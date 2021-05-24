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Наталья Макушина

ARCHIV 2017 *** Opposition blogger and activist Roman Protasevich, who is accused of participating in an unsanctioned protest at the Kuropaty preserve, arrives for a court hearing in Minsk, Belarus April 10, 2017. Picture taken April 10, 2017. REUTERS/Stringer

Комментарий: Беларусь Лукашенко становится опасной для Европы 24.05.2021

В Минске задержан снятый с рейса Ryanair журналист Протасевич. Захват самолета с пассажирами - акт государственного терроризма, ответ Запада должен быть жестким, уверена Наталья Макушина.
In Weißrussland sind Medien verpflichtet, Artikel über vom Staat erwünschte Themen zu schreiben Fotograf: Korrespondentin in Minsk Elena Daneyko, im August gemacht. Zu sehen sind staatliche Zeitungen im Kiosk und im Geschäft in Minsk. Schlüsselworter: Weißrussland, Belarus, Minsk, Medien, staatliche Zeitungen, Artikel über vom Staat erwünschten Themen, Elena Daneyko

Комментарий: Был бы журналист, а статья в УК Беларуси найдется 08.08.2018

Уголовное дело о незаконном доступе к платному контенту госагентства Белта - это попытка запугать и дискредитировать независимых белорусских журналистов и СМИ, уверена Наталья Макушина.
Bigboards (in der U-bahn und auf einer Straße in Minsk) Ich liebe Weißrussland. Foto: DW/Elena Danejko, Februar Schlüsselworter: Belarus, Weißrussland, weißrussische Sprache, sanfte Belarussisierung, Elena Danejko

Комментарий: Какую Беларусь не покажут туристам 04.08.2017

После минской сессии ПА ОБСЕ в стране продолжились обыски, аресты и суды. Но проект "Беларусь репрессированная" никогда не покажут туристам, которых так ждут власти, считает Наталья Макушина.

ARCHIVBILD 2014 Weißrussische und russische Teilnehmer der Parade Fotos zum Thema Weißrussische Militärdoktrin - ein antirussisches Dokument? DW-Korrespondentin in Minsk Elena Danejko, 3. Juli 2014 © DW/E. Danejko

Комментарий: Кому в Беларуси нужны военные парады 03.07.2017

Белорусам незачем устраивать показуху военной мощи. Деньги, потраченные на парады с участием тяжелой техники, было бы лучше направить в армейский бюджет, считает Наталья Макушина.
03.04.2017 Russian President Vladimir Putin, left, and Belarus' President Alexander Lukashenko arrive at their news conference following talks at Konstantin palace in St.Petersburg, Russia, Monday, April 3, 2017. The two leaders announced that they have settled the energy dispute between the two ex-Soviet neighbors and allies during their talks Monday. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, Pool)

Комментарий: Как Лукашенко разрешил нефтегазовый спор на условиях Москвы 04.04.2017

Лукашенко и Путин объявили об окончании нефтегазового спора Беларуси и России. Но скандал с недоплатой за газ, устроенный Минском, нанес стране серьезный ущерб, считает Наталья Макушина.
Belarus police detain an activist during an opposition rally in Minsk, Belarus, Saturday, March 25, 2017. Police in the Belarusian capital have begun wide-scale arrests protesters who had gathered for a forbidden demonstration that they hoped would build on a rising wave of defiance of the former Soviet republic's authoritarian government. ﻿﻿(AP Photo/Sergei Grits) |

Комментарий: Удастся ли Лукашенко продать Западу белорусский "винтаж" 27.03.2017

Минск выдает репрессии против участников акций протеста за борьбу с терроризмом. Эта новая тактика означает, что власти не намерены ссориться с Западом, считает Наталья Макушина.
+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Meeting der Opposition March of verärgerten Belarusians, in Minsk, 17. Februar 2017

Комментарий: Минск открыл сезон охоты на ведьм 08.03.2017

Белорусское телевидение показало фильм, обвиняющий оппозицию в подготовке местного Майдана. Цель властей - дискредитация протестных "Маршей нетунеядцев", считает Наталья Макушина.
Riot police face protesters during an opposition rally in Minsk early on December 20, 2010. Belarus police arrested hundreds of protestors as they used force to break up a mass demonstration against the expected re-election of President Alexander Lukashenko in disputed polls on Sunday. AFP PHOTO/ ALEXEY GROMOV (Photo credit should read ALEXEY GROMOV/AFP/Getty Images)

Комментарий: Зачем начальнику белорусской милиции форма НКВД? 28.02.2017

Появляться на парадах в форме сотрудника НКВД намерен глава белорусского МВД Игорь Шуневич. Министра надо остановить, считает Наталья Макушина и требует - снимите сталинский мундир!
3020943 02/03/2017 President of Belarus Alexander Lukashenko at a news conference in Minsk. The image is a handout, provided by a third party. Editorial use only. The ban on the backup, commercial use or advertising campaign. Maksim Gucheck/Belarusian Telegraph Agency |

Комментарий: Соло для Лукашенко на нефтегазовой трубе 04.02.2017

Главной темой "большого разговора" Лукашенко и СМИ стали разногласия Минска и Москвы. Это свидетельство кризиса в отношениях союзников, затянувшегося в тугой узел, считает Наталья Макушина.

Homepage russischen Regnum Online-Zeitung. Foto: Galina Petrovskay / DW

Комментарий: Как власти Беларуси проспали информационную войну 10.12.2016

В Беларуси за разжигание белорусофобии задержаны авторы публикаций в российских СМИ. Это запоздалая реакция властей на кампанию по дискредитации республики, считает Наталья Макушина.

Trauermarsch in Minsk zum Gedenken an den Opfern des stalinistischen Regimes in UDSSR und des Lukaschenko Regimes in Weißrussland. 7.11.2016. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Artur Smirnov und wurden freigegeben.

Комментарий: Как Лукашенко осуществил госпереворот 24.11.2016

20 лет назад на незаконном референдуме Александр Лукашенко перекроил конституцию под себя. Его бесконтрольная власть не дает стране выйти из застоя, считает Наталья Макушина.
October 11, 2015 Belarus' President Alexander Lukashenko wipes his face at a news conference during a presidential election in Minsk, Belarus, October 11, 2015. Belarussians head to the polls on Sunday to cast their vote in presidential elections all but certain to re-elect authoritarian incumbent Alexander Lukashenko for a fifth term. REUTERS/Vasily Fedosenko

Комментарий: 500 долларов зарплаты для белорусов, или Иллюзион с кроликом 17.11.2016

Лукашенко пообещал согражданам вернуть зарплату в 500 долларов. Но верить следует не словам, а делам президента, скрывающего масштаб проблем в экономике страны, считает Наталья Макушина.
07.11.2016+++epa05621229 Dmitry Dashkevich (C), an opposition leader, holds a poster and shout anti-communists slogans in front on newly-opened Lenin monument during the opening ceremony of the monument to mark the 99th anniversary of the so-called 'Great October Socialist Revolution' in 1917, in Minsk, Belarus, 07 November 2016. The October Revolution dates to 25 October 1917 in the Julian calendar which corresponds to 07 November 1917 in the Gregorian calendar. EPA/TATYANA ZENKOVICH |

Комментарий: Зачем белорусским властям "всегда живой" Ленин 07.11.2016

Советская символика и бесчисленные памятники вождю Октябрьской революции нужны правительству в Минске для оправдания тотального контроля над обществом, считает Наталья Макушина.
MINSK, BELARUS. JANUARY 27, 2011. Belarusian President Alexander Lukashenko (background C) addresses MPs during for an extraordinary parliament session to confirm the appointment of Mikhail Myasnikovich as the new prime minister. Background from left are: Vladimir Andreichenko, the chairman of the House of Representatives, and his deputy Viktor Guminsky. (Photo ITAR-TASS / BelTa)

Комментарий: Белорусский парламент "иным манером" 10.10.2016

Лукашенко крепко держит в руках нити управления парламентом-марионеткой, а два депутата от оппозиции в нем ему понадобились, чтобы разморозить отношения с Западом, считает Наталья Макушина.
Members of a local electoral commission empty a ballot box at a polling station in Minsk, Belarus, October 11, 2015. Exit polls in Belarus showed President Alexander Lukashenko winning a fifth term by a landslide on Sunday in elections that could see an easing of relations with the West and raise questions about his ties to Vladimir Putin's Russia. REUTERS/Yauhen Yerchak

Комментарий: Выборы по-белорусски - это издевательство над здравым смыслом 12.09.2016

Власти убеждают, что выборы в парламент прошли "толерантно и бесконфликтно". Но то, как была проведена эта избирательная кампания, - просто насилие над разумом, считает Наталья Макушина.
Bildunterschrift:Russia's President Vladimir Putin (L) shakes hands with his Belarus' counterpart Alexander Lukashenko during a meeting, part of a session of the Supreme State Council of the Union State, at the Kremlin in Moscow on March 3, 2015. AFP PHOTO / POOL / SERGEI KARPUKHIN (Photo credit should read SERGEI KARPUKHIN/AFP/Getty Images)

Комментарий: Как Беларусь променяла cвою независимость на зависимость от Кремля 27.07.2016

20 лет назад Беларусь в последний раз отметила День независимости 27 июля. Перенос праздника на 3 июля стал символом отказа от демократических перемен, считает Наталья Макушина.
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