НАТО взяла на контроль ситуацию в Керченском проливе

Североатлантический альянс внимательно наблюдает за развитием ситуации в Азовском море и Керченском проливе и "находится в контакте с украинскими властями". Соответствующее заявление распространила в воскресенье, 25 ноября, в Twitter пресс-секретарь Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"Мы призываем к сдержанности и деэскалации", - отмечается в заявлении Лугнеску. "НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая ее право на судоходство в своих территориальных водах. Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море - в соответствии с международным законодательством", - подчеркивают в альянсе.

"Опасный рост напряженности"

Во внешнеполитической службе Евросоюза также высказали опасения в связи с "опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе".

"Ожидаем, что Россия восстановит свободный проход судов через Керченский пролив, и призываем всех действовать с предельной сдержанностью в интересах незамедлительной деэскалации ситуации", - подчеркнула официальный представитель главы европейской дипломатии Федерики Могерини - Майя Косьянчич.

При этом она напомнила, что строительство Крымского моста осуществлялось без согласия Киева и представляет собой еще одно нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в свою очередь назвала действия Москвы по блокированию судов "актом агрессии и нарушением международного права".

Конфликт в Керченском проливе

Соответствующая реакция НАТО, ЕС и Литвы последовала на фоне эскалации в Азовском море. Первой о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира в Керченском проливе и ранении шестерых украинских военных 25 ноября передала пресс-служба ВМС Украины. В Центре общественных связей ФСБ России позднее подтвердили, что корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны, при этом применялось оружие. В ФСБ в свою очередь сообщили о трех раненых военнослужащих ВС Украины. Украинские СМИ сообщают о шестерых раненых.

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