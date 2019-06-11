Навальный рассказал о связях полковника ФСБ и мэрии Москвы

За историей с попыткой обвинить журналиста Ивана Голунова в распространении наркотиков предположительно стоит подполковник ФСБ Марат Медоев, который в свою очередь вовлечен в коррупционную схему. Об связях семейства Медоева с коммерческими схемами московского правительства сообщил во вторник, 11 июня, оппозиционный политик Алексей Навальный. О том, что дело против Голунова "заказал" в том числе Медоев, изначально сообщили активисты независимого медиа "Проект", указавшие, что преследование Голунова связаны с его еще неопубликованным расследованием о "похоронной мафии", в частности, о совместных действиях ФСБ и Государственного унитарного предприятия "Ритуал".

Журналисты Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) утверждают, что семейству Медоевых принадлежит ряд дорогостоящих объектов недвижимости, включая дом на улице Казакова в Москве. В расследовании говорится, что Игорь Медоев, герой России и отец Марата Медоева, приобрел этот дом в 2016 году и почти сразу сдал его в аренду Московской автодорожной инспекции, которая курирует парковки, штрафы и прочие транспортные вопросы. Скриншоты документов показывают, что собственность Медоева и офис инспекции располагаются по одному адресу. За аренду этого помещения правительство Москвы платит более 2 миллионов рублей ежемесячно.

Авторы расследования указывают, что дочь Игоря Медоева является женой Петра Овсянникова, сотрудника московской мэрии, руководителя Службы контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения, а отец Овсянникова ранее возглавлял Московскую автодорожную инспекцию, которая арендует помещение у Медоева. Отдельно в расследовании отмечается, что мэр Москвы Сергей Собянин согласовал аренду помещения.

Кроме того, в расследовании ФБК фигурирует автопарк семейства Медоевых, который предположительно насчитывает 10 иномарок и 6 мотоциклов. Одну из этих иномарок, BMW X5, Медоев продал человеку, чьи имя, отчество и фамилия те же, что и у начальника отделения в похоронном ГУП "Ритуал".

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