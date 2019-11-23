Национал-демократическая партия Германии (НДПГ)

Бундесрат лишил экстремистские партии ФРГ финансирования

Бундесрат проголосовал за то, чтобы лишить экстремистские партии права на госфинансирование. Это напрямую касается НДПГ, которая в прошлом году получила из госбюджета больше миллиона евро.