 ″Нафтогаз″ счел незаконными условия России о продлении контракта на транзит | Новости из Германии об Украине | DW | 12.02.2019

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Украина

"Нафтогаз" счел незаконными условия России о продлении контракта на транзит

В "Нафтогазе Украины" уверены, что смогут через арбитраж получить около 10 млрд долларов компенсации "за отсутствие транзита после 2019 года".

Манометр на газокомпрессорной станции и подземном газохранилище в Мрине

Манометр на газокомпрессорной станции и подземном газохранилище в Мрине

Текущий контракт между "Нафтогазом Украины" и российской корпорацией "Газпром" на транзит голубого топлива в ЕС не может быть продлен, поскольку он не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства. Об этом в понедельник, 11 февраля, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Его комментарий стал ответом на недавнее заявление замминистра иностранных дел России Александра Панкина, сказавшего, что Москва готова "продолжать украинский транзит", но по своим правилам.

"Поставки на европейских условиях"

По словам Витренко, поставки через территорию Украины возможны лишь "на стандартных европейских условиях, а не на условиях РФ".

Контекст

После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так. (06.03.2018)

Обе компании настаивают на том, что в Стокгольмском арбитраже принято решение в их пользу, но эксперты признают - "Нафтогазу" удалось избежать худшего. (23.12.2017)

Исполнительный директор добавил, что "Нафтогаз" при поддержке Еврокомиссии не намерен отказываться от требований к российской стороне, которая должна выполнить решение Международного арбитражного суда в Стокгольме.

"Если же Россия продолжит создавать для "Газпрома" эксклюзивные возможности для транзита газа с территории РФ в Европу через Украину, а "Газпром" при этом не будет соглашаться на стандартные европейские условия, то у "Нафтогаза" есть реальная возможность посредством нового арбитража, который уже запущен, получить примерно 10 млрд долларов компенсации за отсутствие транзита после 2019 года", - предупредил Витренко.

Спор ведется о параметрах поставок российского газа в ЕС с 1 января 2020 года.

Действие нынешнего контракта завершится 31 декабря текущего года.

В феврале 2018 года арбитраж в Стокгольме частично удовлетворил требования "Нафтогаза", постановив, что "Газпром" должен заплатить украинской компании 4,63 миллиарда долларов за недопоставку газа по транзитному договору. Суд, однако, зачел встречные требования "Газпрома". В результате российскую сторону обязали заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов.

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    Автор: Андрей Гурков


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