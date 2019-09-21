НАТО считает контроль над вооружениями при участии Москвы возможным

Несмотря на расторжение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), контроль над вооружениями совместно с Россией возможен. Об этом заявил в Брюсселе в среду, 23 октября, отвечая на вопрос корреспондента DW, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Открывая натовскую конференцию по вопросам оружия массового поражения и его нераспространения, он признал, что вся архитектура контроля над вооружениями оказалась под угрозой.



Кроме разрыва ДРСМД, Столтенберг указал и на то, что Москва приостановила свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе еще в 2007 году. Но при этом отметил, что по-прежнему сохраняет силу Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). "Есть серьезные опасения, и мы видели серьезный регресс, но нам не следует говорить, что все полностью развалилось", - призвал генсек НАТО.

Что предлагает НАТО?

На конференции Йенс Столтенберг предложил несколько способов улучшить ситуацию. Один из них - приспособить режим контроля над ядерными вооружениями к новым реалиям. В частности, реакция НАТО на разрыв ДРСМД будет "оборонного, взвешенного и согласованного" характера. В чем именно она будет заключаться, генсек не пояснил. Но отверг предложение Москвы о моратории на размещение в Европе крылатых ракет с ядерными боеголовками. Пока Россия не уничтожит уже размещенные ракеты, "мораторий на развертывание - это ненастоящее предложение", пояснил Столтенберг.





Ранее НАТО обвинила Россию в развертывании ракет 9М729 (SSC-8 по классификации альянса) в нарушение ДРСМД. После того как РФ отказалась уничтожать эти ракеты, США вышли из договора. То же сделала и Россия. Москва признает существование 9М729, но утверждает, что они не противоречат положениям ДРСМД.



По словам Йенса Столтенберга, НАТО выступает за заключение новых договоренностей, но не двусторонних, каким был ДРСМД, а многосторонних, с участием других стран, прежде всего Китая. Также генсек предложил усовершенствовать Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия в Европе. По его словам, государства НАТО и их партнеры договорились о предложениях по модернизации этого документа. Они предусматривают, в частности, инспекции и для внезапных военных учений.



Гонка вооружений опасна и затратна



Еще одна инициатива Йенса Столтенберга - поиск путей контроля над новыми вооружениями, такими как гиперзвуковые ракеты, автономные системы вооружения и кибероружие. Генсек НАТО оговорил, что осуществить его предложения будет непросто, но уверен, что в долгосрочной перспективе это возможно. "Не знаю, добьемся ли мы успеха через год, через два года, через пять или через десять лет. Но я уверен, что мы его добьемся", - отметил Столтенберг, подчеркнув, что ни одно государство не заинтересовано в новой гонке вооружений, так как она не только опасна, но и чрезвычайно затратна.

________________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android



Смотрите также:

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Четверть расходов - на оборону В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Расходы в двойном размере Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия Оборона и секретные расходы в приоритетах Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать. Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев



Смотреть видео 02:22 Поделиться Роботы-убийцы, биотехнологии и ДРСМД Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3F9da Роботы-убийцы, биотехнологии и ДРСМД: конференция по разоружению в Берлине



