На автора проекта "Омбудсмен полиции" заведено новое уголовное дело

В отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено новое уголовное дело, сообщают агентство ТАСС и издание Baza в четверг, 28 мая. Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что речь идет об обвинении по статье 319 Уголовного кодекса РФ (оскорбление представителя власти).

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило дело в связи с постом Воронцова в одной из соцсетей с критикой в адрес сотрудника московской полиции, который еще в апреле подал заявление об унижении чести и достоинства, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По информации Baza, дело возбуждено в связи с одним из постов Воронцова в Telegram, опубликованных в апреле, где он "несколько раз высмеивал старшего оперуполномоченного по особо важным делам 3-го отдела УСБ Сергея Кобелева". "Воронцов прямо намекал о нетрадиционной сексуальной ориентации Кобелева и называл его "заднеприводным особистом", пишет Baza. Между тем адвокат Воронцова Сергей Бадамшин заявил, что не уведомлен о возбуждении дела.

В чем уже обвиняют Владимира Воронцова

Проект "Омбудсмен полиции" направлен на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. У одноименного паблика - десятки тысяч подписчиков в различных соцсетях.

7 мая Тверской районный суд Москвы арестовал Воронцова до 6 июля по подозрению в вымогательстве 300 тысяч рублей у коллеги "за нераспространение фотографий личного характера". 27 мая Мосгорсуд оставил активиста под стражей. В конце мая против Воронцова завели дело также по обвинению в распространении порнографии. Поводом стало заявление женщины, которая пожаловалась на распространение ее интимных снимков в соцсетях.

Ранее, в апреле было заведено дело из-за публикации в паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети "В контакте"о том, что в одном из военных учебных заведений в Санкт-Петербурге 70 процентов состава якобы заболели пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом. По данным следствия, эта информация не подтвердилась, случаев заражения в этом учреждении выявлено не было.

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