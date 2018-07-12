 НАТО пригласила Македонию вступить в альянс | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

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Европа

НАТО пригласила Македонию вступить в альянс

После завершения необходимых процедур Македония сможет стать 30-м государством - членом альянса.

Флаг Македонии

Флаг Македонии

НАТО направила Скопье официальное приглашение вступить в альянс, после того как будет окончательно урегулирован спор Греции с Македонией о переименовании последней. Об этом говорится в проекте итогового заявления саммита альянса, выдержки из которого обнародованы в среду, 11 июля.

"Мы приветствуем историческое соглашение между Афинами и Скопье о переименовании. В соответствии с нашей политикой мы решили пригласить правительство в Скопье начать переговоры о присоединении к альянсу", - отмечается в документе.

После завершения всех необходимых процедур Македония, как ожидается, станет 30-м государством - членом НАТО.

Республика Северная Македония

Контекст

Если парламент Греции пойдет на компромисс, спор вокруг названия соседней Македонии прекратится. DW - о том, почему "Северная Македония" может стать историческим шансом для обоих государств. (13.06.2018)

Президент Македонии заявил, что ЕС до нее нет дела, несмотря на то, что его страна "спасла Европу от нашествия джихадистов", которых готова была направить по "балканскому маршруту" Греция. (11.03.2016)

Спор вокруг наименования государства Македония возник в 1991 году после провозглашения независимости этой бывшей югославской республики. Причина конфликта кроется в наличии в составе Греции области Македония.

Афины опасаются, что в случае закрепления за соседней страной названия "Македония" Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. Из-за этого официальным названием Македонии в ООН с 1993 года являлось сочетание "Бывшая югославская республика Македония", а Греция блокировала вступление Скопье в Евросоюз и НАТО.

В июне министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Референдум по новому конституционному наименованию пройдет в Македонии осенью. Кроме того, решение должно быть ратифицировано парламентом Греции.

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    Автор: Михаил Бушуев


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