Национал-демократическая партия Германии (НДПГ)

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "НДПГ".
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НДПГ провела в Ганновере акцию против журналистов и их "односторонней информационной подачи". В ответ на улицы города вышли тысячи противников неонацистов.
Член Национал-демократической партии Германии Ягш после скандала снят с должности главы совета семью голосами из восьми.
Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу правых экстремистов на решение Федерального административного суда, который в 2012 году наложил на НДПГ штраф за нарушение финансовой прозрачности.
Деятельность Национал-демократической партии Германии направлена против конституции, считают бундесрат, бундестаг и правительство ФРГ. Они просят Федеральный конституционный суд лишить партию госфинансирования.
Ни власти баварского города Амберг, ни полиция не подтверждают появившиеся в СМИ данные о праворадикальных "патрулях" и отрядах гражданской самообороны.
В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida.
Представительство федеральных земель приняло единогласное решение обратиться в Конституционный суд ФРГ с просьбой лишить госфинансирования правых экстремистов.
Бундесрат проголосовал за то, чтобы лишить экстремистские партии права на госфинансирование. Это напрямую касается НДПГ, которая в прошлом году получила из госбюджета больше миллиона евро.
Бундестаг проголосовал за конституционную поправку, лишающую экстремистов права на госфинансирование. Это напрямую касается НДПГ, получившей в 2016 году больше миллиона евро бюджетных денег.
Осужденный за отрицание Холокоста 81-летний немецкий праворадикал Хорст Малер обратился за убежищем в Венгрии, чтобы избежать тюремного срока в ФРГ. В итоге он был задержан в венгерском городе Шопрон.
Депутат одного из крайстагов в Бранденбурге признан виновным в разжигании межнациональной розни. Он появился в бассейне с вытатуированным на спине силуэтом концлагеря Освенцим.
Правительство ФРГ больше не желает мириться с тем, что такие правоэкстремистские партии, как НДПГ, получают госфинансирование. На рассмотрение фракций бундестага представлены предложения по поправкам к конституции.
Представительство федеральных земель ФРГ решило отменить государственное финансирование праворадикальной Национал-демократической партии Германии. Ранее на такую возможность указал конституционный суд страны.
Федеральный конституционный суд отклонил иск о запрете праворадикальной Национал-демократической партии Германии, хотя и признал ее идеологию враждебной для конституционного строя ФРГ.
Политики по-разному восприняли вердикт КС Германии, однако считают необходимым продолжить борьбу с праворадикальными взглядами и проводить ответственную политику, чтобы помешать их распространению.
Высшая судебная инстанция ФРГ отклонила иск о запрете Национал-демократической партии Германии.
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