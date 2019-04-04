НАТО теряет симпатии населения стран Евросоюза

Большинство немцев в принципе одобряют статью 5-ю Устава НАТО о военной поддержке других участников альянса в случае агрессии. Но они не готовы ввязываться в военный конфликт для защиты Турции или Украины.
Через 70 лет после создания НАТО симпатии населения государств Евросоюза к Североатлантическому альянсу заметно охладели. Эта тенденция видна и в Германии: если в 2017 году членство страны в НАТО одобряли более двух третей немцев (68 процентов), то в нынешнем - лишь 54 процента, следует из опубликованных в четверг, 4 апреля, итогов опроса, проведенного социологическим институтом YouGov.
В Великобритании за тот же период доля сторонников членства в НАТО уменьшилась с 73 до 59 процентов, во Франции - с 54 до 39 процентов. Симпатии к НАТО в Скандинавии тоже ослабли, но остаются на значительно более высоком уровне. В Дании соответствующие показатели снизились с 80 до 70, а в Норвегии - с 75 до 66 процентов. В США доля сторонников НАТО сохраняется на стабильном уровне (44 процента в нынешнем году против 47 процентов в 2017-м).
Кого защищать в случае агрессии
Большинство населения в странах НАТО принципиально поддерживает статью 5-ю Устава этой организации, которая обязывает НАТО оказывать военную помощь другому члену альянса, если тот подвергнется вооруженной агрессии. В Германии эту статью поддерживают 58 процентов, во Франции - 53, в Великобритании - 66 и в США - 57 процентов населения.
Однако, как следует из результатов опроса, мнения европейцев далеко не столь однозначны, когда речь заходит о военной поддержке конкретному члену альянса. Так, 68 процентов немцев - против военной помощи Турции, если она подвергнется вооруженной агрессии со стороны России. Задействование статьи 5-й Устава в этом случае готовы поддержать лишь 14 процентов респондентов.
Во Франции соотношение противников и сторонников составляет 48 процентов против 18, в Великобритании голоса распределились поровну (по 31 проценту).
Защита Украины и Румынии
Результаты опроса также показали, что большинство немцев и французов не готово участвовать в оказании военной помощи в целях защиты Украины и Румынии.
Участвовать в защите США готов лишь 31 процент немцев (41 процент - против). При этом 54 процента американцев согласны участвовать в защите Германии и лишь 15 процентов выступают против.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также: