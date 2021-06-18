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Натурализация

Deutschland Demo in Berlin zum Nahost-Konflikt Foto: Kate Brady/DW, 20.05.2021

СМИ: В Германии запретят натурализацию антисемитов 18.06.2021

Партии правящей коалиции договорились внести изменения в Закон о гражданстве ФРГ, чтобы предотвратить натурализацию иностранцев, осужденных за преступления на почве расизма и антисемитизма, пишет Bild.
People carry an Israeli and a German flag during a rally in solidarity with Israel and against antisemitism, in front of the Brandenburg Gate in Berlin, Germany, May 20, 2021. REUTERS/Christian Mang

В партии Меркель предлагают исключить натурализацию антисемитов в Германии 07.06.2021

Эксперт по внутренней политике партии Меркель настаивает на поправках в Закон о гражданстве ФРГ в связи с антисемитскими и антиизраильскими акциями в Германии.

Alexander von Humboldt (1769-1859). German naturalist and geographer. Engraving of A. Neumann in Our Century, 1883. Colored. |

Какие богатства Александр фон Гумбольдт нашел в России 13.09.2019

250 лет назад, 14 сентября 1769 года родился Александр фон Гумбольдт - выдающийся немецкий географ, натуралист и путешественник. Он знаменит и своим путешествием по России.
Ein Schweizer sowie diverse EU Reisepaesse, aufgenommen am 10. Februar 2011 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaetan Bally) |

Двойное гражданство и два паспорта: разные страны, разные законы 12.08.2019

Родился в стране - получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну - теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW - о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран.
Russian Federation. Saint-Petersburg. The Petrovsky Stadium. Football, Premier League, FC Tosno - FC Ural. The championship of Russia on football. Pavel Pogrebnyak; | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

РФС оштрафовал футболиста Погребняка за слова об иностранцах в сборной России 26.03.2019

Нападающий "Урала" Павел Погребняк осудил натурализацию иностранцев для сборной РФ. Он условно дисквалифицирован до конца сезона в турнирах под эгидой РФС. Футболист извинился за свои слова.
ARCHIV - Wikileaks-Gründer Julian Assange ballt am 19.05.2017 auf dem Balkon der Botschaft von Ecuador in London (Großbritannien) die Faust. (zu dpa Botschaftsasyl für Assange: Ecuador will Vermittlung vom 10.01.2018) Foto: Frank Augstein/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Основателя Wikileaks признали эквадорцем 11.01.2018

Джулиану Ассанжу предоставили статус натурализованного гражданина Эквадора. Однако это еще не дает ему возможности безнаказанно покинуть посольство этой страны в Великобритании.
February 10, 2014. | The Swiss biometric passport, pictured in Bern, Switzerland, February 10, 2014. |

Швейцарцы облегчат получение гражданства иммигрантам в третьем поколении 12.02.2017

Граждане Швейцарии проголосовали за упрощенную процедуру натурализации для "хорошо интегрированных" внуков иммигрантов до 25 лет. Новую политику население приняло с четвертой попытки.
19.09.2016+++Law enforcement officers secure the area where they allegedly arrested terror suspect Ahmad Khan Rahami following a shootout in Linden, New Jersey, on September 19, 2016. The Afghan-born American suspect wanted in connection with weekend bombings in New York and New Jersey was taken into custody on Monday after being wounded in a shootout with police, an official said. Ahmad Khan Rahami, 28, was shown stretchered into an ambulance, sporting a bloodied bandage on his right arm and moving his head from side to side with his eyes open in Linden, New Jersey, according to ABC footage. / AFP / Jewel SAMAD (Photo credit should read JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/J. Samad

Подозреваемый во взрывах в Нью-Йорке и Нью-Джерси взят под стражу 19.09.2016

Подозреваемый во взрывах в Нью-Йорке и Нью-Джерси натурализованный гражданин США Ахмад Хан Рахами задержан после перестрелки с полицией. По данным следствия, мужчина является выходцем из Афганистана.
August 31, 2016+++++++++Republican presidential nominee Donald Trump speaks at a campaign rally in Phoenix Republican presidential nominee Donald Trump speaks at a campaign rally in Phoenix, Arizona, U.S., August 31, 2016. REUTERS/Carlo Allegri (c) Reuters/C. Allegri

Трамп пообещал создать спецгруппу для депортации нелегалов 01.09.2016

Кандидат в президенты США вернулся к жесткому тону в отношении мигрантов, характерному для начала его кампании. Ни одному из живущих в США нелегалов не будет дана возможность натурализации, заявил Трамп.
National Gallery in Trafalgar Square in London, England, March 23, 2011. Photo: LEHTIKUVA / Sari Gustafsson

Немецкий Ренессанс представили в новом свете 19.02.2014

Живопись немецких художников, даже таких великих, как Альбрехт Дюрер, одно время считалась чересчур "жесткой": в ней было слишком много натуралистичных подробностей.
Quelle: http://www.lwl.org/pressemitteilungen/mitteilung.php?urlID=30662#.UhyspYJqKwU Das Darwinzimmer muss nun nur noch eingerichtet werden, nachdem die Maler- und die Schreinerarbeiten abgeschlossen sind. Foto: LWL/Oblonczyk Text (Pressemitteilung): Charles Darwins Studierzimmer in Münster LWL-Museum für Naturkunde bereitet neue Sonderausstellung vor Münster (lwl). Eine Nachbildung von Charles Darwins Studierzimmer wird ab dem 11. Oktober im LWL-Museum für Naturkunde zu sehen sein. Das Zimmer des berühmten Naturforschers ist Teil der Sonderausstellung Sex und Evolution, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in seinem Museum in Münster zeigt.

В Мюнстере реконструируют рабочий кабинет Чарльза Дарвина 27.08.2013

Восстановленная по фотографиям комната знаменитого британского ученого-натуралиста станет частью готовящейся экспозиции "Секс и эволюция".
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - OCTOBER 16: A man holds up a passport with the EasyPass sign at the bottom during the presentation of the new automated border control system easyPass at Frankfurt International Airport on October 16, 2009 in Frankfurt am Main, Germany. EasyPass system automatically scans the biometric data of a passenger and compares it to the data in the passenger's e-passport, which has to be put into a document reader at the border control. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

Все больше иностранцев получают гражданство ФРГ 26.08.2013

Вновь возросло количество иностранцев, получающих немецкое гражданство. По сравнению с 2012 годом число натурализаций увеличилось на 5,1 процента. Чаще других новыми гражданами Германии становятся выходцы из Турции.
Eine Frau fuellt am Montag, 1. September 2008, in der Volkshochschule in Bremen eine Anmeldung fuer einen Einbuergerungstest des Bundesamtes fuer Migration und Fluechtlinge aus. (AP Photo/Joerg Sarbach) ---A women fills out a form for a naturalization test at the adult education center in Bremen, northern Germany, Monday, Sept. 1, 2008.(AP Photo/Joerg Sarbach)

Не все живущие в ФРГ иностранцы мечтают о немецком паспорте 08.07.2011

В 2010 году гражданами ФРГ стали свыше ста тысяч мигрантов. Среднестатистическому иностранцу, получившему немецкий паспорт, - 30 лет. Полжизни он провел в Германии. И все равно остался для многих немцев иностранцем.
Symbolbild Überschuldung kein Geld

Внешкольные учреждения Беларуси: счастье без денег 11.09.2008

В Беларуси проходит неделя внешкольного воспитания и обучения. Это всевозможные кружки, секции, станции юных натуралистов и техников, дворцы и дома детей и молодежи. С чем они идут в новый учебный год?
Newly elected Latvian President Valdis Zatlers waves after he won the presidental elections in Riga, Latvia, Thursday, May 31, 2007. (AP Photo/Roman Koksarov)

Президент Латвии – о проблемах латвийских «неграждан» 08.08.2007

В интервью радио «Эхо Москвы» Валдис Затлерс высказался против предоставления права негражданам участвовать в муниципальных выборах. Латвийский лидер считает, что иначе люди потеряют последнюю мотивацию натурализоваться.
Symbolbild Einbürgerung Reisepass Frau mit Kopftuch

В Германии вновь увеличилось число случаев получения гражданства 24.07.2007

В 2006 году гражданство Германии получили порядка 125 тысяч иностранцев. Чуть более 9 тысяч из них - выходцы из России и Украины.
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