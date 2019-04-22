Наблюдатели ОБСЕ и Европарламента положительно оценили выборы в Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и делегация Европарламента в целом положительно оценили кампанию по выборам президента Украины.Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ОБСЕ в понедельник, 22 апреля. "Президентские выборы в Украине были конкурентными и проведены с соблюдением основных свобод", - говорится в документе со ссылкой на опубликованный текст предварительного заключения миссии международных наблюдателей.

Они также отметили "заметное улучшение в процедуре подсчета голосов и при подведении итогов" второго тура выборов по сравнению с первым туром, состоявшимся тремя неделями ранее. Отдельно указано, что действующий президент признал свое поражение уже вскоре после закрытия избирательных участков.

"Демократическая и упорядоченная передача власти, свидетелями которой мы стали вчера, является большим достижением украинского народа и открывает путь для активизации усилий по продвижению необходимых реформ для решения острых вопросов", - заявил специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Георгий Церетели.

Массовая и систематическая негативная агитация

В то же время в заявлении отмечается, что во время обоих туров выборов не было подлинного обсуждения вопросов, представляющих широкий общественный интерес. Имеются также недостатки в правовой базе.

Наблюдатели упомянули и о том, что избиркомами и правоохранителями "не было проявлено достаточной воли к урегулированию жалоб, связанных с выборами, таким образом, чтобы гарантировать эффективные средства правовой защиты". В частности, в ходе второго тура продолжались случаи злоупотреблений государственными ресурсами "как на национальном, так и на местном уровнях". В документе упоминается "ряд расследований в связи с предполагаемой покупкой голосов в ходе кампании Порошенко".

В заявлении также указывается, что ко второму туру "усиление напряженности между двумя сторонами выразилось в массированной и систематической негативной агитации и жестких взаимных обвинениях". При этом контролируемые частные телеканалы "обеспечивали несбалансированное и предвзятое освещение" кампании.

Европарламент поддержит нового президента

В свою очередь глава делегации Европарламента Ребекка Хармс (Rebecca Harms) приветствовала "государственную мудрость, продемонстрированную действующим президентом в принятии демократического выбора украинцев в ночь выборов". Она также высказала сожаление, что в выборах не смогли принять участие многие украинцы, отметив, что причиной этого стала незаконная аннексия Крыма Россией и ее агрессия на востоке Украины.

"Европейский парламент поощряет и поддерживает нового президента в продолжении и даже укреплении усилий по реформированию страны, главным образом в борьбе с коррупцией и нищетой", - отметила европейский политик.

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