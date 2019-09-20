Насколько на самом деле сильна Саудовская Аравия?

Саудовская Аравия на сегодняшний день располагает одним из самых крупных и дорогостоящих военных арсеналов в мире. Это, однако, не защитило королевство от атаки беспилотников на его нефтеперерабатывающие заводы: нападение, совершенное 14 сентября, привело к масштабным сбоям в поставках топлива и резкому взлету цен на нефть. Ответственность за удар взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов.

Почему же Эр-Рияд не смог предотвратить атаку дронов?

Атака дронов - позор для Эр-Рияда

По словам эксперта по Ближнему Востоку Михаэля Людерса (Michael Lüders), нападение беспилотников на НПЗ стало для саудовских военных и властей большим позором.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд (слева)

"Саудовская Аравия является главным импортером оружия США: на саудовцев приходится 10 процентов всего американского оружейного экспорта. А теперь оказывается, что хуситы-повстанцы или кто-то еще смог нанести удар в самое сердце саудовской нефтедобычи - с помощью всего лишь десяти дронов, которые можно относительно легко изготовить или купить", - поясняет Людерс в интервью DW.

Огромные военные расходы Саудовской Аравии

В последние десятилетия Саудовская Аравия вкладывала в свои вооруженные силы внушительные суммы. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), только в 2018 году Эр-Рияд приобрел военную технику на сумму свыше 67 млрд долларов: это больше, чем любая другая страна в регионе. В данный момент королевство является третьим по величине импортером оружия в мире, сразу после США и Китая. Расходы на оборону составляют значительную часть саудовского ВВП - 13 процентов в рекордном 2015 году и без малого 9 процентов в 2018-м.

Американские истребители в Саудовской Аравии

"Благодаря своим масштабным инвестициям в оборону, Саудовская Аравия на сегодняшний день обладает самым крупным арсеналом современного оружия среди стран Персидского залива", - говорится в исследовании SIPRI, опубликованном в мае 2019 года. В числе закупок саудовцев - истребители и самолеты-заправщики c высокой боевой эффективностью и большим радиусом действия. Кроме того, Эр-Рияд модернизировал и свою систему ПВО.

По расходам на оборону Саудовская Аравия намного превосходит своего основного конкурента - Иран. В 2018 году Тегеран потратил на импорт вооружений гораздо меньшую сумму - 13 млрд долларов. Это, впрочем, составило целых 9,5 процента от ВВП страны: для иранской экономики, ослабленной санкциями, такие расходы стали тяжелым бременем.

Военная операция в Йемене продолжается уже почти пять лет

И все же внушительные суммы, потраченные на закупку вооружений, еще не гарантируют военных побед. В этом Саудовская Аравия продолжает убеждаться на протяжении последних четырех с половиной лет, с начала международной военной операции в Йемене в 2014 году.

Результат авиаудара арабской коалиции по цели в Йемене, сентябрь 2019 года

В конфликте участвуют, с одной стороны, повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте задействованы правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Их поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

До сих пор в рамках операции Эр-Рияд атаковал своих противников исключительно с воздуха - пока, впрочем, без существенных успехов. В свою очередь, хуситы, по всей видимости, в последние месяцы обзавелись ракетами и беспилотниками и теперь атакуют с их помощью саудовские объекты.

Эр-Рияд не был готов к партизанской войне

Конфликты в Йемене, а теперь и в Ормузском проливе, показали, что саудовские военные оказались не готовы к нетрадиционной форме боевых действий, а именно - борьбе с нерегулярными партизанскими группировками. В то же время войны в регионе ныне ведутся именно таким способом, отмечает в интервью интернет-порталу Business Insider сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Майкл Найтс.

На этом фоне Эр-Рияд теперь всегда должен быть готов к нападениям со стороны йеменских хуситов. 16 сентября главный редактор интернет-журнала Rai al-Youm Абдель Бари Атван написал, что с ним связался представитель хуситов и предупредил о новой крупной атаке, готовящейся на территории Саудовской Аравии.

Вне зависимости от того, правда это или нет, хуситы в последнее время значительно усилили свой военный потенциал. Как отмечает глава Центра по изучению арабского мира при университете Майнца Гюнтер Майер (Günter Meyer), "у них произошел настоящий технологический прорыв - в первую очередь, благодаря Ирану". Поэтому вполне вероятно, что сентябрьская атака беспилотников на саудовские заводы не станет последней.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Убийство Джамаля Хашогги Пропавший журналист Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

Убийство Джамаля Хашогги Главная улика С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

Убийство Джамаля Хашогги Запись с часов? Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

Убийство Джамаля Хашогги Подтверждение убийства Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

Убийство Джамаля Хашогги Реакция Германии Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

Убийство Джамаля Хашогги Бойкот конференции Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

Убийство Джамаля Хашогги Запланированное убийство Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается. Автор: Максим Филимонов

