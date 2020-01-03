Насколько опасно для Беларуси прекращение поставок российской нефти?

Новый год для белорусско-российских отношений начался с нефтяного кризиса: 1 января Россия прекратила подачу нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как срок действия договоров истек 31 декабря 2019 года. Минск и Москва вели переговоры весь декабрь - практически до боя курантов, но договориться о цене на нефть так и не смогли. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился обеспечить поставку нефти из альтернативных источников.

Россия с помощью нефти давит на Беларусь

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин объяснил причину остановки тем, что "Транснефть" не получила заявок от нефтедобывающих компаний РФ на поставки сырья белорусским НПЗ с 1 января. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ порядка 24 - 25 млн тонн нефти, однако ее цену, тариф на транзит и размер компенсации за российский налоговый маневр стороны так и не согласовали. Москва ставит договоренность по нефти в зависимость об углубленной интеграции в рамках Союзного государства, которую Беларусь и Россия обсуждают уже на протяжении года.

Директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич оценивает сложившуюся ситуацию как давление России на Беларусь. "Остановка поставок нефти - это не стратегическое решение российской стороны, а скорее форма давления, чтобы получить какие-то дополнительные условия или решения от белорусского руководства", - считает эксперт.

Дмитрий Крук, аналитик Центра экономических исследований BEROC, также считает остановку нефти инструментом давления России: "Либо Москва пытается убедить Минск согласиться на какие-то условия в "дорожных картах" об углубленной интеграции, либо отказаться от притязаний на компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной сфере", - говорит экономист.

Белорусские НПЗ работают на запасах

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" подтвердил, что поставки российской нефти прекращены, а загрузка снижена до технологического минимума. Сейчас белорусские НПЗ работают на запасах, которых должно хватить на 20 дней. Стало также известно, что "с 1 января Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с тем, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка". Об этом заявили в госконцерне.

Будут ли перебои с бензином в Беларуси?

"Сложившаяся ситуация может создать Беларуси проблемы, ведь нефтепереработка и выручка от продажи нефтепродуктов очень важны для экономики", - говорит Дмитрий Крук. Так, поставки нефтепродуктов в страны Евросоюза составляют треть всего белорусского экспорта. Однако, по мнению экономиста, пока есть запасы нефти никакого шока не случится и говорить об экономических потерях рано.

"Если в ближайшее время ничего не изменится, то первая проблема, с которой мы столкнемся - это банальная нехватка бензина на заправках", - считает Крук. "Белоруснефть" однако уверяет, что из-за приостановки поставок нефти из России дефицита топлива в Беларуси не ожидается: "В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней".

Но даже если белорусские НПЗ на некоторое время будут вынуждены остановить работу, катастрофы не будет. Руководитель экспертного центра "Наше мнение" Валерия Костюгова напоминает об истории с "грязной нефтью" в апреле прошлого года, когда белорусские НПЗ не работали несколько месяцев, однако большой трагедии не произошло.

Лукашенко ищет альтернативные источники нефти

Сразу после неудачного окончания переговоров с Москвой Александр Лукашенко поручил обеспечить поставку нефти из альтернативных источников. "Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Руководитель экспертного центра "Наше мнение" Валерия Костюгова считает, что таким образом можно будет обеспечить только потребности внутреннего рынка, но не экспорт. Дмитрий Крук в свою очередь отмечает, что поставки нефти железнодорожным транспортом будут финансово обременительными для Беларуси.

Эскалация нефтегазового конфликта никому не выгодна

Эксперты сходятся во мнении, что за время, пока белорусские НПЗ работают на запасах, Минск и Москва все-таки договорятся и контракт на 2020 год подпишут. "Как минимум будет заключено промежуточное соглашение на несколько месяцев", - считает Дмитрий Крук.

В отличии от ситуации с газом, в нефтяной сфере белорусские позиции намного выгоднее, ведь через территорию Беларуси проходит транзит российской нефти. На данный момент, как сообщили в "Транснефти", транзит нефти через Беларусь идет в полном объеме. "Беларусь может ограничить транзит или увеличить ставку на транспортировку нефти, как это Минск уже делал в 2006, чтобы Москва стала более сговорчивой в вопросе цены", - указывает Дмитрий Крук. Главный вопрос сейчас, по мнению экономиста, в том, готовы ли белорусские власти пойти на жесткую конфронтацию.

Эскалация конфликта будет невыгодна обеим сторонам, считает Андрей Казакевич, ведь для России отсутствие договоренности также будет означать финансовые потери. В "нефтяном кризисе" эксперт видит и политическую проблему, ведь по мере эскалации Беларусь все меньше будет выглядеть союзником России, а у Москвы и так большие проблемы с союзниками на постсоветском пространстве. "В отношениях между странами есть много проблем, но такая форма противостояния может в дальнейшем вытолкнуть Беларусь за пределы российской орбиты", - считает политолог.

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