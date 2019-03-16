 Напавшего на мечети в Крайстчёрче обвинили в терроризме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2019

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Мир

Напавшего на мечети в Крайстчёрче обвинили в терроризме

28-летний австралиец уже был обвинен в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях. Теперь ему официально предъявили обвинения в терроризме.

Брентон Таррант в зале суда, март 2019 г.

Брентон Таррант в зале суда, март 2019 г.

Австралийскому правому экстремисту Брентону Тарранту, совершившему убийства в мечетях новозеландского города Крайстчёрч, официально предъявили обвинения в терроризме. Об этом во вторник, 21 мая, сообщили представители новозеландской полиции. Они также рассказали, что уведомили семьи погибших и выживших о дополнительных обвинениях.

Контекст

Реакцией Новой Зеландии на теракты в Крайстчёрче стал запрет на продажу полуавтоматического оружия. В частности, будет запрещена продажа штурмовых винтовок. (21.03.2019)

Заседание продлилось всего около минуты. Ровно столько времени потребовалось судье, чтобы зачитать Брентону Тарранту обвинение в убийстве. (16.03.2019)

Помимо этого, 28-летний Таррант также будет отвечать за убийство 51 человека и покушения на жизнь еще 40 человек. В настоящий момент эксперты проверяют, является ли австралиец психически здоровым и может ли он в этой связи предстать перед судом. Следующее судебное заседание назначено на 14 июня.

15 марта 2019 года Таррант совершил нападения на две мечети в Крайстчёрче, открыв огонь по собравшимся там верующим. Преступник вел прямую трансляцию нападения в интернете.

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    Автор: Екатерина Венкина


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