и эфир могут работать с перебоями. Телеканал ведет прямую трансляцию с акций протеста.

++ 18.09 ++

Задержаны журналист Baza Петр Коронаев, корреспондент "МБХ Медиа" Александра Семенова и оператор Алексей Степанов.

++ 18.07 ++

++ 18.05 ++

На Чистые пруды стянули еще ОМОН, задержаний нет. С Трубной площади всех оттеснили, передает наш корреспондент.

++ 18.03 ++

МВД дает те же цифры по задержанным, что и "ОВД-Инфо" - около 600 человек. Число участников МВД оценило в 1500 человек, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

++ 18.02 ++

Корреспондента "Дождя" Владимира Роменского отпустили из отдела полиции, сообщается в эфире телеканала.

++ 17.56 ++

"Спецназовец получил вывих руки"

++ 17.55 ++

На Арбате задержаны 15 человек, сообщает "Медуза".

++ 17.51 ++

Задержаны 600 человек.

++ 17.42 ++

На Старом Арбате начались задержания.

++ 17.41 ++

"Один из участников акции оказал активное сопротивление при задержании на Пушкинской площади, в результате чего спецназовец получил вывих руки", - сказал собеседник ТАСС из экстренных служб.

В МВД ранее сообщали, что всего в акциях в Москве приняли участие около 350 человек, задержаны около 30. По последним данным "ОВД-Инфо", задержаны около 400 человек.

++ 17.37 ++

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович приехал в ОВД по району Новогиреево, куда доставили четверых несовершеннолетних, пишут "Ведомости".

В отделы полиции приехали сотрудники СК

++ 17.34 ++

​Минимум в двух отделах полиции - "Хамовники" и "Богородское" - сотрудники Следственного комитета допрашивают участников сегодняшней акции по делу о массовых беспорядках. Адвокатов в ОВД не пускают, сообщает "Медиазона".

++ 17.32 ++

От здания "Известий" уехал седьмой полицейский автобус, в каждый из них сажают по 20 человек, говорят наблюдатели из ОГОН.

++ 17.28 ++

Полицейским на Чистопрудном бульваре по рации сообщили о том, что на Старом Арбате собрались около 700 человек, пишут "Ведомости". По оценке телеграм-канала Avtozak LIVE, там находятся около 3,5 тысяч человек.

++ 17.25 ++

Любовь Соболь несколько часов возили по Москве и сейчас доставили в ОВД поселка "Московский". На Соболь составили протокол на нарушении порядка проведения акции, сейчас ее везут в Щербинский суд.

++ 17.23 ++

Полицейские задержали молодого человека в вестибюле станции метро "Пушкинская" и утащили в автозак, передает "Медиазона". Видео от МБХ "Медиа":

++ 17.20 ++

Корреспондента "Ведомостей" Елену Вавину отпустили из ОВД без составления протокола.

++ 17.17 ++

На Старом Арбате призывают освободить политзаключенных.

++ 17.16 ++

Задержан актер Александр Паль.

++ 17.12 ++

Люди говорят о перебоях со связью в центре Москвы. Сотовые операторы сказали РБК, что связь работает без сбоев, но могут быть "временные перегрузки" из-за большого количества людей.

++ 17.11 ++

На Пушкинской площади полиция продолжает задерживать людей, на Трубной единичные задержания, передает наш корреспондент.

++ 17.05 ++

++ 17.00 ++

Задержан 381 человек, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 16.57 ++

На Трубной площади продолжаются задержания, быстро уйти оттуда сложно - станция метро закрыта, проходы на другие улицы блокирует полиция, передает "Медуза".

++ 16.56 ++

Сотрудники ОМОНа вытащили задержанного из автозака у ОВД "Печатники" и уволокли в неизвестном направлении в прямом эфире "Дождя". Игорь Купец, который находился в этом автозаке, рассказал, что молодой человек был избит сотрудниками полиции.

Константина Янкаускаса задержали у выхода из спецприемника

++ 16.47 ++

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас отбыл 7 суток ареста после задержания на акции 27 июля. Сразу после выхода из спецприемника его снова задержали.

++ 16.45 ++

"Я категорически против таких произвольных задержаний. Не вижу оснований, чтобы перегораживать бульвары. Это мирное спокойное гуляние граждан, не огромная густая агрессивная толпа, а ручейки", - сказал глава комиссии по избирательным правам СПЧ Илья Шаблинский на акции "Интерфаксу".

++ 16.42 ++

"Ударили кулаком в живот", "Два раза ударили головой об автозак", "разбили бровь и нос" - "ОВД-Инфо" собрал описания полицейского насилия на акции протеста.

++ 16.41 ++

Задержанный глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров сообщает, что в автозаке избитый человек.

++ 16.35 ++

ОМОН на Трубной площади стоит со щитами.

++ 16.32 ++

На Пушкинской площади задержали главу комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игоря Каляпина. По его словам, это произошло из-за того, что он дал интервью телеканалу "Дождь". Сейчас Каляпин находится в полицейском автобусе.

++ 16.24 ++

На Чистых прудах начались задержания.

++ 16.22 ++

Каршеринговые службы YouDrive и "Делимобиль" запретили оставлять автомобили внутри Садового кольца.

++ 16.21 ++

На Трубной площади возобновились задержания. Станция метро "Трубная" закрыта на вход и выход "по техническим причинам", сообщает "Дождь".

На Арбате скандируют "Собянина в отставку"

++ 16.14 ++

На Старом Арбате собрались несколько сот человек, они скандируют "Собянина в отставку". В эту сторону направляется ОМОН, передает Telegram-канал Avtozak Live.

++ 16.13 ++

Около Трубной площади стоит большая цепь омоновцев, больше не призывают граждан разойтись. К площади пришли политик Григорий Явлинский и уполномоченный по правам детей в Центральном федеральном округе Евгений Бунимович, сообщают "Ведомости".

++ 16.10 ++

Полиция задерживает людей на Тверском бульваре напротив здания ТАСС, сообщает "Медуза".

++ 16.09 ++

Задержаны 311 человек, сообщает "ОВД Инфо".

++ 16.05 ++

Задержан журналист из Нидерландов Йоост Босман.

++ 15.59 ++

Адвокатов не пускают к задержанным в отдел полиции по району Хамовники, сообщает "ОВД-Инфо".

++ 15.57 ++

"Нас 20 человек в автозаке, четверо несовершеннолетних. Жарко, окна не открываются. На наш вопрос, куда нас везут, водитель ответил "В морг", - сообщает корреспондент "Ведомостей" Елена Вавина, которую ранее задержали.

++ 15.55 ++

Логики в задержаниях почти нет: так, сын разговаривал со своими пожилыми родителями, полицейские забрали его в автозак, сообщает наш корреспондент.

++ 15.52 ++

Всего, по данным ОВД "Инфо", задержаны не менее 194 человек. По данным авторов Telegram-канала Avtozak Live, - 346 человек.

++ 15.47 ++

У здания "Известий" продолжаются задержания, сообщает наш корреспондент.

++ 15.46 ++

Страстной бульвар перекрыт, там задержаны не менее пяти человек. Пушкинская площадь зачищена.

++ 15.37 ++

В Новопушкинском сквере человека несли в автозак с велосипедом, сообщает "Новая газета". Велосипед ему с собой забрать не разрешили, передает "МБХ Медиа".

++ 15.28 ++

Задержан корреспондент газеты "Ведомости" Елена Вавина. "У мужчины в моем автозаке подозрения на перелом руки, опухла. Просим вызывать ему скорую, полиция не реагирует. В автозаке есть несовершеннолетние", - передает она.

++ 15.23 ++

На Пушкинской площади продолжаются задержания, полиция просит "не мешать отдыхать гражданам"

++ 15.23 ++

Задержан корреспондент телеканала "Дождь" Владимир Роменский.

++ 15.20 ++

Люди ходят с одного бульвара на другой, аплодируют друг другу и кричат "Пропускай" там, где стоит полиция. На Трубной площади продолжаются задержания.

Задержания на Пушкинской площади

++ 15.15 ++

Пушкинская площадь зачищена, журналистов взяли в кольцо.

++ 15.11 ++

Задержан глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

++ 15.06 ++

Задержаны порядка ста человек, сообщает наш корреспондент. "ОВД-Инфо" пишет о 89 задержанных.

++ 15.00 ++

С Пушкинской площади начали выдавливать людей, передает наш корреспондент.

++ 14.54 ++

На Пушкинской площади много жестких задержаний.

++ 14.48 ++

ОМОН оцепил Трубную площадь, на подходах к ней задержаны не менее пяти человек, передает "Новая газета".

++ 14.41 ++

На Пушкинской площади задержаны более 40 человек, полиция в масках. На Рождественском бульваре собрались около 300 человек, они идут в сторону Трубной площади, сообщает "Медуза".

++ 14.35 ++

На Пушкинской площади задержаны более 20 человек, сообщает наш корреспондент. К метро "Цветной бульвар" подогнали автозак, ОМОН выстроился в шеренгу.

++ 14.28 ++

По подсчетам "Ведомостей", возле Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере собрались порядка 250 человек. ОМОН объявляет, что собравшиеся там "мешают проходу граждан".

Начались задержания

++ 14.26 ++

Уже задержали как минимум 6 человек, подсчитали в "ОВД-Инфо". В частности, двое - на Пушкинской, сообщает "Дождь".

++ 14.24 ++

На момент начала акции людей в центре Москвы собралось значительно меньше, чем 27 июля.

++ 14.20 ++

Колонна ОМОНа ведет людей с Трубной в сторону Садового кольца.

++ 14.19 ++

Трубную площадь взяли в кольцо, сообщает корреспондентка DW. ОМОН стоит в два ряда, люди хлопают - около 300 человек, их оттесняют к метро.

++ 14.13 ++

На Гоголевском бульваре полиция проверяет документы у всех, передает фотокорреспондент "Новой газеты".

++ 14.05 ++

Над центром Москвы пролетел вертолет. "Дождь" сообщил, что с него ведется съемка.

На Пушкинской площади

++ 14.04 ++

В Москве начался дождь. На Пушкинской площади нет никого, кроме Росгвардии. Люди прячутся от дождя в переходе, сообщает корреспондент DW.

++ 14.00 ++

По предположению "Ведомостей", людей, как и 27 июля, собираются делить на группы, закрывая проход к площадям и скверами, но разрешая выход.

++ 13.55 ++

На выходе из станции метро "Тверская" проверяют рюкзаки, передает корреспондент DW.

Любовь Соболь задержана

++ 13.53 ++

Любовь Соболь задержали на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре, сообщает "Медуза". Когда юрист ФБК вышла из штаба и села в такси, к ней подошли полицейские и силой вытащили ее из машины. Cотрудники Росгвардии несколько часов дежурили у штаба.

++ 13:45 ++

В центре города наблюдаются серьезные перебои в работе мобильной связи.

++ 13:40 ++

По информации "Ведомостей", оцепление выстроилось вдоль Манежа и Манежной площади. Сама площадь открыта, на ней гуляют люди. Росгвардия оцепила также отель Four Seasons.

А в парке Горького - "Шашлык.Live"

++ 13.35 ++

В парке Горького начался рок-фест "Шашлык.Live", на который городские власти зазывали, чтобы увести народ от бульваров.

++ 13.30 ++

Полиция устанавливает заграждения на Пушкинской площади.

++ 13.25 ++

У прохожих проверяют содержимое рюкзаков, прежде чем пропустить на бульвары.

++ 13.18 ++

Магазины, располагающиеся на бульварах, закрылись "по техническим причинам".

++ 13.20 ++

Предостережение полицейских получили несколько журналистов. У корреспондентки "Медиазоны" Ольги Ромашовой на выходе со станции метро "Пушкинская" силовики проверили прописку, переписали паспортные данные и пытались вручить предостережение об акции. Ей пригрозили отправить "на беседу", если откажется его подписывать. Аналогичную бумагу на "Пушкинской" пытались вручить другому корреспонденту "Медиазоны" - Дмитрию Швецу.

++ 13.15 ++

Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна. Telegram-канал "Апология протеста" указывает, что эти предупреждения не имеют юридической силы.

++ 13.05 ++

На выходе со станции метро "Чеховская" всех молодых людей мужского пола отводят в отдел полиции, передает корреспондентка Telegram-канала DOXA.

++ 12.55 ++

На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета".

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