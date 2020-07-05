Наталья Поклонская - депутад Госдумы РФ от "Единой России"

В феврале 2014 года Поклонская уволилась из прокуратуры Украины. 11 марта назначена прокурором Крыма, аннексированного Россией. В этой должности получила известность преследованием меджлиса крымских татар. С ее подачи организация объявлена экстремистской и запрещена на территории России. 6 октября 2016 года освобождена от должности в связи с избранием депутатом Госдумы РФ.