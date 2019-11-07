 НАТО усиливает позиции в Ла-Манше в свете российской угрозы | Новости из Германии о Германии | DW | 07.11.2019

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Германия

НАТО усиливает позиции в Ла-Манше в свете российской угрозы

ФРГ и четыре других члена НАТО подписали в Гамбурге документ об укреплении сотрудничества, направленного на защиту морских путей в зоне Ла-Манша и Северного моря.

Грузовое судно пересекает Ла-Манш

Грузовое судно пересекает Ла-Манш

НАТО собирается укреплять свои позиции в регионе Северного моря и Ла-Манша, чтобы быть готовой отразить угрозу из России. Соответствующие положения содержатся в договоренности, подписанной в четверг, 7 ноября, главами военно-морских сил (ВМС) Германии, Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов в Гамбурге.

В документе закреплена цель - развивать военное сотрудничество вышеназванных государств-членов Североатлантического альянса в рамках консультативного органа НАТО - Channel Committee (CHANCOM), отмечает информагентство dpa.

Этот комитет был создан во времена холодной войны в структуре Главного командования объединенных вооруженных сил НАТО в зоне пролива Ла-Манш для того, чтобы гарантировать безопасность путей снабжения европейских союзников со стороны США. После падения железного занавеса и упразднения командования альянса в зоне Ла-Манша CHANCOM стал чисто консультативным органом, членами которого являются главы ВМС отдельных стран.

Актуальные угрозы для морских путей

Однако, как подчеркивается в заявлении, сопровождавшем подписание 7 ноября договоренности, за прошедшие годы стратегическая ситуация в Европе изменилась. Отдельные государства и негосударственные актеры все чаще ставят существующий международный порядок перед новыми вызовами. "Их действия направлены на то, чтобы ослабить взаимную поддержку наших демократических обществ", - говорится в документе.

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Как подчеркнул инспектор (командующий. - Ред.) ВМС Германии, вице-адмирал Андреас Краузе (Andreas Krause), являющийся в 2019 году председателем CHANCOM, свободные морские пути к четырем крупнейшим морским портам Европы - Роттердаму, Антверпену, Гамбургу и Бремерхафену - играют решающую роль в обеспечении безопасности и процветания Европы. Кроме того, эти порты являются "воротами к Балтийскому морю", что также объясняет их большое стратегическое значение для обороны НАТО, указал Краузе.

Говоря о том, насколько разнообразными стали сегодня угрозы, вице-адмирал, с одной стороны, вспомнил об аннексии Крыма Россией в 2014 году, а с другой, обратил внимание на то, что "заложить мины сегодня может кто угодно". "Именно поэтому так важно, чтобы у нас было четкое представление о том, насколько свободны и безопасны наши морские пути", - заявил Краузе.

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    Автор: Александра Елкина


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