"Нафтогаз" требует от России 5,2 млрд долларов в споре по крымским активам

Компания "Нафтогаз Украины" и шесть предприятий группы Нафтогаз требуют от России выплатить 5,2 млрд долларов в качестве компенсации убытков, которые повлекла за собой аннексия Крыма. С соответствующим заявлением "Нафтогаз" обратился в Трибунал при Постоянной палате Международного третейского суда в Гааге, сообщает пресс-служба компании в среду, 31 июля. Ожидается, что решение будет вынесено не раньше конца 2020 года.

В конце февраля 2019 года Международный третейский суд в Гааге принял решение в пользу "Нафтогаза" по его иску к Москве, постановив, что РФ, согласно двухстороннему соглашению о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией, несет ответственность за незаконный захват активов "Нафтогаза" в Крыму. Вопрос о сумме компенсации должен быть рассмотрен на второй стадии производства по делу.

"Нафтогаз" утверждает, что владел ценными энергетическими активами в Крыму и был "одной из основных мишеней РФ, когда она конфисковала украинские активы после незаконного вторжения и оккупации полуострова в 2014 году".

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