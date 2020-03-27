Налог "на тунеядцев"

"Марш НEтунеядцев", или Как протестуют в регионах Беларуси

На первый "Марш НЕтунеядцев" в Гомеле вышло больше людей, чем в других городах страны. Следующая протестная акция здесь пройдет 25 марта. Репортаж DW о том, как к ней готовятся.