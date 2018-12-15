На акции "желтых жилетов" в Париже задержаны свыше ста человек

Во Франции в субботу, 15 декабря, возобновились антиправительственные протесты с участием движения "желтых жилетов". На акцию в Париже вышли несколько тысяч человек, по всей стране протестуют 33,5 тысячи человек. Для сравнения, в прошлые выходные число демонстрантов достигло 125 тысяч, 10 тысяч из которых протестовали в столице.

По состоянию на 15.00 местного времени (17.00 мск) в столице и пригородах задержаны 120 человек, 86 из них - помещены под стражу, сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на данные полиции. Неделю назад в то же самое время сообщалось о гораздо более высоком числе задержаний - свыше 500. Причина большинства арестов - подозрение в присоединении к группе, "которая готовилась к применению насилия в отношении других людей или нанесению имущественного ущерба".

Охрану общественного порядка на акциях протеста во всей стране обеспечивают 69 тысяч полицейских - на 20 тысяч меньше, чем неделю назад. В то же время в Париже за порядком следят, как и в минувшие выходные, 8 тысяч полицейских. В отдельных местах дело дошло до столкновений активистами с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ.

Пять "Марианн" топлес

На фоне протестующих выделялись пять женщин, переодетых и загримированных под Марианну, символ Французской Республики. На протяжении около получаса активистки, пришедшие на протест топлес, молча стояли перед группой полицейских. По информации СМИ, это была акция люксембургской художницы Деборы де Робертис.

Между тем в Бельгии произошел несчастный случай, непосредственно связанный с "желтыми жилетами", передает информагентство AFP. По его данным, в районе города Эркелин недалеко от границы с Францией водитель погиб после столкновения с грузовиком, который был вынужден затормозить из-за участников движения "желтые жилеты", заблокировавших дорогу.

Макрон пошел навстречу требованиям демонстрантов

Антиправительственные протесты продолжаются во Франции с середины ноября, когда представители движения "желтых жилетов" вышли на улицы против планов повышения цен на автомобильное топливо. После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона.

10 декабря Макрон заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис и согласился выполнить ряд требований демонстрантов. В частности, он пообещал с января 2019 года повысить на 100 евро минимальный размер ежемесячной заработной платы. Президент также сообщил, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых не превышают 2000 евро в месяц, а оплата труда в сверхурочные часы не будет облагаться налогами и социальными сборами.

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