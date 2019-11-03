Мэром Кишинева стал кандидат от пророссийской партии Ион Чебан

Кандидат от пророссийской Партии социалистов Ион Чебан одержал победу на выборах мэра в Кишиневе, прошедших в воскресенье, 3 ноября. Разрыв с конкурентом Андреем Нэстасе, лидером проевропейской правой партии DA (Demnitate si adevar - "Достоинство и правда"), входящей в избирательный блок ACUM ("Сейчас"), составил более 10 тысяч голосов, свидетельствуют результаты второго тура выборов.

Согласно предварительным данным, обнародованным ЦИК, Ион Чебан заручился поддержкой 52,54 процента избирателей, а Нэстасе получил 47,46 процента голосов. В выборах мэра столицы Молдавии приняли участие 37,38% избирателей.

Выступая перед журналистами, Ион Чебан заявил, что готов сотрудничать со своим бывшим оппонентом и пообещал отдать блоку ACUM две из четырех должностей вице-мэра. Однако Нэстасе отказался поздравить своего конкурента с победой и сказал, что "результаты выборов вызывают большие вопросы". Он не исключил, что попробует оспорить результаты голосования.

Как проходили выборы мэра Кишинева

Всего на пост мэра Кишинева претендовали 19 кандидатов. Первый тур выборов мэра столицы Молдавии состоялся 20 октября. За Чебана тогда проголосовали 40,19 процента избирателей, а его соперник Нэстасе набрал 31,08 процента голосов.

Оба политика уже участвовали во втором туре электорального марафона на досрочных местных выборах в Кишиневе 3 июня 2018 года. Победу с незначительным перевесом тогда одержал лидер партии DA, однако занять кресло мэра Нэстасе не пришлось. ЦИК, подконтрольный правящей на тот момент Демократической партии Молдавии, аннулировал результаты голосования. Основанием стал пост политика в соцсетях, в котором он в день выборов призывал избирателей прийти на участки.

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