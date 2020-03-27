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Налог "на тунеядцев"

"Налог на тунеядство" в Беларуси был введен декретом президента Александра Лукашенко "О предупреждении социального иждивенчества" и вызвал волну протестов в стране. На этой странице автоматически появляются все публикации, посвященные данной теме.

Gomel Bezirkverwaltung, Zheleznodorozhny Bezirk, Belarus, Weißrussland, Schmarotzer-Gesetz

Пока мир борется с коронавирусом, в Беларуси вспомнили о "тунеядцах" 27.03.2020

Для трудоспособных, но безработных белорусов горячая вода подорожала в 5 раз, с мая подорожают газ и отопление. При этом защитой для "тунеядцев" может стать коронавирус. Репортаж DW из Гомеля.
15.03.2017 Teilnehmer der Protestaktion gegen das neue Arbeitsgesetz (Minsk, Belarus)

Беларусь через месяц после протестов - репрессии продолжаются 25.04.2017

В Беларуси до сих пор идут суды над участниками акций протеста, расследуется сфабрикованное "дело "Белого легиона". Эксперты рассказали DW, во что выльется это давление.
Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Organisatoren der Aktion Vladimir Neklyaev, Nikolay Statkevich, Evgeniy Afnagel Foto: DW Gennady Kesner

В Беларуси задержан оппозиционер Владимир Некляев 25.03.2017

Один из лидеров белорусской оппозиции задержан в Бресте накануне проведения протестных акций в День Воли.
Brest gegen Schmarotzer Steuer, Weißrussland, Februar 2017

Лукашенко разрешил до конца года не платить "налог на тунеядство" 09.03.2017

После акций протеста в ряде городов Беларуси президент Лукашенко до конца 2017 года разрешил не платить "налог на тунеядство". На отмену декрета он, однако, не пошел.
Alle Rechte gehören DW Korrespondent Alexander Burakov und wurden freigegeben. Als Beschreibung: Proteste in Homel, Weißrussland, Vorbereitung und Resolution des Organisationsausschusses, März 2017

"Марш НEтунеядцев", или Как протестуют в регионах Беларуси 06.03.2017

На первый "Марш НЕтунеядцев" в Гомеле вышло больше людей, чем в других городах страны. Следующая протестная акция здесь пройдет 25 марта. Репортаж DW о том, как к ней готовятся.
Februar 2017 in Weißrussland Unterschrift sammeln in Brest für die Abschaffung der Schmarotzer Steuer in Weißrussland

Акция против "налога на тунеядство" прошла в Бресте 05.03.2017

От 500 до тысячи человек приняли в Бресте участие в акции протеста против "налога на тунеядство". Митингующие призывали к отмене скандального декрета и отставке президента Лукашенко.

Brest gegen Schmarotzer Steuer, Weißrussland, Februar 2017

В Беларуси тысячи человек протестуют против "налога на тунеядство" 26.02.2017

Акции протеста против декрета Лукашенко проходят в Витебске, Бобруйске, Барановичах и Бресте.

+++Nur im Rahmen der abgesprochenen Berichterstattung zu verwenden!+++ Meeting der Opposition March of verärgerten Belarusians, in Minsk, 17. Februar 2017

Юрист: Если белорусских "тунеядцев" привлекут к ответственности, будет бунт 21.02.2017

Юрист и правозащитник Леонид Судаленко об итогах первого иска против декрета "о тунеядцах" в Беларуси и о том, чем может закончиться для Лукашенко отказ отменить спорный закон.
Datensammlung über Schmarotzer, die Menschenrechtler gesammelt haben.

Налог "на тунеядцев" в Беларуси ударил по социально незащищенным 20.02.2017

Правозащитники из белорусских регионов поделись с DW опытом отстаивания прав граждан, признанных социальными иждивенцами. Президентский декрет "о тунеядцах" они считают ошибкой властей.
Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Foto: DW Gennady Kesner

FAZ: Спокойствие в Беларуси - всего лишь только видимость 20.02.2017

На улицы Минска на акцию протеста вышло больше людей, чем ожидалось. О том, попытается ли Кремль вновь спасти своего союзника с помощью более щедрых субсидий, рассуждает Райнхард Фезер.
Marsch von verärgerten Weißrussen in Minsk, 17.02.2017 Foto: DW Gennady Kesner

В Беларуси прошли акции протеста против "декрета о тунеядцах" 19.02.2017

В Гомеле на акцию протеста против скандального декрета вышло до 3 тысяч человек. В Могилеве - до тысячи. Собравшиеся скандировали президенту Лукашенко: "Уходи!"
Brest gegen Schmarotzer Steuer, Weißrussland, Februar 2017

"Налог на тунеядство" выводит белорусов на пикеты 17.02.2017

20 февраля в Беларуси официально заканчивается срок уплаты "налога на тунеядство". Многие белорусы не только не спешат платить, но и настаивают на отмене этого налога. Репортаж DW.
12.2016 Steuerbehörde (Mahiljou, Belarus)

Могилевчане не спешат платить "налог на тунеядцев" 14.12.2016

Срок уплаты сбора на тунеядцев в Беларуси - 15 ноября - давно истек. Но лишь единицы из получивших налоговые извещения его заплатили. DW попробовала разобраться, почему.
Bild 1 Weißrussisches Arbeitsministerium, Minsk November 2016. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Elena Daneyko und wurden freigegeben.

Что принес Беларуси "налог на тунеядство" 08.11.2016

Расходы на администрирование взимания налога с граждан, неработающих 183 дней в году, вряд ли превысят собранную в результате сумму. Так стоило ли вводить "налог на тунеядство"?
Geld - US $ 100 und 50 Tausend belarussische Rubel. Foto ohne Bezahlung Copyright: bymedia

Комментарий: Дырявую белорусскую казну залатают налогом на тунеядцев 17.11.2013

В Беларуси подготовлен указ о налоге на безработных за пользование социальными услугами. Пошлина на абсурдные идеи функционеров принесла бы в бюджет страны больший доход, уверена Наталья Макушина.