 Надежда Савченко не проходит в новый состав Верховной рады | Новости из Германии об Украине | DW | 22.07.2019

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Украина

Надежда Савченко не проходит в новый состав Верховной рады

По результатам подсчета более половины бюллетеней, в 51-м избирательном округе в Донбассе Надежду Савченко поддержали восемь человек. Она назвала выборы "грязными".

Надежда Савченко (фото из архива)

Надежда Савченко (фото из архива)

Согласно предварительным результатам парламентских выборов в Украине, Надежда Савченко не сохранит за собой депутатский мандат. В 51-ом одномандатном округе, где она выдвигалась, с большим отрывом лидирует самовыдвиженец, беспартийный пенсионер Александр Ковалев, набравший более 64% голосов,сообщает украинский Центризбирком в понедельник, 22 июля, по результатам подсчета 52,70% бюллетеней.

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На втором и третьем месте - тоже самовыдвиженцы, Владимир Весёлкин и Махач Батирсултанов (14,9% и 6,6% соответственно). Савченко оказалась на седьмом месте с 1,24 процентами. Позднее телеканал "Громадське ТВ" сообщил, что Ковалев набрал 220 голосов, Весёлкин - 124, Батирсултанов - 113, а Савченко - восемь. По данным телеканала, всего явка в округе составила 26,7%, то есть проголосовали только 837 избирателей из 3135 зарегистрированных.

Из партий в 51-ом округе лидирует "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую, по предварительным данным, поддержали 45,07 процента избирателей. На втором месте - "Слуга народа" (более 23%), от которой на выборах президента выдвигался одержавший в итоге победу Владимир Зеленский.

Савченко назвала выборы "грязными и отвратительными"

51-й округ находится в Донецкой области и включает в себя часть города Горловки, в том числе поселок Зайцево и территории Бахмутского района. "Эта территория и так многострадальная и ждет от государства поддержки, - приводит "Громадське ТВ" слова Савченко. - Когда ее не предоставляют, люди начинают поддаваться на подкуп". Савченко назвала минувшие выборы "грязными и отвратительными".

Выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. Согласно результатам обработки 54,68 процента протоколов, в украинский парламент проходят пять партий: "Слуга народа" (42,47 процента), "Оппозиционная платформа - За жизнь" во главе с сопредседателями - бывшим членом Партии регионов Юрием Бойко (12,92 процента), партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (8,6 процента), Всеукраинское объединение "Батькивщина" (8,02 процента) экс-премьера Юлии Тимошенко и "Голос" (6,36 процента) фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

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Ссылки в интернете

Прездварительные результатаы голосования в 51-ом округе на сайте ЦИК Украины

"Громадське ТВ" - о предварительных результатах выборов в Верховную раду Украины в 51-ом округе

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