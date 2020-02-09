Мюнхенская конференция по безопасности о победах и слабостях РФ

Ведущие политики из более 40 стран в Мюнхене вновь обсудят вопросы безопасности в мире. В своем докладе организаторы Мюнхенской конференции отмечают ряд внешнеполитических побед России в 2019 году.
Россия является "самым непосредственным и откровенным вызовом" Западу в последние годы - таков один из выводов доклада, подготовленного к ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице с 14 по 16 февраля. В этом году в мюнхенском отеле "Баварский двор" соберутся главы государств, а также министры обороны и иностранных дел из более 40 стран, представители бизнеса и международных организаций.
Они по традиции обсудят важнейшие вопросы мировой политической повестки дня и попытаются найти на них ответы. Окажут ли США военную помощь союзникам по НАТО в случае необходимости? Следует ли странам ЕС более тесно сотрудничать в сфере обороны? Угрожает ли миру "ураган", в котором смешаются проблемы безопасности и изменения климата?
Внешнеполитические победы России
Оценивая отношения Между Россией и Западом, в докладе, подготовленном к Мюнхенской конференции, отмечается, что в 2019 году Москва, "не имея сильных козырей", сумела добиться ряда внешнеполитических побед: восстановить полноценное членство в Парламентской Ассамблее Совета Европы, продать системы ПВО С-400 члену НАТО Турции, зацементировать свой статус "основного игрока" на Ближнем Востоке.
В целом Москва упростила странам Запада преодоление разногласий по ряду вопросов, поскольку она неоднократно провоцировала европейцев, пытаясь вмешаться в европейские выборы, нанести ущерб западным либеральным институтам и ценностям, распространяя свои трактовки исторических событий, совершив в марте 2018 года попытку отравления российского экс-агента Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также предположительно организовав убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина в августе 2019 года.
Поэтому с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году страны НАТО значительно увеличили военные расходы, несмотря на продолжающиеся споры о разделении бремени в альянсе. В НАТО также удалось сохранить базовый консенсус, хотя не все европейские члены альянса поддержали в 2019 году выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Кремль также не оставил Евросоюзу выбора в вопросе продления санкций в отношении РФ, почти ничего не сделав, чтобы ослабить конфронтацию на востоке Украины.
Москва обладает "стратегическим терпением"
Как указывается в докладе, несмотря на все это, многие европейцы скептически оценивают противостояние с Россией, считая, что оно противоречит интересам Европы. Снова и снова политики размышляют о постепенном ослаблении санкций. Кажется, что именно Москва обладает "стратегическим терпением", которое европейские политики приписывают себе.
В этой связи авторы доклада обращают внимание на призыв президента Франции Эмманюэля Макрона к европейцам "переосмыслить основы" отношений с Россией, который они тоже рассматривают как внешнеполитическую победу Москвы.
Макрон предложил построить с участием РФ "новую архитектуру отношений, основанную на доверии и безопасности в Европе". Однако для подавляющего большинства европейцев причина, по которой "архитектура, основанная на доверии", не существует, находится в Москве, а не на Западе, говорится в докладе.
Поворот России на восток
В свете затянувшегося кризиса доверия с Западом Москва совершает поворот на восток в сторону Пекина. Россия возобновила продажи оружия Китаю, пригласила Пекин принять участие в военных учениях "Восток-2018", а в июле 2019 года присоединилась к Китаю при проведении воздушного патрулирования над Восточно-Китайским морем. По китайским данным, торговля между обеими странами в 2018 году увеличилась на 27 процентов.
Однако самым сильным преимуществом китайско-российского формата авторы доклада считают тесную личную связь Путина с Си Цзиньпином, которого хозяин Кремля называет своим "дорогим другом" и с которым он встречался около 30 раз.
Авторы доклада предсказывают в будущем серьезные испытания российско-китайским отношениям. Их причиной может стать асиметрия в отношениях между двумя странами, которая уже проявилась в сфере торговли, и становится все более заметной в военной сфере, космосе, киберпространстве и в области искусственного интеллекта. К этому можно добавить растущее влияние Китая в Центральной Азии и на российском Дальнем Востоке.
Внутренние ресурсы России истощаются
Оценивая внутрироссийскую ситуацию, авторы доклада констатируют, что Владимир Путин по-прежнему "контролирует ситуацию", однако летом 2019 года столкнулся с самой большой политической проблемой со времени возвращения в Кремль в 2012 году: крупными и продолжительными протестами в связи с недопуском независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
В свете продолжающейся экономической стагнации, отсутствия роста реальных доходов и крайне непопулярной пенсионной реформы поддержка Путина внутри страны резко снизилась. Учитывая эти события, а также перестановки в правительстве в начале 2020 года, авторы доклада приходят к выводу, что постепенно истощаются внутренние ресурсы России для глобальной демонстрации силы.
Широкий спектр тем
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности часто происходит неожиданное смещение акцентов, даются новые оценки. Спектр тем очень широк. Нынешняя конференция, согласно докладу, даст возможность не только для "общей оценки ситуации в сфере безопасности в мире, но и состояния Запада".
Кроме того, конференция в Мюнхене считается лучшим местом за пределами Вашингтона, чтобы получить представление об американской внешней политике, поскольку в ней будут участвовать госсекретарь и министр обороны США, а также ряд депутатов Конгресса. В Мюнхене будет возможность прозондировать международные реакции на мирный план Трампа по Ближнему Востоку, попытаться снизить напряженность в конфликте между США и Ираном.
Европейские проблемы
Некоторые эксперты утверждают, что Европа из-за растущего популизма и национализма зациклится на своих проблемах и частично изолируется от остального мира. Ряд дискуссий на форуме в Мюнхене будет посвящен тому, как Евросоюз мог бы расширить свое влияние, прежде всего, благодаря более тесному сотрудничеству в сфере обороны. Теперь, после выхода Великобритании из ЕС и в связи тем, что принцип коллективной безопасности в НАТО неоднократно ставился под вопрос, одной из главных задач многим экспертам видится координация и частичное объединение оборонных потенциалов стран Евросоюза.
Проблема миграции с юга становится для Европы все более актуальной из-за войн в Сирии и Ливии. В то же время Россия оказывает дестабилизирующее влияние на Восток континента. Поэтому многие в Европе хотели бы, чтобы ЕС действовал в мире увереннее, чем прежде, и более независимо от США. Президент Франции Макрон считает, что Европа должна научиться "языку власти", иначе она может "геополитически исчезнуть ".
Еще один комплекс тем для обсуждения на конференции связан с Китаем. Председатель КНР Си Цзиньпин в 2019 году заявил, что КНР будет бороться с попытками иностранного вмешательства в ее действия в Восточно- и Южно-Китайском морях. Между США и Китаем продолжается торговый конфликт, западные страны не исключают недопуска китайского концерна Huawei к создании инфраструктуры для высокоскоростной мобильной связи в формате 5G.
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