 ″Нафтогаз″ получил от ″Газпрома″ 2,9 млрд долларов | Новости из Германии об Украине | DW | 27.12.2019

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Украина

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов

Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газовому сотрудничеству. "Газпром" выполнил решение Стокгольмского арбитража и перечислил 2,56 млрд долларов компенсации плюс проценты на счета "Нафтогаза Украины".

Рабочий крутит газовый кран на трубе

"Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" 2,9 млрд долларов США, выплаченных в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Украинская компания подтвердила зачисление средств в пятницу, 27 декабря. Этот платеж включает невыплаченную часть присужденной компенсации в размере 2,56 млрд долларов, а также проценты, накопленные с момента оглашения решения в феврале 2018 года, подчеркнули в "Нафтогазе".

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая", - прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский.

Контекст

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Выплата задолженности являлась частью договоренностей, достигнутых Россией и Украиной 21 декабря. Москва и Киев на встрече за закрытыми дверьми в Беларуси подписали протокол договоренностей о дальнейшем транзите газа через Украину. Сделка была заключена сроком на пять лет.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить украинскому "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. После перерасчета по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

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    Автор: Андрей Гурков


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