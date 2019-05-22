Мэр Праги: Ни россияне, ни китайцы не влияют на городскую администрацию

Зденек Гржиб возглавляет администрацию Праги с ноября 2018 года. Он первый представитель Пиратской партии, ставший мэром крупной европейской столицы. 38-летний Гржиб продвигает громкие инициативы "пиратов" по легализации марихуаны и проституции, запрещает пивные велосипеды, публично выстраивает отношения с Тайванем и пересматривает договор о партнерстве Праги с Пекином. В интервью Жанне Немцовой он рассказал о своих инициативах, а также о россиянах в Праге.

Жанна Немцова: Европейские политики и эксперты сейчас, накануне выборов в Европейский парламент, обеспокоены растущим влиянием популизмом. Звучали прогнозы об изменении соотношения сил в Европарламенте. С вашей точки зрения, эти опасения оправданы?

Зденек Гржиб: На самом деле это сложно предположить. Я надеюсь, что Пиратская партия Чехии покажет хороший результат на европейских выборах. Мы также надеемся, что и представители пиратских партий из разных европейских государств завоюют места. Тогда мы смогли бы сформировать фракцию в Европарламенте и назвать ее Пиратской группой.

- Есть и другая опция - переименовать действующую группу. Наиболее близкие к вам идеологически Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) и "зеленые".

Зденек Гржиб во время интервью Жанне Немцовой

- Джулия Реда, действующий член Европейского парламента от Пиратской партии, она также представляет Германию, входит в группу "зеленых". И АЛДЕ мы тоже можем рассматривать как один из вариантов.

- Войти в состав и переименовать?

- Присоединиться. Переименование, конечно же, будет зависеть от результатов этих европейских выборов.

- Но ведь премьер-министр Чехии господин Бабиш и его популистская "Акция недовольных граждан" (АНО) - они действующие члены Альянса либералов и демократов.

- Да. Проблема с партией Бабиша в АЛДЕ заключается в том, что мы не считаем ее членов либералами.

- Я бы хотела перейти к вашей работе в качестве мэра Праги и поговорить о ваших последних инициативах. Вы один из сторонников легализации марихуаны. Объясните, пожалуйста, вашу мотивацию.

- Это часть нашей программы с самого основания Чешской пиратской партии. Посмотрите на мир вокруг себя, вы увидите много государств, которые уже легализовали у себя марихуану для медицинских и рекреационных целей. Очень многие штаты США, недавно Канада. Мексика тоже рассматривает такой вариант. В том законопроекте, который наша партия предложила принять в Чехии, говорится только о легализации домашнего выращивания пяти или менее растений марихуаны. Сейчас в Чехии за это штрафуют. Наше предложение заключается в том, чтобы отменить эти штрафы.

Проблема в Чехии заключается в том, что мы уже легализовали марихуану для медицинского использования. Но правительство долгое время не может обеспечить доставку медицинского каннабиса пациентам. И сейчас цена на медицинский каннабис на фармацевтическом рынке выше, чем цена марихуаны на черном рынке.

- Вы сами употребляете марихуану?

- Как пациент - нет.

- Нет, в рекреационных целях.

- В рекреационных целях… Ну, не регулярно. Я употреблял марихуану несколько лет назад. Я так же тестировал соответствующие лекарства перед тем, как давать их пациентам, когда учился медицине. К сожалению, сейчас Чехия лидирует в списке стран по числу потребителей марихуаны в рекреационных целях и особенно по числу случаев, когда потребителями становятся дети. Это очень плохо, потому что наркополитика должна быть направлена на то, чтобы наркотики были недоступны для детей. Но сейчас запретительная политика, которая проводится в Чехии, в реальности ведет к тому, что наша страна возглавляет эти рейтинги.

- У вас есть еще одна инициатива, которая значима для туристов. Вы хотите запретить так называемые пивные велосипеды. Почему?

- Пивные велосипеды стали проблемой, потому что от них много шума. И я уверен, что это не тот тип туризма, который мы бы хотели развивать в Праге. Город поддерживает, например, индустрию конференций. Мы хотели бы, чтобы здесь проводилось больше разных конгрессов.

- Один из шагов - сделать поворот от пива к марихуане?

- От пива к конгрессам.

- Это не очень равноценная замена.

- Эти пивные велосипеды очень беспокоят горожан. Кстати, один из маршрутов пивных велосипедов проходит как раз вокруг городской мэрии. И, например, в воскресенье, когда я иногда хожу на работу, они ужасно раздражают, когда ездят прямо под окнами.

- И когда вы планируется окончательно запретить их?

- Уже в августе.

- Я хочу затронуть еще одну важную тему. Насколько я понимаю, вы противник Китая. Я говорю, что вы выступаете против китайского правительства. Вы ездили на Тайвань и публично принимали в мэрии дипломатического представителя Тайваня.

- Я определенно не противник Китая. Наш городской совет принял решение изменить наши отношения с городом-партнером - Пекином. Это связано с тем, что предыдущее руководство города позволило китайское стороне включить в этот договор о партнерстве статью номер три, которая обязывает нас признать единство Китая.

С моей точки зрения, а также с точки зрения моих коллег по городскому совету, это статья, которой нет места в соглашении между двумя городами. И в таком виде она не приносит никакой пользы чешской, пражской стороне. Это то, что мы хотели бы исправить.

- Вы обеспокоены растущей экономической мощью Китая в Чешской Республике?

- На самом деле тайванцы инвестируют в Чехии гораздо больше, чем китайцы. Китайские инвестиции - это даже не инвестиции, которые могли бы создать новые рабочие места, в отличие от тайваньских денег. Китайцы просто приобретают уже работающие компании.

- Как глава городской администрации вы прекрасно знаете, что каждый год "Ночные волки" приезжают в Прагу из России в День Победы. Так было и в этом году. А также есть еще одно мероприятие, которое проводится при очевидной поддержке российского правительства, это марш "Бессмертный полк". Как вы как мэр Праги относитесь к такой деятельности россиян?

- Мы демократическая и либеральная страна. Поэтому, если вы будете следовать нашим законам, вы, конечно, можете приехать в Прагу. И да, я понимаю, что есть определенные риски для общественного порядка, если в город приезжает много людей на мотоциклах. Но я верю, что город готов с этим справиться.

- Насколько большие русские и украинские общины здесь в Праге?

- Сейчас не уверен насчет украинцев, но русскоязычное сообщество в Праге - это около 20 тысяч человек. Среди них есть представители предыдущих волн эмиграции из России. А самая последняя волна началась, наверное, в 1993 году.

- Вы считаете, что русское и украинское сообщество Праги имеют политическое влияние здесь?

- Эта тема обсуждается на национальном уровне в докладах Агентства национальной безопасности. Но это не то, что напрямую влияет на город Прагу. Я считаю, что на нашу муниципальную администрацию не влияют ни россияне, ни китайцы.

Полная версия интервью:

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