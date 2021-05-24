Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В Минске задержан снятый с рейса Ryanair журналист Протасевич. Захват самолета с пассажирами - акт государственного терроризма, ответ Запада должен быть жестким, уверена Наталья Макушина.
Уголовное дело о незаконном доступе к платному контенту госагентства Белта - это попытка запугать и дискредитировать независимых белорусских журналистов и СМИ, уверена Наталья Макушина.
После минской сессии ПА ОБСЕ в стране продолжились обыски, аресты и суды. Но проект "Беларусь репрессированная" никогда не покажут туристам, которых так ждут власти, считает Наталья Макушина.
Белорусам незачем устраивать показуху военной мощи. Деньги, потраченные на парады с участием тяжелой техники, было бы лучше направить в армейский бюджет, считает Наталья Макушина.
Лукашенко и Путин объявили об окончании нефтегазового спора Беларуси и России. Но скандал с недоплатой за газ, устроенный Минском, нанес стране серьезный ущерб, считает Наталья Макушина.
Минск выдает репрессии против участников акций протеста за борьбу с терроризмом. Эта новая тактика означает, что власти не намерены ссориться с Западом, считает Наталья Макушина.
Белорусское телевидение показало фильм, обвиняющий оппозицию в подготовке местного Майдана. Цель властей - дискредитация протестных "Маршей нетунеядцев", считает Наталья Макушина.
Появляться на парадах в форме сотрудника НКВД намерен глава белорусского МВД Игорь Шуневич. Министра надо остановить, считает Наталья Макушина и требует - снимите сталинский мундир!
Главной темой "большого разговора" Лукашенко и СМИ стали разногласия Минска и Москвы. Это свидетельство кризиса в отношениях союзников, затянувшегося в тугой узел, считает Наталья Макушина.
В Беларуси за разжигание белорусофобии задержаны авторы публикаций в российских СМИ. Это запоздалая реакция властей на кампанию по дискредитации республики, считает Наталья Макушина.
20 лет назад на незаконном референдуме Александр Лукашенко перекроил конституцию под себя. Его бесконтрольная власть не дает стране выйти из застоя, считает Наталья Макушина.
Лукашенко пообещал согражданам вернуть зарплату в 500 долларов. Но верить следует не словам, а делам президента, скрывающего масштаб проблем в экономике страны, считает Наталья Макушина.
Советская символика и бесчисленные памятники вождю Октябрьской революции нужны правительству в Минске для оправдания тотального контроля над обществом, считает Наталья Макушина.
Лукашенко крепко держит в руках нити управления парламентом-марионеткой, а два депутата от оппозиции в нем ему понадобились, чтобы разморозить отношения с Западом, считает Наталья Макушина.
Власти убеждают, что выборы в парламент прошли "толерантно и бесконфликтно". Но то, как была проведена эта избирательная кампания, - просто насилие над разумом, считает Наталья Макушина.
20 лет назад Беларусь в последний раз отметила День независимости 27 июля. Перенос праздника на 3 июля стал символом отказа от демократических перемен, считает Наталья Макушина.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact