Нацсобрание Франции утвердило спорную пенсионную реформу

После двух провалившихся голосований по вопросу о вотуме недоверия правительству Эдуара Филиппа законопроект о пенсионной реформе, предложенный президентом Эмманюэлем Макроном и вот уже несколько месяцев вызывающий протесты в стране, был в среду, 4 марта, принят в первом чтении Национальным собранием - нижней палатой парламента Франции. "Текст (документа. - Ред.) поступит в Сенат", - подчеркнул Эдуар Филипп.
Вотум недоверия, предложенный партией "Республиканцы", получил поддержку лишь 148 депутатов при необходимых 289 голосах. Аналогичная инициатива, заявленная левой "Неподчинившейся Францией" (НФ), к которой присоединились Французская коммунистическая партия и Французская социалистическая партия, также не была принята. Ее одобрил лишь 91 законодатель.
"Возмездие - на избирательных участках"
Депутат НФ Эрик Кокерель предупредил, что попытки принять одиозный закон не останутся без последствий для поддерживаемой Макроном "Республики на марше", готовящейся к муниципальным выборам 15 марта. "Возмездие воспоследует на избирательных участках", - написал он в Twitter.
Протесты не утихают
Протесты против пенсионной реформы во Франции не утихают с начала декабря 2019 года. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект закона.
Среди главных причин недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для 42 категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст получения выплат в полном размере (сейчас при должной выслуге он составляет 62 года). Впрочем, в середине января премьер-министр страны Эдуар Филипп заявил, что от последнего пункта власти временно готовы отказаться.
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Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов