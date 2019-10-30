"Нафтогаз" отправил в Стокгольмский арбитраж очередной иск к "Газпрому"

"Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома". Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

По словам Витренко, "Нафтогаз" "фактически защищается" и требует компенсировать ущерб, нанесенный действиями "Газпрома". "Финансовый эффект - больше 12 млрд долларов", - подчеркнул исполнительный директор "Нафтогаза". В июле 2019 года "Газпром" подал иск в Стокгольмский арбитраж в рамках спора о транзитном контракте.

В частности, "Нафтогаз" рассчитывает, что решение "по новому арбитражу" будет принято в 2021 году, отметил Юрий Витренко. "Газпром" еще остается нам должен более 3 млрд долларов. Мы рассчитываем, что спишем этот долг в 2020 году", - заявил топ-менеджер "Нафтогаза".

Сколько "Газпром" должен "Нафтогазу"

В конце октября президент РФ Владимир Путин призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и контрактами на транзит и поставку газа в Европу через территорию Украины. Действующий контракт истекает 31 декабря 2019 года.

В сентябре на трехсторонней встрече между Россией, Украиной и ЕС Москва заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитражного суда, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" 2,56 млрд долларов.

Вопрос транзита российского газа через территорию Украины обсудили также во время телефонного разговора вечером в среду канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Украины Владимир Зеленский. Эта тема поднималась политиками в связи с трехсторонними газовыми консультациями Украина-ЕС-РФ, которые состоялись 28 октября в Брюсселе. При этом Меркель и Зеленский согласились с необходимостью усиления взаимодействия в этом направлении.

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