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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская - депутад Госдумы РФ от "Единой России"

В феврале 2014 года Поклонская уволилась из прокуратуры Украины. 11 марта назначена прокурором Крыма, аннексированного Россией. В этой должности получила известность преследованием меджлиса крымских татар. С ее подачи организация объявлена экстремистской и запрещена на территории России. 6 октября 2016 года освобождена от должности в связи с избранием депутатом Госдумы РФ.

Путин обнулился. Развод Меркель и Трампа. Сказочки про поправочки – "Заповедник", выпуск 130, 05.07.20 05.07.2020

Путин, Володин, Памфилова, Матвиенко и Терешкова с песней об успешно завершившемся голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Мировые лидеры в романтической комедии "Берлин слезам не верит". Памфилова, Володин, Матвиенко, Мишустин, Медведев, Поклонская, Песков, Лавров, Шойгу, Киселев, Симоньян, Соловьев и Скабеева читают стихи о поправках в Конституцию. Смотрите в 130-м выпуске "Заповедника"!
05.10.2016 *** epa05571096 Newly elected lawmaker, former Crimean Chief Prosecutor Natalia Poklonskaya (L) during the opening session of the newly elected State Duma, Russia's lower house of parliament, in Moscow, Russia, 05 October 2016. EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL EPA/NATALIA KOLESNIKOVA / POOL | © picture-alliance/dpa/N. Kolesnikova

Киев возмущен встречей Эрдогана с крымскими депутатами 13.10.2019

Возмущение Украины вызвал опубликованный в соцсетях снимок депутата Госдумы РФ из Крыма Натальи Поклонской, на котором она пожимает руку президенту Турции Эрдогану.

Поклонская и пенсии. Россия зашевелилась на выборах. "Брекзит" не по-детски – "Заповедник", выпуск 43 01.10.2018

Пенсионная ересь Поклонской привлекает внимание инквизиции. Кукла-Россия зашевелилась на выборах в регионах, а подлый "Брекзит" Терезы Мэй уже задолбал Евросоюз.
People cool off in the Trocadero's fountains in front of the Eiffel Tower, Paris, Ile-de-France, France |

Автор нашумевшей карикатуры на Поклонскую попросил убежища во Франции 18.06.2018

Денис Лопатин опасается уголовного преследования в РФ в связи с карикатурой на депутата Госдумы, которую православные активисты и сама Поклонская сочли оскорбительной.

Новогодняя тусовка с Путиным, Порошенко, Меркель, Трампом и другими – "Заповедник", выпуск 9 31.12.2017

Все политики собрались на праздничной вечеринке, чтобы подвести итоги года. Сечин, Песков, Лавров, Шойгу, Медведев, Жириновский и Поклонская обсуждают следующий срок Путина и заодно вспоминают о грядущей Олимпиаде. Смотрите 9-й выпуск шоу "Заповедник"!

Совет НАТО-Россия: Украина, талибы и учения "Запад-2017" - DW Новости (26.10.2017) 26.10.2017

В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Одной из главных тем стали недавние российско-белорусские военные маневры "Запад-2017", которые вызвали волну критики на Западе.

Lars Aidinger und Vladimir Esipov aus Berlin. Interview für die DW. 24.10.17

"Царь" из "Матильды" хочет приехать в Санкт-Петербург 26.10.2017

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя выходит в России на большой экран. Ларс Айдингер, сыгравший Николая II, дал эксклюзивное интервью DW накануне этого события.

Ларс Айдингер: "Испытываю огромное уважение к Николаю II" (26.10.2017) 26.10.2017

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в скандальном фильме "Матильда", - о важности этого прецедента для свободы самовыражения, о религиозных чувствах верующих и своем желании приехать в Петербург.

Поклонская или Матильда - кто румяней, кто няшнее? 25.10.2017

Почему Наталья Поклонская не пришла на премьеру "Матильды"? Не пустили профессор Путин и ассистент Песков! Такова версия героев "Заповедника".
October 23, 2017. - Russia, Saint Petersburg. - Premiere of Aleksey Uchitel's movie 'Matilda' in the Mariinsky Theater. In picture: film director Aleksey Uchitel and cast of the movie 'Matilda'. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Премьера "Матильды" в Петербурге без главного героя (видео) 24.10.2017

В Петербурге прошла премьера главного киноскандала года - исторической драмы "Матильда". Исполнитель роли Николая II ехать в Россию отказался из-за опасений за свою безопасность.

Премьера "Матильды" в России под молитвы и аплодисменты – DW Новости (24.10.2017) 24.10.2017

В России в прокат выходит кинокартина "Матильда" Алексея Учителя, которая стала скандалом года. Исполнитель роли российского царя Ларс Айдингер на премьеру в Санкт-Петербург не приехал, так как опасается угроз.

Премьера "Матильды": главный киноскандал года (24.10.2017) 24.10.2017

В Петербурге прошла премьера главного киноскандала года - исторической драмы "Матильда". Исполнитель роли Николая II ехать в Россию отказался из-за опасений за свою безопасность.
Thema: Natalja Poklonskaja, die Generalstaatsanwältin der Republik Krim, führ einen regelrechten Kampf gegen den Film Mathilda über die Romanze zwischen dem russischen Zaren Nikolaj II. und der Balletttänzerin Mathilda, die historisch bewiesen ist. Poklonskaja argumentiert, der Film soll verboten werden, weil er dem Ruf des Zaren schaden wird. Stichworte: Sergey Elkin, Russland, Natalja Poklonskaja, Film über den Zaren, Nikolaj 2., Film, Kampf gegen den Film Jahr/Ort: Moskau, 11.08.2017

Алексей Учитель: Поклонская сама влюблена в императора Николая 12.10.2017

Корреспондент DW посмотрела фильм "Матильда" и встретилась с его автором. Режиссер Алексей Учитель не понимает, почему должен терять зрителя.
Screenshot DW Beitrag Lars Eidinger

Исполнитель главной роли боится ехать в Москву на премьеру "Матильды" 10.10.2017

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший российского императора Николая II в фильме "Матильда", поведал о том, какие выводы он сделал в связи со скандалом вокруг картины.
VLADIVOSTOK, RUSSIA - SEPTEMBER 11, 2017: Buying tickets for the premiere of Alexei Uchitel's latest film Matilda at the Illuzion cinema. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

Кремль увидел экстремизм в скандале вокруг "Матильды" 13.09.2017

Пресс-секретарь Кремля назвал попытки противников "Матильды" давить на кинотеатры неприемлемыми. В Минкультуры РФ такие случаи назвали "беззаконием и цензурой".
In this photo taken on Tuesday, Aug. 1, 2017, an Orthodox protester holds up a sign reading Stop Matilda during a protest against the release of a movie depicting a liaison of Russia's last czar in Moscow, Russia. Russia's Culture Ministry says that a controversial historical film about the last Russian czar's affair with a ballerina has been cleared for release. Matilda, which is about Nicholas II's relationship with Matilda Kshesinskaya, has drawn virulent criticism from some Orthodox believers and hard-line nationalists, who see it as blasphemy against the emperor, glorified as a saint by the Russian Orthodox Church. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) |

Верноподданные против "Матильды": почему такого не было в СССР 11.09.2017

В интервью DW кинокритик Евгений Майзель сравнивает советскую цензуру и кампанию против "Матильды", а также рассказывает о том, какие фильмы запрещали в Советском Союзе.
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