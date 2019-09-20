 Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 21.09.2019

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Мир

Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия?

Эр-Рияд тратит на оборону огромные суммы и обладает самым современным оружием в регионе. Однако это не спасло саудовские нефтеперерабатывающие заводы от атаки дронов. DW разбиралась, почему.

Пожары после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии

Пожары после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии, 14 сентября 2019 года

Саудовская Аравия на сегодняшний день располагает одним из самых крупных и дорогостоящих военных арсеналов в мире. Это, однако, не защитило королевство от атаки беспилотников на его нефтеперерабатывающие заводы: нападение, совершенное 14 сентября, привело к масштабным сбоям в поставках топлива и резкому взлету цен на нефть. Ответственность за удар взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Почему же Эр-Рияд не смог предотвратить атаку дронов?

Атака дронов - позор для Эр-Рияда

По словам эксперта по Ближнему Востоку Михаэля Людерса (Michael Lüders), нападение беспилотников на НПЗ стало для саудовских военных и властей большим позором.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (слева)

"Саудовская Аравия является главным импортером оружия США: на саудовцев приходится 10 процентов всего американского оружейного экспорта. А теперь оказывается, что хуситы-повстанцы или кто-то еще смог нанести удар в самое сердце саудовской нефтедобычи - с помощью всего лишь десяти дронов, которые можно относительно легко изготовить или купить", - поясняет Людерс в интервью DW.

Огромные военные расходы Саудовской Аравии

В последние десятилетия Саудовская Аравия вкладывала в свои вооруженные силы внушительные суммы. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), только в 2018 году Эр-Рияд приобрел военную технику на сумму свыше 67 млрд долларов: это больше, чем любая другая страна в регионе. В данный момент королевство является третьим по величине импортером оружия в мире, сразу после США и Китая. Расходы на оборону составляют значительную часть саудовского ВВП - 13 процентов в рекордном 2015 году и без малого 9 процентов в 2018-м.

Американские истребители в Саудовской Аравии

Американские истребители в Саудовской Аравии

"Благодаря своим масштабным инвестициям в оборону, Саудовская Аравия на сегодняшний день обладает самым крупным арсеналом современного оружия среди стран Персидского залива", - говорится в исследовании SIPRI, опубликованном в мае 2019 года. В числе закупок саудовцев - истребители и самолеты-заправщики c высокой боевой эффективностью и большим радиусом действия. Кроме того, Эр-Рияд модернизировал и свою систему ПВО.

По расходам на оборону Саудовская Аравия намного превосходит своего основного конкурента - Иран. В 2018 году Тегеран потратил на импорт вооружений гораздо меньшую сумму - 13 млрд долларов. Это, впрочем, составило целых 9,5 процента от ВВП страны: для иранской экономики, ослабленной санкциями, такие расходы стали тяжелым бременем.

Военная операция в Йемене продолжается уже почти пять лет

И все же внушительные суммы, потраченные на закупку вооружений, еще не гарантируют военных побед. В этом Саудовская Аравия продолжает убеждаться на протяжении последних четырех с половиной лет, с начала международной военной операции в Йемене в 2014 году.

Результат авиаудара арабской коалиции по цели в Йемене, сентябрь 2019 года

Результат авиаудара арабской коалиции по цели в Йемене, сентябрь 2019 года

В конфликте участвуют, с одной стороны, повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте задействованы правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

До сих пор в рамках операции Эр-Рияд атаковал своих противников исключительно с воздуха - пока, впрочем, без существенных успехов. В свою очередь, хуситы, по всей видимости, в последние месяцы обзавелись ракетами и беспилотниками и теперь атакуют с их помощью саудовские объекты.

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Эр-Рияд не был готов к партизанской войне

Конфликты в Йемене, а теперь и в Ормузском проливе, показали, что саудовские военные оказались не готовы к нетрадиционной форме боевых действий, а именно - борьбе с нерегулярными партизанскими группировками. В то же время войны в регионе ныне ведутся именно таким способом, отмечает в интервью интернет-порталу Business Insider сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс.

На этом фоне Эр-Рияд теперь всегда должен быть готов к нападениям со стороны йеменских хуситов. 16 сентября главный редактор интернет-журнала Rai al-Youm Абдель Бари Атван написал, что с ним связался представитель хуситов и предупредил о новой крупной атаке, готовящейся на территории Саудовской Аравии.

Вне зависимости от того, правда это или нет, хуситы в последнее время значительно усилили свой военный потенциал. Как отмечает глава Центра по изучению арабского мира при университете Майнца Гюнтер Майер (Günter Meyer), "у них произошел настоящий технологический прорыв - в первую очередь, благодаря Ирану". Поэтому вполне вероятно, что сентябрьская атака беспилотников на саудовские заводы не станет последней.

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