 Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 26.01.2019

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Украина

Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты Украины

Члены партии Савченко единогласно проголосовали на съезде за ее выдвижение. Документы в ЦИК в связи с арестом депутата будет подавать доверенное лицо.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Партия находящейся под арестом депутата Верховной рады Надежды Савченко выдвинула ее кандидатом в президенты страны. Такое решение принято единогласно на съезде "Общественной платформы Надежды Савченко" в субботу, 26 января, в Киеве.

Контекст

"Все документы в ЦИК готовы, нам осталось оплатить взнос. Мы ждем ответа от банка об открытии счета", - сообщила сестра Надежды Савченко, глава партии Вера Савченко. Денежный взнос собран из средств членов партии, а также людей, поддерживающих выдвижение Савченко, добавила она. Подавать документы в ЦИК в связи с арестом депутата будет доверенное лицо.

Уже 20 кандидатов

Накануне вечером кандидатом в президенты Украины был зарегистрирован лидер Социалистической партии Украины Илья Кива. Он стал 20-м кандидатом на выборах 31 марта. Ранее были зарегистрированы, в частности, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко, мэр Львова Андрей Садовый, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Надежда Cавченко находится в СИЗО с 23 марта 2018 года. 18 декабря срок ее ареста в очередной раз продлен еще на два месяца. 22 марта Верховная рада дала согласие на арест Савченко и привлечение ее к уголовной ответственности. Генпрокуратура Украины обвиняет депутата сразу в нескольких тяжких преступлениях, в том числе "действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя", "создании террористической группы или террористической организации", "посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля", "незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

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