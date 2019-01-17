 На автобанах ФРГ зафиксировано рекордное количество пробок | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2019

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Германия

На автобанах ФРГ зафиксировано рекордное количество пробок

По данным немецкого автомобильного клуба ADAC, на автобанах в ФРГ в 2018 году ежедневно происходило более двух тысяч заторов. Общая протяженность пробок составила 1,5 млн километров.

Затор на немецком автобане

Крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ - Общегерманский автомобильный клуб ADAC зафиксировал в 2018 году новый рекорд по числу пробок на немецких автобанах. Количество заторов в минувшем году выросло на три процента до 745 тысяч. Каждый день на дорогах Германии регистрировалось более двух тысяч пробок, сообщил ADAC в четверг, 17 января.

Контекст

На автобанах аварии случаются реже, чем на других дорогах, но часто имеют более тяжелые последствия. (29.01.2018)

Главная причина заторов на автобанах в Германии - строительные и ремонтные работы. (06.08.2012)

По данным клуба, общая протяженность заторов на немецких автодорогах в 2018 году составила полтора миллиона километров - почти на 5 процентов больше, чем годом ранее. В целом, автомобилисты провели в пробках 459 тысяч часов - примерно столько же, сколько в 2017 году.

Лидирует по количеству пробок на автобанах федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия - здесь зарегистрировано 35 процентов всех заторов. На втором месте - Бавария, на третьем - Баден-Вюртемберг.

Эксперты объясняют рост количества автомобильных пробок увеличением интенсивности автомобильного движения и большим числом строек на немецких автострадах.

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    Молитвы у автобана

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    Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Их протяженность составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль этих магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых из них можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в этом придорожном храме около автобана A45 (Autohof Wilnsdorf), освященном в начале нынешнего лета.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Съезды к ним обозначены специальными дорожными указателями: "Autobahnkirche", "Autobahnkapelle" - "Церковь на автобане", "Часовня на автобане". Первую открыли в 1958 году. Сейчас по всей Германии насчитывается четыре десятка таких храмов.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одна из первых таких церквей находится около города Флото (Vlotho) в городке Экстер (Exter), недалеко от федеральной скоростной магистрали A2. В качестве Autobahnkirche этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят сюда на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров, заезжающих сюда с автобана.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Богослужения евангелической общины Экстера проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Прежде, чем перейти к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь в Экстере. Романская архитектура, XII век...

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    Молитвы у автобана

    Придорожные церкви Германии

    Этот храм рассоложен около автобана A4 у городка Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. "Статус" Autobahnkirche ему присвоили в 2005 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом. Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта. Ежегодно эту церковь, построенную в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

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    Молитвы у автобана

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    Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Особо внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Этот придорожный храм Autobahnkirche Medenbach находится под Франкфуртом-на-Майне, всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Эта католическая придорожная церковь Св. Христофора на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон (Himmelkron), примерно в 20 километрах от Байройта, была освящена в 1998 году.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

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    Молитвы у автобана

    Придорожные храмы Германии

    Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

    Автор: Максим Нелюбин


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