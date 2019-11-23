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Национал-демократическая партия Германии (НДПГ)

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "НДПГ".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

23.11.2019, Niedersachsen, Hannover: Teilnehmer einer Gegendemonstration des Bündnisses ·bunt statt braun· protestieren im Zentrum von Hannover gegen einen Neonazi-Aufmarsch. Die rechtsextreme NPD hat zu einer Demonstration gegen Journalisten aufgerufen, die kritisch über die rechte Szene berichtet haben. Foto: Ole Spata/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Тысячи человек протестовали в Ганновере против акции неонацистов 23.11.2019

НДПГ провела в Ганновере акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи". В ответ на улицы города вышли тысячи противников неонацистов.

17.11.2018, xkhx, Büdingen NPD in Büdingen (Wetterau) in der Willi-Zinkmann-Halle Europa-Parteitag Stefan Jagsch Landesvorsitzender der NPD Hessen *** 17 11 2018 xkhx Büdingen NPD in Büdingen Wetterau in the Willi Zinkmann Halle Europe Party Congress Stefan Jagsch Chairman of the NPD Hessen

Неонацист снят с должности главы совета немецкого города 23.10.2019

Член Национал-демократической партии Германии Ягш после скандала снят с должности главы совета семью голосами из восьми.
KARLSRUHE, GERMANY - JANUARY 17: A genetal view at the German Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) to hear the court's verdict on whether to ban the far-right NPD (German National Democratic Party) political party on January 17, 2017 in Karlsruhe, Germany. The case was brought to the court by representatives of the German states (Bundeslaender) in December, 2015, with the argument that the NPD is a racist, anti-Semitic and anti-democratic party with an ideology very similar to the National Socialist Party (NSDAP) of Adolf Hitler and that is in violation of the German constitution. This is the second attempt by the states to ban the party after the first attempt failed in 2003. The NPD, which has been active in Germany since the 1960s, has in recent years lost ground to other parties, most notably the AfD, the Alternative fuer Deutschland, a populist party that has positioned itself to attract right-wing votes. (Photo by Simon Hofmann/Getty Images)

Немецких правоэкстремистов обязали выплатить штраф в 1,27 млн евро 08.08.2019

Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу правых экстремистов на решение Федерального административного суда, который в 2012 году наложил на НДПГ штраф за нарушение финансовой прозрачности.
ARCHIV - 01.05.2013, Berlin: Anhänger der rechtsextremen NPD demonstrieren. Am 24.11.2018 hat die NPD ein Aufmarsch in Salzgitter angemeldet. Foto: Florian Schuh/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Власти Германии подали ходатайство о лишении НДПГ госфинансирования 20.07.2019

Деятельность Национал-демократической партии Германии направлена против конституции, считают бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ. Они просят Федеральный конституционный суд лишить партию госфинансирования.
02.01.2019, Bayern, Amberg: Die Innenstadt von Amberg. Vier junge Asylbewerber haben in Amberg in der Oberpfalz wahllos Passanten geschlagen und damit eine Debatte über Gewalt von Flüchtlingen ausgelöst. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erneuert seine Forderung nach schärferen Abschieberegeln. Foto: Armin Weigel/dpa | Verwendung weltweit

Власти Амберга отрицают патрулирование города праворадикалами 03.01.2019

Ни власти баварского города Амберг, ни полиция не подтверждают появившиеся в СМИ данные о праворадикальных "патрулях" и отрядах гражданской самообороны.

ARCHIV - Ein Unterstützer der NPD steht am 17.06.2012 mit einem Shirt mit der Aufschrift «Deutschland» bei einer NPD-Kundgebung am Strausberger Platz in Berlin. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Verfassungsschutz-Ausschuss spricht über Gewalt von Neonazis» vom 11.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Германии на две трети уменьшилось число неонацистских демонстраций 24.02.2018

В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida.
ARCHIV - Ein Teilnehmer einer NPD-Kundgebung trägt am 01.05.2016 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) eine NPD-Fahne. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat das Verfahren eingeleitet, mit dem der rechtsextremen NPD die Parteienfinanzierung entzogen werden soll. (zu dpa:De Maizière: Verfahren zum Stopp der NPD-Finanzierung eingeleitet vom 07.04.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундесрат начал процедуру лишения бюджетных средств НДПГ 02.02.2018

Представительство федеральных земель приняло единогласное решение обратиться в Конституционный суд ФРГ с просьбой лишить госфинансирования правых экстремистов.
In Karlsruhe (Baden-Württemberg) demonstrieren am 25.05.2013 Rechtsradikale unter denen auch Mitglieder der NPD sind. Unter dem Motto _Freiheit für alle politischen Gefangenen/Für die Wahrung des Artikel 5 Grundgesetz_ haben sich die Rechtsradikalen versammelt. Foto: Uli Deck/dpa

Бундесрат лишил экстремистские партии ФРГ финансирования 07.07.2017

Бундесрат проголосовал за то, чтобы лишить экстремистские партии права на госфинансирование. Это напрямую касается НДПГ, которая в прошлом году получила из госбюджета больше миллиона евро.
ARCHIV - Ein Teilnehmer einer NPD-Kundgebung trägt am 01.05.2016 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) eine NPD-Fahne. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat das Verfahren eingeleitet, mit dem der rechtsextremen NPD die Parteienfinanzierung entzogen werden soll. (zu dpa:De Maizière: Verfahren zum Stopp der NPD-Finanzierung eingeleitet vom 07.04.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Бундестаг лишил госфинансирования экстремистские партии Германии 23.06.2017

Бундестаг проголосовал за конституционную поправку, лишающую экстремистов права на госфинансирование. Это напрямую касается НДПГ, получившей в 2016 году больше миллиона евро бюджетных денег.
ARCHIV - Der deutsche Rechtsextremist Horst Mahler wartet am 08.10.2008 im Landgericht in Potsdam auf den Prozessbeginn. Der wegen Volksverhetzung verurteilte Rechtsextremist ist vor Antritt einer neuerlichen Haftstrafe abgetaucht. Der 81-Jährige habe trotz Ladung die Fortsetzung seiner Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel am Mittwoch nicht angetreten, sagte ein Sprecher des brandenburgischen Justizministeriums am Donnerstag. (zu dpa Rechtsextremist Mahler abgetaucht - Haftstrafe nicht angetreten am 20.04.2017) Foto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкий правый экстремист попросил в Венгрии политического убежища 15.05.2017

Осужденный за отрицание Холокоста 81-летний немецкий праворадикал Хорст Малер обратился за убежищем в Венгрии, чтобы избежать тюремного срока в ФРГ. В итоге он был задержан в венгерском городе Шопрон.
Der wegen Volksverhetzung durch Zurschaustellung eines Rückentattoos mit den Umrissen eines Konzentrationslagers und dem Spruch «Jedem das Seine» in einem Schwimmbad angeklagte NPD Kommunalpolitiker Marcel Z. (vorne) wartet am 07.11.2016 in Neuruppin (Brandenburg) mit seinem Anwalt Wolfram Nahrath auf den Beginn des Berufungsprozesses. Er war 2015 wegen Volksverhetzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben Berufung eingelegt. Foto: Bernd Settnik/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немецкий праворадикал приговорен к тюрьме за нацистскую татуировку 20.04.2017

Депутат одного из крайстагов в Бранденбурге признан виновным в разжигании межнациональной розни. Он появился в бассейне с вытатуированным на спине силуэтом концлагеря Освенцим.
ARCHIV - Ein Unterstützer der NPD steht am 17.06.2012 mit einem Shirt mit der Aufschrift «Deutschland» bei einer NPD-Kundgebung am Strausberger Platz in Berlin. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Verfassungsschutz-Ausschuss spricht über Gewalt von Neonazis» vom 11.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

В ФРГ лишат госфинансирования правоэкстремистские партии 07.04.2017

Правительство ФРГ больше не желает мириться с тем, что такие правоэкстремистские партии, как НДПГ, получают госфинансирование. На рассмотрение фракций бундестага представлены предложения по поправкам к конституции.
ARCHIV - Ein Unterstützer der NPD steht am 17.06.2012 mit einem Shirt mit der Aufschrift «Deutschland» bei einer NPD-Kundgebung am Strausberger Platz in Berlin. Foto: Matthias Balk/dpa (zu dpa «Verfassungsschutz-Ausschuss spricht über Gewalt von Neonazis» vom 11.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Бундесрат решил лишить НДПГ финансирования 10.02.2017

Представительство федеральных земель ФРГ решило отменить государственное финансирование праворадикальной Национал-демократической партии Германии. Ранее на такую возможность указал конституционный суд страны.

Почему в Германии решили не запрещать праворадикальную партию (17.01.2017) 17.01.2017

Федеральный конституционный суд отклонил иск о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии, хотя и признал ее идеологию враждебной для конституционного строя ФРГ.
ARCHIV - Eine Fahne der NPD hängt am 04.12.2013 in Berlin an der Parteizentrale. Am 17.01.2017 verkündet das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Urteil im NPD-Verbotsverfahren. Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Реакции на отказ запретить НДПГ: от "разочарованы" до "оправданное решение" 17.01.2017

Политики по-разному восприняли вердикт КС Германии, однако считают необходимым продолжить борьбу с праворадикальными взглядами и проводить ответственную политику, чтобы помешать их распространению.
17.01.2017 *** Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts verkündet am 17.01.2017 im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe (Baden-Württemberg) das Urteil im NPD-Verbotsverfahren. Die Richter L-R: Peter Müller, Vorsitzender Andreas Voßkuhle, Peter M. Huber, Sibylle Kessal-Wulf, Ulrich Maidowski. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Конституционный суд ФРГ не стал запрещать НДПГ 17.01.2017

Высшая судебная инстанция ФРГ отклонила иск о запрете Национал-демократической партии Германии.
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