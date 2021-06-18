Натурализация

Двойное гражданство и два паспорта: разные страны, разные законы

Родился в стране - получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну - теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW - о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран.