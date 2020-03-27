Налог "на тунеядцев"

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"Налог на тунеядство" в Беларуси был введен декретом президента Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества" и вызвал волну протестов в стране. На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные данной теме.
Для трудоспособных, но безработных белорусов горячая вода подорожала в 5 раз, с мая подорожают газ и отопление. При этом защитой для "тунеядцев" может стать коронавирус. Репортаж DW из Гомеля.
В Беларуси до сих пор идут суды над участниками акций протеста, расследуется сфабрикованное "дело "Белого легиона". Эксперты рассказали DW, во что выльется это давление.
Один из лидеров белорусской оппозиции задержан в Бресте накануне проведения протестных акций в День Воли.
После акций протеста в ряде городов Беларуси президент Лукашенко до конца 2017 года разрешил не платить "налог на тунеядство". На отмену декрета он, однако, не пошел.
На первый "Марш НЕтунеядцев" в Гомеле вышло больше людей, чем в других городах страны. Следующая протестная акция здесь пройдет 25 марта. Репортаж DW о том, как к ней готовятся.
От 500 до тысячи человек приняли в Бресте участие в акции протеста против "налога на тунеядство". Митингующие призывали к отмене скандального декрета и отставке президента Лукашенко.
Акции протеста против декрета Лукашенко проходят в Витебске, Бобруйске, Барановичах и Бресте.
Юрист и правозащитник Леонид Судаленко об итогах первого иска против декрета "о тунеядцах" в Беларуси и о том, чем может закончиться для Лукашенко отказ отменить спорный закон.
Правозащитники из белорусских регионов поделись с DW опытом отстаивания прав граждан, признанных социальными иждивенцами. Президентский декрет "о тунеядцах" они считают ошибкой властей.
На улицы Минска на акцию протеста вышло больше людей, чем ожидалось. О том, попытается ли Кремль вновь спасти своего союзника с помощью более щедрых субсидий, рассуждает Райнхард Фезер.
В Гомеле на акцию протеста против скандального декрета вышло до 3 тысяч человек. В Могилеве - до тысячи. Собравшиеся скандировали президенту Лукашенко: "Уходи!"
20 февраля в Беларуси официально заканчивается срок уплаты "налога на тунеядство". Многие белорусы не только не спешат платить, но и настаивают на отмене этого налога. Репортаж DW.
Срок уплаты сбора на тунеядцев в Беларуси - 15 ноября - давно истек. Но лишь единицы из получивших налоговые извещения его заплатили. DW попробовала разобраться, почему.
Расходы на администрирование взимания налога с граждан, неработающих 183 дней в году, вряд ли превысят собранную в результате сумму. Так стоило ли вводить "налог на тунеядство"?
В Беларуси подготовлен указ о налоге на безработных за пользование социальными услугами. Пошлина на абсурдные идеи функционеров принесла бы в бюджет страны больший доход, уверена Наталья Макушина.
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