Национал-патриотические партии Украины накануне выборов: числа, прогнозы, факты

Во многих странах к западу от Украины у власти правые партии. Среди ближайших - Польша, Венгрия, Чехия, Австрия. Украинские правые партии "Свобода", "Национальный корпус", "Конгресс украинских националистов", а также общественные движения ОУН, С14 и "Тризуб" фактически завершили объединение перед весенними президентскими и осенними парламентскими выборами 2019 года. DW изучала шансы украинских правых на успех.

Межпартийная конкуренция за идею патриотизма

Социолог и директор киевского "Фонда демократических инициатив" Ирина Бекешкина в интервью DW поделилась результатами своего последнего опроса избирателей, опубликованного 25 декабря. По ее словам, рейтинг единого кандидата от объединенных украинских националистических партий и движений Руслана Кошулинского составил 0,7%. Даже если взять по отдельности проценты всех правых сил и сложить, они все равно не дотягивают до проходного барьера в 5%.

"Ответ прост, - объясняет социолог. - Правые партии перестали быть монополистами националистической риторики. Идет война, украинизация общества, борьба против российского влияния, и сегодня такие идеи стали более популярны среди других кандидатов в президенты. Их использует Петр Порошенко, на них в значительной степени строит свою избирательную кампанию Анатолий Гриценко, частично Юлия Тимошенко. Поэтому националисты растерялись, где их специфика? Ее нет".

Еще одна причина низких рейтингов украинских правых, по мнению киевского политолога Владимира Фесенко, ­- узкая ниша этнического национализма. В войне 2014 года на защиту Украины стали люди не только украинского происхождения. "Ниша этнического национализма сузилась, а воинствующего патриотизма - наоборот стала шире, это сегодня доминирующий тренд многих украинских партий. Не думаю, что это будет постоянно, ситуация меняется. Но теперь это одна из причин уменьшения поддержки националистов", - указывает эксперт.

Прошлые успехи

По словам Владимира Фесенко, успех националистов в 2012 году, когда "Свобода" взяла 10% голосов и получила 37 мандатов в Верховную раду, стал сенсацией благодаря уникальной ситуации того времени: значительная часть избирателей, которая никогда - ни до, ни после - не голосовала за националистов, сделала это. Украинцы увидели в "Свободе", как тогда говорили социологи, "спецназ оппозиции", то есть, крайне активную оппозицию власти Виктора Януковича. Сегодня, по словам политолога, нет оснований для повторения той ситуации, предпочтения электората изменились.

"Рейтинги "Свободы" упали накануне внеочередных парламентских выборов 2014 года, как ни парадоксально, из-за того, что партия в глазах избирателя была в парламенте вместе с Партией регионов, политика которой привела ко второму Майдану. Во-вторых, риторику правых активно перехватывают другие партии и кандидаты в президенты", - поясняет политолог.

Будущие надежды

Единый кандидат в президенты Украины от объединенных националистов Руслан Кошулинский скептически смотрит на результаты соцопросов и приводит пример, когда в 2015 году был кандидатом в мэры Львова от "Свободы". Имея в начале кампании 1% поддержки, в конце выборов он получил 40% и второе место после Андрея Садового, который стал мэром.

Руслан Кошулинский

"Не нужно смотреть на старт, надо смотреть на финиш. Наш избиратель - это украино-центричный государственник, и таких много в стране, - полагает кандидат в президенты. - Кроме этого, нас поддерживает много русскоязычных патриотов. До выборов президента еще три месяца агитации. У нас самая большая фракция сегодня в Тернопольском горсовете, в 2010 году была самая многочисленная фракция во Львовском горсовете. Почти 40 человек в парламенте в 2012 году. Социология - наука не точная", - шутит кандидат в Кошулинский.

Экономика vs идеология

На фоне массового прихода консервативных правых сил к власти в странах Евросоюза украинские правые не теряют оптимизма. Президент без парламента слаб, рассуждает глава партии "Всеукраинское объединение "Свобода" Олег Тягнибок. Поэтому после выборов президента националисты активно стартуют на парламентских и местных выборах.

"Во главе Ивано-Франковска, Тернополя, Хмельницкого много лет наши мэры. У них хорошие рейтинги, хорошие отзывы граждан. У нас своя фракция в горсовете Киева. Этот успех нужно просто закрепить. Мы не только можем поднимать вопросы языка, в чем нас укоряют наши соперники, мы можем быть и успешными хозяевами", - говорит Тягнибок.

Богдан Червак

Украинских националистов часто обвиняют в чрезмерном внимании к вопросам исторической памяти и гуманитарной политики, делится с DW глава ОО "Организация украинских националистов" (ОУН) Богдан Червак. Но если сравнивать экономические блоки программ украинских националистических партий и либерально-демократических, то в вопросах конкретики они не отличаются - борьба против олигархата, большая приватизация, преодоление коррупции, помощь малому и среднему бизнесу. Главное различие - в идеологии, говорит руководитель ОУН.

"Меня беспокоит другое: сохранят ли украинцы свою идентичность через 100-200 лет? Будет ли Украина государством украинской нации, или наша территория будет продолжением, например, России? - спрашивает Червак. - И тут на первое место выходят вопросы культуры, гуманитарной политики, исторической памяти".

Какой бы катаклизм ни случился во Франции, протесты "желтых жилетов" или что-то другое, продолжает он, там не стоит вопрос потери государственности. "У нас же ситуация совершенно иная. Если Россия введет сюда свои войска, Украина как государство в 21 веке не состоится", - размышляет Богдан.

Надежда на миф?

Владимир Фесенко полагает, что "Свобода" остается пока единственной националистической партией с шансами пройти в парламент Украины в 2019 году. Партия сохранила региональные структуры, у нее есть базовые регионы, несколько сильных депутатов-мажоритарщиков.

"Рейтинги "Свободы" сильно зависимы от ее договоренностей с другими более-менее рейтинговыми силами, например, с "Национальным корпусом" или "Правым сектором". Но структуры последнего давно в кризисе, остался только миф. Впрочем, миф - тоже важный фактор. Тогда они консолидируют электорат, и появится шанс на прохождение в Верховную раду", - заключает политолог.

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