Наталья Дулина

Окончила Минский лингвистический университет. По окончании преподавала в этом университете 29 лет вплоть до увольнения осенью 2020 года по политическим мотивам. Среди направлений профессиональной деятельности наибольший интерес вызывает взаимосвязь языка, общества и национальной культуры. Считает наиболее важным нравственный аспект в поведении и деятельности человека, способность человека оставаться честным и порядочным в самых тяжелых условиях. Если бы могла заново прожить жизнь, изменила бы все: образование, профессию, образ жизни. У джинна из бутылки попросила бы, чтобы человечество перестало жестоко относиться и эксплуатировать животных. Старается избавляться от стереотипов и предрассудков и любит ломать шаблоны.