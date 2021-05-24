Комментарий: Какую Беларусь не покажут туристам

После минской сессии ПА ОБСЕ в стране продолжились обыски, аресты и суды. Но проект "Беларусь репрессированная" никогда не покажут туристам, которых так ждут власти, считает Наталья Макушина.