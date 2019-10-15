Напавшего на туристов в Амстердаме афганца осудили на 26 лет

Летом 2018 года в Амстердаме афганец, возмущенный конкурсом карикатур на пророка Мухаммеда, накинулся с ножом на американцев. Один из туристов теперь парализован.
Афганец, в августе 2018 года ранивший ножом двух туристов из США на вокзале Амстердама, приговорен нидерландским судом к 26 годам и 8 месяцам лишения свободы. Суд счел, что обвиняемый руководствовался "террористическим мотивом", он не раскаялся и во время процесса объяснил, что желал защитить ислам от "нечестных и жестоких людей".
Афганец, которому на тот момент было 19 лет, жил в немецком городе Ингельхайм. Услышав, что в Нидерландах якобы будет проводиться конкурс карикатур на пророка Мухаммеда, он взял билет в Амстердаме, где прямо на вокзале напал на туристов. Одного из раненых американцев от последствий ранения парализовало, он передвигается на инвалидной коляске.
"Я поехал в Амстердам, чтобы защитить моего пророка", - заявил афганец. Ранее по запросу нидерландской стороны правоохранительные органы ФРГ обыскали место жительства афганца в Германии. По информации МВД ФРГ, он не относился к лицам, представляющим потенциальную угрозу для общественной безопасности.
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