Напавшего на мечети в Крайстчёрче обвинили в терроризме

Австралийскому правому экстремисту Брентону Тарранту, совершившему убийства в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, официально предъявили обвинения в терроризме. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили представители новозеландской полиции. Они также рассказали, что уведомили семьи погибших и выживших о дополнительных обвинениях.

Помимо этого, 28-летний Таррант также будет отвечать за убийство 51 человека и покушения на жизнь еще 40 человек. В настоящий момент эксперты проверяют, является ли австралиец психически здоровым и может ли он в этой связи предстать перед судом. Следующее судебное заседание назначено на 14 июня.

15 марта 2019 года Таррант совершил нападения на две мечети в Крайстчёрче, открыв огонь по собравшимся там верующим. Преступник вел прямую трансляцию нападения в интернете.

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