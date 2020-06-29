 НАТО начала учения против подлодок на севере Атлантики | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2020

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Мир

НАТО начала учения против подлодок на севере Атлантики

Маневры Dynamic Mongoose направлены на совместную отработку противолодочной обороны и подготовку к возможному применению статьи о коллективной обороне альянса.

Морские учения НАТО

Морские учения НАТО (фото из архива)

НАТО начала в понедельник, 29 июня, военные учения на севере Атлантического океана Dynamic Mongoose, которые продлятся до 10 июля. В них участвуют шесть стран-членов альянса - Германия, Франция, Канада, Норвегия, США и Великобритания, сообщается в заявлении НАТО, поступившем в распоряжение DW.

Задействованы пять кораблей, пять подводных лодок и еще столько же патрульных самолетов. Исландия, которая также входит в НАТО, предоставляет логистическую поддержку в Рейкьявике. Цель маневров - совместная отработка боевых операций против подлодок, подготовка к возможному применению статьи о коллективной обороне альянса и другим кризисным ситуациям.

В 2018 году маневры были "четким сигналом России"

Учения Dynamic Mongoose проводятся ежегодно. В 2018 году они в шестой раз проходили в Баренцевом море у побережья Норвегии с участием восьми стран-членов НАТО. Адмирал ВМС США Джон Ричардсон назвал Dynamic Mongoose - 2018 "четким сигналом России, который дает понять, насколько серьезно мы относимся к нашему партнерству по альянсу".

Российская подлодка

Российская подлодка (архив)

Ранее Институт Военно-морских сил США отмечал, что способность НАТО находить, отслеживать и опознавать подводные лодки служит как обеспечению безопасности на воде, так и защите от угрозы со стороны России.

В октябре 2019 года норвежская телерадиокомпания NRK сообщала со ссылкой на источники в военной разведке о проведении ВМС РФ операции с участием 10 подлодок, в том числе восьми с атомным двигателем. Ее целью было достичь восточного побережья США через север Атлантики и при этом остаться незамеченными НАТО, поясняет NRK. Журналисты отметили, что это была самая крупная операция РФ с участием подлодок с момента окончания холодной войны.

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    Автор: Александра Елкина


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