 НАТО ответила на заявление России о прекращении сотрудничества | Новости из Германии о Европе | DW | 16.04.2019

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Европа

НАТО ответила на заявление России о прекращении сотрудничества

Замглавы МИД РФ Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество. В альянсе подчеркнули, что в двухвекторной политике НАТО в отношении Москвы ничего не изменилось.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску

НАТО опровергла заявление России о том, что альянс и Москва полностью прекратили сотрудничество. "Позиция НАТО не изменилась. В отношении России Североатлантический альянс придерживается двухвекторного подхода: мощное сдерживание и оборона при сохранении серьезного диалога", - говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, обнародованном во вторник, 16 апреля.

Накануне замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линии. "НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", - сказал российский дипломат в интервью агентству РИА "Новости".

В ответ на это Оана Лунгеску указала, что в марте 2014 года НАТО в связи с "агрессивными действиями России против Украины, полностью приостановила практическое сотрудничество с Россией, сохранив при этом каналы для политического и военного диалога", и ситуация с тех пор не изменилась.

Позиция НАТО

Представитель альянса напомнила, чтона саммите в Брюсселе в июле 2018 года члены НАТО исключили возможность возвращения к "бизнесу как обычно" до тех пор, пока в поведении России не произойдет "явных, конструктивных изменений, которые продемонстрируют соблюдение Москвой международного права и ее международных обязательств".

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"НАТО привержена диалогу с Россией в целях ясного обозначения наших позиций, снижения рисков и усиления прозрачности", - указала Лунгеску, отметив, что альянс продолжает диалог с Россией на различных уровнях. В качестве примеров она привела встречи Совета НАТО-Россия, последняя из которых прошла в январе, а также встречи генсека НАТО Йенса Столтенберга с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, последняя из которых состоялась в марте 2019 года в Мюнхене.

"Заместитель генерального секретаря НАТО продолжает регулярный диалог с российскими дипломатами. Мы также сохраняем военные каналы связи. Председатель военного комитета НАТО и верховный командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе поддерживают прямые контакты с начальником генерального штаба вооруженных сил РФ. К примеру, генерал Скапарротти в декабре встречался с генералом Герасимовым", - напомнила Оана Лунгеску.

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    Автор: Михаил Бушуев


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