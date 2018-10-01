 Мэр итальянского города арестован за содействие нелегальной миграции | Новости из Германии о Европе | DW | 02.10.2018

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Европа

Мэр итальянского города арестован за содействие нелегальной миграции

Мэр города Риаче Доменико Лукано находился в поле следственных органов уже год. Глава МВД Маттео Сальвини уже неоднократно публично критиковал его.

Доменико Лукано на церемонии вручения Премии мира в Дрездене, 2017 год

Доменико Лукано на церемонии вручения Премии мира в Дрездене, 2017 год

Мэр города Риаче на юге Италии Доменико Лукано арестован по обвинению в содействии нелегальной миграции. Сотрудники финансовой полиции доставили 60-летнего политика в СИЗО, сообщают итальянские СМИ во вторник, 2 октября. Лукано также вменяются в вину нарушения при распределении контрактов на переработку мусора. Его сожительнице Тесфахун Лемлем предписано покинуть пределы Италии.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

Лукано, занимающий пост мэра Риаче с 2004 года, известен в Италии как борец за права беженцев и других мигрантов. Под его руководством были внедрены различные программы по приему и интеграции мигрантов. За эти и другие заслуги он был в 2017 году удостоен Премии мира города Дрездена.

В то же время Лукано уже около года находится в поле зрения итальянских следственных органов. Новый глава МВД Италии Маттео Сальвини, после вступления в должность в июне, неоднократно публично критиковал его в резкой форме.

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    Автор: Нермин Исмаил


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