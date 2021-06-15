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Наталья Дулина
Фото: Privat

Наталья Дулина

Лингвистка, преподавательница итальянского языка.

У человека всегда есть выбор. Важно не то, как поступают с тобой, а то, как поступаешь ты. Главное быть в ладу с собой и со своей совестью.

Окончила Минский лингвистический университет. По окончании преподавала в этом университете 29 лет вплоть до увольнения осенью 2020 года по политическим мотивам. Среди направлений профессиональной деятельности наибольший интерес вызывает взаимосвязь языка, общества и национальной культуры. Считает наиболее важным нравственный аспект в поведении и деятельности человека, способность человека оставаться честным и порядочным в самых тяжелых условиях. Если бы могла заново прожить жизнь, изменила бы все: образование, профессию, образ жизни. У джинна из бутылки попросила бы, чтобы человечество перестало жестоко относиться и эксплуатировать животных. Старается избавляться от стереотипов и предрассудков и любит ломать шаблоны.

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Наталья Дулина: избранные публикации

Забор на белорусско-литовской границе.

Свои и чужие: о тех, кто уехал, и тех, кто остался в РБ

В комментарии для DW экс-доцент МГЛУ и член КC Наталья Дулина рассуждает о конфликте "своих и чужих" в обществе.
Наталья Дулина
Наталья Дулина
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20 января 2022 г.
Беларусь. Протесты в Минске 5 сентября 2020 года

О "неверагодных" белорусах и человеческом выборе. Мнение

Экс-доцент МГЛУ и член Координационного совета Наталья Дулина - о том, как изменилось белорусское общество.
Наталья Дулина
Наталья Дулина
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Общество
15 июня 2021 г.
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Наталья Дулина: другие публикации

Belarus Grenze zu Polen | Migranten-Lager

"Сами виноваты". Что не так с белорусской толерантностью

"Сами виноваты". Что не так с белорусской толерантностью

Как белорусское общество реагирует на массовое присутствие мигрантов - рассуждает Наталья Дулина.
Наталья Дулина
Наталья Дулина
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Общество
17 ноября 2021 г.
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