Мэром немецкого города впервые выбран кандидат без гражданства Германии  

В Ростоке беспартийный датчанин Клаус Руэ Мадсен в воскресенье, 16 июня, победил во втором туре выборов главы городской администрации, набрав, по предварительным подсчетам, 57,1% голосов избирателей. Таким образом, уроженец Копенгагена Руэ Мадсен станет первым в ФРГ градоначальником, не имеющим немецкого гражданства, указывает объединение Союз городов Германии.

Во время предвыборной кампании Руэ Мадсена поддерживали ХДС и либеральные демократы. Его соперником во втором туре был представляющий Левую партию сенатор Ростока по социальным вопросам, а также по делам молодежи, школьного образования, спорта и здравоохранения Штеффен Бокхан (Steffen Bockhahn). В первом туре выборов, состоявшемся три недели назад, принимали участие девять кандидатов.

Бывший глава торгово-промышленной палаты

В интервью информагентству dpa Руэ Мадсен заявил, что хочет, в первую очередь, добиться единства жителей города. "Нам нужно развивать Росток вместе", - сказал он.

До прихода в политику Руэ Мадсен прожил в ганзейском городе Ростоке 20 лет. Шесть лет он возглавляя региональную сеть мебельных магазинов, насчитывающую пять филиалов и около сотни сотрудников. До недавнего времени датчанин был также председателем торгово-промышленной палаты в Ростоке.

Уступающий ему кресло градоначальника Роланд Метлинг (Roland Methling) занимал должность мэра Ростока 14 лет. Баллотироваться на нынешних выборах Метлинг не стал по причине своего возраста.

Росток насчитывает сегодня около 210 тысяч жителей. 173 тысячи из них имели на прошедших мэрских выборах право голоса. Явка составила 44,1%. Граждане Евросоюза имеют право выдвигать свою кандидатуру на местных выборах в Германии, не имея паспорта ФРГ, если они проживают в том регионе, где хотят баллотироваться.

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