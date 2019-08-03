На акции протеста в Москве задержаны более 300 человек

В Москве в субботу, 3 августа, проходит несогласованная акция протеста против недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму и арестов участников демонстрации 27 июля. Власти столицы сделали все возможное, чтобы сорвать новые выступления оппозиции: были арестованы или оштрафованы многие активные участникии организаторы прошлых акций за свободные выборы, к тем, кто осмелится присоединиться к протестам в субботу, угрожают применить самые жесткие меры, всем фирмам и предприятиям в зоне предполагаемого прохождения протестного шествия рекомендовано 3 августа вообще не работать, в Парке имени Горького и на ВДНХ организованы народные гуляния, чтобы отвлечь внимание москвичей от демонстрации. Акция проходит в форме прогулки по Бульварному кольцу. Ее организаторами выступила группа независимых кандидатов, которых не допустили до выборов в Мосгордуму, а также Либертарианская партия России. DW следит за развитием событий в режиме реального времени (время московское), на месте работают наши корреспонденты.

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ОМОН на Трубной площади стоит со щитами.

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На Пушкинской площади задержали главу комиссии СПЧ по гражданскому контролю за правоохранительными органами Игоря Каляпина. По его словам, это произошло из-за того, что он дал интервью телеканалу "Дождь". Сейчас Каляпин находится в полицейском автобусе.

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На Чистых прудах начались задержания.

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Каршеринговые службы YouDrive и "Делимобиль" запретили оставлять автомобили внутри Садового кольца.

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На Трубной площади возобновились задержания. Станция метро "Трубная" закрыта на вход и выход "по техническим причинам", сообщает "Дождь".

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На Старом Арбате собрались несколько сот человек, они скандируют "Собянина в отставку". В эту сторону направляется ОМОН, передает Telegram-канал Avtozak Live.

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Около Трубной площади стоит большая цепь омоновцев, больше не призывают граждан разойтись. К площади пришли политик Григорий Явлинский и уполномоченный по правам детей в Центральном федеральном округе Евгений Бунимович, сообщают "Ведомости".

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Полиция задерживает людей на Тверском бульваре напротив здания ТАСС, сообщает "Медуза".

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Задержаны 311 человек, сообщает ОВД "Инфо".

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Задержан журналист из Нидерландов Йоост Босман.

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Адвокатов не пускают к задержанным в отдел полиции по району Хамовники, сообщает ОВД "Инфо".

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"Нас 20 человек в автозаке, четверо несовершеннолетних. Жарко, окна не открываются. На наш вопрос, куда нас везут, водитель ответил "В морг", - сообщает корреспондент "Ведомостей" Елена Вавина, которую ранее задержали.

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Логики в задержаниях почти нет: так, сын разговаривал со своими пожилыми родителями, полицейские забрали его в автозак, сообщает наш корреспондент.

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Всего, по данным ОВД "Инфо", задержаны не менее 194 человек. По данным авторов Telegram-канала Avtozak Live, - 346 человек.

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У здания "Известий" продолжаются задержания, сообщает наш корреспондент.

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Страстной бульвар перекрыт, там задержаны не менее пяти человек. Пушкинская площадь зачищена.

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В Новопушкинском сквере человека несли в автозак с велосипедом, сообщает "Новая газета". Велосипед ему с собой забрать не разрешили, передает "МБХ Медиа".

++ 15.28 ++

Задержан корреспондент газеты "Ведомости" Елена Вавина. "У мужчины в моем автозаке подозрения на перелом руки, опухла. Просим вызывать ему скорую, полиция не реагирует. В автозаке есть несовершеннолетние", - передает она.

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На Пушкинской площади продолжаются задержания, полиция просит "не мешать отдыхать гражданам"

++ 15.23 ++

Задержан корреспондент телеканала "Дождь" Владимир Роменский.

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Люди ходят с одного бульвара на другой, аплодируют друг другу и кричат "Пропускай" там, где стоит полиция. На Трубной площади продолжаются задержания.

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Пушкинская площадь зачищена, журналистов взяли в кольцо.

++ 15.11 ++

Задержан глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

++ 15.06 ++

Задержаны порядка ста человек, сообщает наш корреспондент. ОВД "Инфо" пишет о 89 задержанных.

++ 15.00 ++

С Пушкинской площади начали выдавливать людей, передает наш корреспондент.

++ 14.54 ++

На Пушкинской площади много жестких задержаний.

++ 14.48 ++

ОМОН оцепил Трубную площадь, на подходах к ней задержаны не менее пяти человек, передает "Новая газета".

++ 14.41 ++

На Пушкинской площади задержаны более 40 человек, полиция в масках. На Рождественском бульваре собрались около 300 человек, они идут в сторону Трубной площади, сообщает "Медуза".

++ 14.35 ++

На Пушкинской площади задержаны более 20 человек, сообщает наш корреспондент. К метро "Цветной бульвар" подогнали автозак, ОМОН выстроился в шеренгу.

++ 14.28 ++

По подсчетам "Ведомостей", возле Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере собрались порядка 250 человек. ОМОН объявляет, что собравшиеся там "мешают проходу граждан".

Начались задержания

++ 14.26 ++

Уже задержали как минимум 6 человек, подсчитали в "ОВД-Инфо". В частности, двое - на Пушкинской, сообщает "Дождь".

++ 14.24 ++

На момент начала акции людей в центре Москвы собралось значительно меньше, чем 27 июля.

++ 14.20 ++

Колонна ОМОНа ведет людей с Трубной в сторону Садового кольца.

++ 14.19 ++

Трубную площадь взяли в кольцо, сообщает корреспондентка DW. ОМОН стоит в два ряда, люди хлопают - около 300 человек, их оттесняют к метро.

++ 14.13 ++

На Гоголевском бульваре полиция проверяет документы у всех, передает фотокорреспондент "Новой газеты".

++ 14.05 ++

Над центром Москвы пролетел вертолет. "Дождь" сообщил, что с него ведется съемка.

На Пушкинской площади

++ 14.04 ++

В Москве начался дождь. На Пушкинской площади нет никого, кроме Росгвардии. Люди прячутся от дождя в переходе, сообщает корреспондент DW.

++ 14.00 ++

По предположению "Ведомостей", людей, как и 27 июля, собираются делить на группы, закрывая проход к площадям и скверами, но разрешая выход.

++ 13.55 ++

На выходе из станции метро "Тверская" проверяют рюкзаки, передает корреспондент DW.

Любовь Соболь задержана

++ 13.53 ++

Любовь Соболь задержали на выходе из штаба по сбору подписей в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на Рождественском бульваре, сообщает "Медуза". Когда юрист ФБК вышла из штаба и села в такси, к ней подошли полицейские и силой вытащили ее из машины. Cотрудники Росгвардии несколько часов дежурили у штаба.

++ 13:45 ++

В центре города наблюдаются серьезные перебои в работе мобильной связи.

++ 13:40 ++

По информации "Ведомостей", оцепление выстроилось вдоль Манежа и Манежной площади. Сама площадь открыта, на ней гуляют люди. Росгвардия оцепила также отель Four Seasons.

А в парке Горького - "Шашлык.Live"

++ 13.35 ++

В парке Горького начался рок-фест "Шашлык.Live", на который городские власти зазывали, чтобы увести народ от бульваров.

++ 13.30 ++

Полиция устанавливает заграждения на Пушкинской площади.

++ 13.25 ++

У прохожих проверяют содержимое рюкзаков, прежде чем пропустить на бульвары.

++ 13.18 ++

Магазины, располагающиеся на бульварах, закрылись "по техническим причинам".

++ 13.20 ++

Предостережение полицейских получили несколько журналистов. У корреспондентки "Медиазоны" Ольги Ромашовой на выходе со станции метро "Пушкинская" силовики проверили прописку, переписали паспортные данные и пытались вручить предостережение об акции. Ей пригрозили отправить "на беседу", если откажется его подписывать. Аналогичную бумагу на "Пушкинской" пытались вручить другому корреспонденту "Медиазоны" - Дмитрию Швецу.

++ 13.15 ++

Полиция раздает выходящим из метро предупреждения о том, что акция незаконна. Telegram-канал "Апология протеста" указывает, что эти предупреждения не имеют юридической силы.

++ 13.05 ++

На выходе со станции метро "Чеховская" всех молодых людей мужского пола отводят в отдел полиции, передает корреспондентка Telegram-канала DOXA.

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На бульварах вдоль маршрута следования демонстрантов выстроились полицейские, сотрудники ОМОН и эвакуаторы, сообщает "Новая газета".

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