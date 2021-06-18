Натурализация

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Партии правящей коалиции договорились внести изменения в Закон о гражданстве ФРГ, чтобы предотвратить натурализацию иностранцев, осужденных за преступления на почве расизма и антисемитизма, пишет Bild.
Эксперт по внутренней политике партии Меркель настаивает на поправках в Закон о гражданстве ФРГ в связи с антисемитскими и антиизраильскими акциями в Германии.
250 лет назад, 14 сентября 1769 года родился Александр фон Гумбольдт - выдающийся немецкий географ, натуралист и путешественник. Он знаменит и своим путешествием по России.
Родился в стране - получил ее гражданство? Не всегда. Переехал в другую страну - теперь у тебя два паспорта? Тоже не всегда. DW - о некоторых особенностях законов о гражданстве разных стран.
Нападающий "Урала" Павел Погребняк осудил натурализацию иностранцев для сборной РФ. Он условно дисквалифицирован до конца сезона в турнирах под эгидой РФС. Футболист извинился за свои слова.
Джулиану Ассанжу предоставили статус натурализованного гражданина Эквадора. Однако это еще не дает ему возможности безнаказанно покинуть посольство этой страны в Великобритании.
Граждане Швейцарии проголосовали за упрощенную процедуру натурализации для "хорошо интегрированных" внуков иммигрантов до 25 лет. Новую политику население приняло с четвертой попытки.
Подозреваемый во взрывах в Нью-Йорке и Нью-Джерси натурализованный гражданин США Ахмад Хан Рахами задержан после перестрелки с полицией. По данным следствия, мужчина является выходцем из Афганистана.
Кандидат в президенты США вернулся к жесткому тону в отношении мигрантов, характерному для начала его кампании. Ни одному из живущих в США нелегалов не будет дана возможность натурализации, заявил Трамп.
Живопись немецких художников, даже таких великих, как Альбрехт Дюрер, одно время считалась чересчур "жесткой": в ней было слишком много натуралистичных подробностей.
Восстановленная по фотографиям комната знаменитого британского ученого-натуралиста станет частью готовящейся экспозиции "Секс и эволюция".
Вновь возросло количество иностранцев, получающих немецкое гражданство. По сравнению с 2012 годом число натурализаций увеличилось на 5,1 процента. Чаще других новыми гражданами Германии становятся выходцы из Турции.
В 2010 году гражданами ФРГ стали свыше ста тысяч мигрантов. Среднестатистическому иностранцу, получившему немецкий паспорт, - 30 лет. Полжизни он провел в Германии. И все равно остался для многих немцев иностранцем.
В Беларуси проходит неделя внешкольного воспитания и обучения. Это всевозможные кружки, секции, станции юных натуралистов и техников, дворцы и дома детей и молодежи. С чем они идут в новый учебный год?
В интервью радио «Эхо Москвы» Валдис Затлерс высказался против предоставления права негражданам участвовать в муниципальных выборах. Латвийский лидер считает, что иначе люди потеряют последнюю мотивацию натурализоваться.
В 2006 году гражданство Германии получили порядка 125 тысяч иностранцев. Чуть более 9 тысяч из них - выходцы из России и Украины.
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