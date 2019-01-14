Начальник генштаба Греции сменил ушедшего из-за спора о Македонии главу Минобороны

Новым министром обороны Греции вместо ушедшего с этого поста из-за спора о переименовании Македонии Паноса Камменоса стал адмирал Эвангелос Апостолакис, возглавлявший до этого генштаб страны. Об этом стало известно в понедельник, 14 января.

16 января голосование о доверии правительству

Днем ранее, 13 января, Панос Камменос из правопопулистской партии "Независимые греки" ушел в отставку с поста главы Минобороны в знак протеста против сохранения слова "Македония" в названии соседней страны после ее переименования, опасаясь претензий Скопье на одноименную греческую область.

Из-за выхода Паноса Камменоса и его партии из правительства Ципрасу не хватает шести депутатов для большинства в парламенте. В связи с этим премьер Греции поставил на повестку дня вопрос о доверии правительству. Соответствующее голосование должно пройти в среду, 16 января.

История спора о наименовании Македонии

Спор вокруг наименования государства Македония ведется с момента провозглашения этой бывшей югославской республикой независимости в 1991 году. Афины до сих пор блокировали вступление бывшей югославской республики в Евросоюз и НАТО, опасаясь, что в случае закрепления названия "Македония" за соседней страной Скопье может предъявить претензии на греческую территорию.

В июне 2018 года Алексис Ципрас и премьер-министр Македонии Зоран Заев подписали Преспанское соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. 11 января македонский парламент одобрил соответствующую поправку в конституцию страны. Теперь по этому вопросу должен проголосовать парламент Греции.

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