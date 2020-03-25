Нарушителям карантина в Италии грозит до пяти лет тюрьмы

Италия значительно ужесточила наказание за несоблюдение карантинных правил. Согласно опубликованному во вторник, 24 марта, указу, максимальное наказание за нарушение карантина для носителей коронавируса, знающих о своем диагнозе, составляет теперь пять лет тюрьмы вместо трех месяцев. Минимальный тюремный срок - один год.

Повышены и денежные штрафы: вместо 206 евро нарушителям теперь придется платить от 400 до 3000 евро. Кроме того, указ предусматривает, что региональные власти могут накладывать собственные ограничения в борьбе с коронавирусом.

100 тысяч нарушений карантина

Полиция Италии с 10 марта, когда в стране начал действовать карантин, провела проверки 2 миллионов жителей страны и обнаружила не менее 100 тысяч нарушений. В частности, полиция останавливала жителей охваченных эпидемией северных районов страны, которым не разрешено переехать в южные регионы к родственникам или снять там жилье.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. На 20.00 мск вторника, 24 марта, количество зараженных на Аппенинах составило 63 927 человек, всего умерли 6 077, выздоровели 7 432. В конце прошлой недели Италия опередила Китай по количеству жертв.

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Смотреть видео 26:23 Поделиться Как дети в Италии учатся в условиях карантина Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3Zub1 Эпидемия коронавируса: как дети в Италии учатся в условиях карантина. Европа в фокусе