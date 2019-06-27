 НАТО выработала космическую стратегию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.06.2019

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Мир

НАТО выработала космическую стратегию

В НАТО считают, что военные конфликты могут решаться в том числе в космосе. Альянс объявил о разработке первой космической стратегии.

Самолет НАТО

НАТО впервые в истории разработала космическую стратегию. Об этом в четверг, 26 июня, сообщил на своей странице в твиттере генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. В организации полагают, что в будущем военные конфликты могут решаться в том числе в космосе - к примеру, через нападения на стратегически важные спутники или применение оружия в космосе.

Контекст

Спустя полвека после высадки американцев на Луну намечается новая гонка в освоении спутника Земли. США снова хотят быть первыми, а главным конкурентом видят не Россию. Подробности - у DW. (15.04.2019)

Европарламент поддержал создание космической программы ЕС. На нее планируют выделить почти 17 миллиардов евро в течение семи лет. В ЕС более не хотят полагаться на США и видят возможность сотрудничать с РФ. (17.04.2019)

Кроме того, уже в конце года НАТО может объявить космос отдельной территорией для проведения военных операций. Это обеспечит выделение дополнительных ресурсов и позволит рассматривать возможные космические атаки так же, как до сих пор рассматривались атаки на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Ранее, в 2016 году, НАТО объявила киберпространство отдельной территорией для проведения операций, чтобы защищать себя от хакерских атак.

Поводом для усиленного внимания к космосу стал тот факт, что НАТО все больше зависит от техники в безвоздушном пространстве. Через спутники осуществляется коммуникация при военных операциях, они также используются для расследований и шпионажа, а также для навигационных систем. С другой стороны это означает, что нападения на спутники, принадлежащие странам-членам НАТО, могут ограничить их обороноспособность. Кроме того, атаки на спутники в случае войны могут быть использованы для парализации части общественной жизни.

Помимо США, о расширении своих космических возможностей также объявили такие страны, как Россия, Китай и Индия.

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