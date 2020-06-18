Народовластие от Зеленского: главное про закон о референдуме в Украине

Парламент Украины в четверг, 18 июня, принял в первом чтении представленный президентом Владимиром Зеленским законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум". Прежде чем поддержать его, депутаты рассмотрели два альтернативных проекта - от фракций "Батькивщина" и " Оппозиционная платформа - За жизнь".

Профильный комитет рекомендовал их отклонить, а президентский, как "более комплексный и системный", принять за основу с необходимостью внесения дополнений и поправок. В итоге за законопроект Зеленского проголосовали 252 депутата - в основном из фракции "Слуга народа", внефракционные депутаты и представители группы "Доверие". Зачем президенту новый закон, и какие вопросы можно будет решать с помощью документа после его вступления в силу - у DW.

Вторая попытка с законом о референдуме

Законопроект является первым из анонсированного ранее командой президента пакета инициатив о народовластии. Владимир Зеленский просил депутатов рассмотреть его безотлагательно. Согласно Конституции Украины, народное волеизъявление в стране осуществляется через выборы, референдум и другие формы непосредственной демократии.

Зал заседаний Верховной рады

Если другие формы сейчас работают, то проведение референдумов в Украине заблокировано, поскольку два года назад Конституционный суд (КС) признал противоречащим Основному закону принятый в 2012 году закон "О всеукраинском референдуме".

В результате в законодательстве образовалась брешь, и украинцы не могут выносить на референдум никаких вопросов. Хотя в конституции прописано, что только на всеукраинских референдумах решаются вопросы об изменении территории страны, а также утверждаются изменения в Основной закон в разделах I, III и XIII (в них речь идет об общих принципах, выборах и собственно о самом референдуме, а также о правосудии).

Референдум как ружье на стене

Владимир Зеленский намерен заполнить правовой вакуум, реанимировав механизм народовластия посредством референдума. Одновременно он предлагает депутатам Рады добавить еще одну причину, по которой украинцы могут инициировать референдум: это отмена какого-либо из законов или отдельных положений закона. Инициировать всенародное голосование, согласно законопроекту, могут партии, общественные организации и инициативная группа граждан - всем им нужно будет для этого собрать 3 млн подписей избирателей.

Новацией законопроекта, предложенного Зеленским, является и то, что после его вступления в силу появится возможность проводить референдум путем электронного голосования. Для этого предусмотрено создание автоматизированной информационно-аналитической системы. "Этот вопрос разрабатывался на основе изучения зарубежного законодательства и опыта его применения в отношении электронных голосований, прежде всего европейских государств", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Игорь Колиушко

Аналитики говорят, что это документ нужен, в нем исправляются ошибки, допущенные в отмененном КС законе о референдуме. Эксперт по конституционной реформе, председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко сравнивает будущий закон о референдуме с ружьем на стене: "Пусть оно висит, чтобы все знали, что оно есть. Если кто-то посягнет на наши права, то мы им воспользуемся".

Колиушко указывает на важность референдума как инструмента демократии. По его словам, когда госорганы выполняют свою работу, то нет необходимости проводить референдумы, однако общество должно иметь рычаг влияния на власть. "Однако если парламент отрывается от народа и принимает не те законы, то у народа нет другого выхода, кроме восстания. Новый закон позволяет провести это восстание в виде референдума", - поясняет эксперт.

Референдум по российскому сценарию?

Вместе с тем его смущает, что свой законопроект Зеленский внес как неотложный - на фоне сообщений из Офиса президента об интенсификации переговоров с Россией и представителями ОРДЛО по восстановлению мира в Донбассе путем уступок с украинской стороны. "Появляется новый инструмент, и все будут думать, как им воспользоваться в своих интересах", - предостерегает Игорь Колиушко.

Алексей Кошель

Наблюдатели не исключают, что пророссийские силы могут через референдумы усилить пророссийские настроения в Украине, в частности вновь поднимать вопрос о статусе русского языка, об отношениях с Россией. "Наряду с механизмом народовластия референдум может быть и противоречивым механизмом. Учитывая то, что в Украине есть сильные пророссийские партии, некоторые СМИ зависимы от российских финансов, нас ждут попытки референдумов по российскому сценарию", - добавляет председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Как заявил в начале июня в эфире телеканала ZIK первый президент Украины Леонид Кравчук, первым вопросом, вынесенным на референдум, мог бы стать вопрос о территориальной целостности Украины. "Я думаю, что было бы хорошо вынести вопрос, в конце концов, о войне и мире, о территориальной целостности Украины, потому что мы его дебатируем уже где-то пять лет, но воз и ныне там", - указал Кравчук.

Электронная цифровая подпись обезопасит?

В законопроекте предусмотрена защита от противоправного использования института референдума. В случае инициирования голосования, на которое выносятся антиконституционные вопросы, последние могут быть переданы на рассмотрение Конституционного суда. Если КС обнаружит, что вопрос противоречат конституции, он может снять его с голосования или вообще отменить референдум. Впрочем, обратиться в КС с таким запросом, согласно документу, могут только президент или 45 депутатов парламента.

Что касается электронного голосования на референдуме, то, по мнению Алексея Кошеля, оно является позитивным нововведением, которое может обезопасить от манипуляций с подписями. Ведь сбор подписей об инициировании референдума и электронное голосование предусматривают использование электронной цифровой подписи.

Вместе с тем Кошель считает, что провести референдум по инициативе снизу будет практически невозможно - для этого нужно будет собрать 3 миллиона подписей украинцев. А цифровую подпись сейчас имеют очень мало граждан страны, и не факт, что они захотят подписаться под той или иной инициативой, которую кто-то захочет вынести на референдум.

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