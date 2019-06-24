Мясо будущего: из пробирки на сковородку

Стейк диаметром в полметра трудно себе представить. Как говорится, не родилась еще такая корова. Однако гигантские отбивные будут возможны и без гигантских быков, свиное филе любых размеров - без свиней, лосятина - без лосей, ну и так далее. Более того, в будущем, хотя и не очень близком, можно будет попробовать даже мясо мамонтов, которые, как известно, давным-давно вымерли. Причем это отнюдь не беспочвенные фантазии, а вполне реальные научные прогнозы, которые ученые уже начали воплощать в жизнь, научившись выращивать мясо в пробирке.

Конечный продукт производства - мяса in vitro (в переводе с латинского - в стекле, то есть в пробирке) - в магазинах и ресторанах пока не увидишь. Зато его показали на выставке "Meat the Future" в Музее человека и природы (Museum Mensch und Natur) в Мюнхене.

Когда не нужны стойла и бойни

Мясо не с бойни, а из пробирки, мясо искусственное, мясо культивируемое или мясо из биореактора? Какое из этих названий больше подходит новому продукту, не столь уж важно. Главное, что оно произведено без крови - в прямом и переносном смысле. Ингредиенты искусственного мяса таковы: мускульная ткань взрослого животного, питательная среда, состоящая из сахара, аминокислот, витаминов и минералов, а также сыворотка крови живого эмбриона. Достаточно поместить все это в биореактор, и вскоре мясо готово.

Всё - из пробирки?

Можно даже представить себе такие мини-реакторы в домашнем хозяйстве. Захотел - вырастил себе кусочек куриного мяса, а надоела курятина, так и перепелиную грудинку можно изготовить, или, скажем, филе дикого кабана. Помимо мясных полуфабрикатов таким образом можно получить и рыбные. При этом не мучаются и не умирают животные, а потребитель может быть полностью уверен в том, что выращенное им мясо не напичкано антибиотиками и не заражено опасными бактериями.

Первое блюдо из искусственного мяса было приготовлено в 2013 году. Говядину для гамбургера вырастила в пробирке группа нидерландских ученых из университета Маастрихта. Правда, стоимость первого "искусственного" гамбургера была заоблачной - 250 тысяч долларов. Его приготовили в Лондоне перед телекамерами. Диетологи, первыми отведавшие экстравагантное блюдо, сочли его слишком сухим и содержащим слишком мало жира для качественного гамбургера.

Не роскошь, а способ накормить планету

За прошедших шесть лет цена на культивированное мясо значительно упала. Сегодня, например, сосиска из биореактора стоит около 250 долларов. Конечно, это по-прежнему не цена для супермаркета. Но если учитывать темпы, какими развивается новая технология, можно ожидать появления искусственного мяса в продаже уже через несколько лет.

Культивирование мяса в пробирке представляется уже сегодня не экзотической роскошью, чем-то хоть и занятным, но не очень нужным. Производство мяса в мире, население которого стремительно растет, представляет собой серьезную проблему для окружающей среды.

Для производства мяса нужны сельскохозяйственные площади под пастбища и выращивания корма для животных. Из-за этого вырубаются леса, ухудшаются условия жизни местного населения, лишаются естественной среды обитания отдельные виды животных. Выращивание мясных пород животных приводит к тому, что в атмосферу ежедневно попадают миллиарды тонн парниковых газов и расходуются миллиарды тонн воды. Такой расход ресурсов в долгосрочной перспективе просто невозможен.

Так что же делать? У человечества есть три возможности: во-первых, потреблять больше растительных белков, во-вторых, использовать в качестве источника протеинов насекомых, и, в-третьих, выращивать мясо в пробирке.

Как убедить потребителя?

Если вопрос цены на искусственное мясо - это лишь дело времени, то необходимость привыкания к новым продуктам представляется темой более сложной. То, что выглядит мясом, но по вкусу и консистенции на мясо не похоже, не будет иметь успех у потребителя, уверены эксперты.

Одним словом, перед учеными стоит еще немало задач. Например, как добиться того, чтобы культивированное мясо было таким же сочным и вкусным, как и натуральный продукт? Ведь животные двигаются и, таким образом, напрягают свои мышцы. А как "тренировать" мышцы в пробирке? Оказывается, и это возможно. Исследователи разработали специальный метод, при котором на мышечную ткань воздействуют электрическими импульсами, чтобы она приходила в движение.

Выбор в пользу искусственного мяса человечество не сможет сделать, руководствуясь лишь рациональными аргументами. Потребность получать от еды удовольствие волевым решением не отменить. А это значит, что ученым предстоит еще немало потрудиться, чтобы мясо из пробирки было не только доступным по цене, но и по-настоящему вкусным.

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