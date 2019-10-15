 Напавшего на туристов в Амстердаме афганца осудили на 26 лет | Новости из Германии о Европе | DW | 15.10.2019

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Европа

Напавшего на туристов в Амстердаме афганца осудили на 26 лет

Летом 2018 года в Амстердаме афганец, возмущенный конкурсом карикатур на пророка Мухаммеда, накинулся с ножом на американцев. Один из туристов теперь парализован.

Скорая помощь у вокзала Амстердама

Афганец, в августе 2018 года ранивший ножом двух туристов из США на вокзале Амстердама, приговорен нидерландским судом к 26 годам и 8 месяцам лишения свободы. Суд счел, что обвиняемый руководствовался "террористическим мотивом", он не раскаялся и во время процесса объяснил, что желал защитить ислам от "нечестных и жестоких людей".

Контекст

18-летний соискатель убежища из Ирана, которого следствие считает зачинщиком преступлений, приговорен к двум годам и одному месяцу заключения. Три его афганских подельника получили от 6 до 13 месяцев условно. (10.05.2019)

Суд в Германии счел, что афганец, напавший полгода назад на туристов в Амстердаме, не подвергался политическим преследованиям на родине и ему там ничто не угрожает. Его просьба об убежище отклонена. (14.12.2018)

Афганец, которому на тот момент было 19 лет, жил в немецком городе Ингельхайм. Услышав, что в Нидерландах якобы будет проводиться конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, он взял билет в Амстердаме, где прямо на вокзале напал на туристов. Одного из раненых американцев от последствий ранения парализовало, он передвигается на инвалидной коляске.

"Я поехал в Амстердам, чтобы защитить моего пророка", - заявил афганец. Ранее по запросу нидерландской стороны правоохранительные органы ФРГ обыскали место жительства афганца в Германии. По информации МВД ФРГ, он не относился к лицам, представляющим потенциальную угрозу для общественной безопасности.

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    Автор: Андрей Гурков


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