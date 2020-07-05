Наталья Поклонская - депутад Госдумы РФ от "Единой России"
В феврале 2014 года Поклонская уволилась из прокуратуры Украины. 11 марта назначена прокурором Крыма, аннексированного Россией. В этой должности получила известность преследованием меджлиса крымских татар. С ее подачи организация объявлена экстремистской и запрещена на территории России. 6 октября 2016 года освобождена от должности в связи с избранием депутатом Госдумы РФ.
Путин, Володин, Памфилова, Матвиенко и Терешкова с песней об успешно завершившемся голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Мировые лидеры в романтической комедии "Берлин слезам не верит". Памфилова, Володин, Матвиенко, Мишустин, Медведев, Поклонская, Песков, Лавров, Шойгу, Киселев, Симоньян, Соловьев и Скабеева читают стихи о поправках в Конституцию. Смотрите в 130-м выпуске "Заповедника"!
Все политики собрались на праздничной вечеринке, чтобы подвести итоги года. Сечин, Песков, Лавров, Шойгу, Медведев, Жириновский и Поклонская обсуждают следующий срок Путина и заодно вспоминают о грядущей Олимпиаде. Смотрите 9-й выпуск шоу "Заповедник"!
В Брюсселе в штаб-квартире Североатлантического альянса состоялось заседание Совета НАТО-Россия. Одной из главных тем стали недавние российско-белорусские военные маневры "Запад-2017", которые вызвали волну критики на Западе.
Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший последнего русского царя в скандальном фильме "Матильда", - о важности этого прецедента для свободы самовыражения, о религиозных чувствах верующих и своем желании приехать в Петербург.
В России в прокат выходит кинокартина "Матильда" Алексея Учителя, которая стала скандалом года. Исполнитель роли российского царя Ларс Айдингер на премьеру в Санкт-Петербург не приехал, так как опасается угроз.