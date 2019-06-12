Мэрия Москвы согласовала еще одну акцию в поддержку Голунова

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 23 июня на проспекте Академика Сахарова. В пятницу, 14 июня, власти приняли положительное решение по заявке Либертарианской партии и профсоюза журналистов и работников СМИ.

Акцию планируется провести с 17 до 19 часов на внешней стороне проспекта, пишет "Интерфакс". Предполагаемое число участников - до 20 тысяч человек. Целью является выражение несогласия с преследованием Ивана Голунова и других журналистов, указывается в сообщении пресс-службы столичной мэрии. Как отмечает ТАСС, среди организаторов митинга - члены Либертарианской партии Ярослав Конвей, Игорь Ефремов и Антон Овчаров.

Еще одну массовую акцию в поддержку Голунова в Москве, также согласованную столичной мэрией, планируется провести 16 июня. В митинге, организованном членами СПЧ, а также главным редактором "Московского комсомольца" Павлом Гусевым и журналисткой RT Екатериной Винокуровой, могут участвовать до 20 тысяч человек.

Массовые задержания на акции 12 июня

12 июня в Москве состоялось несогласованное шествие в поддержку освобожденного накануне Голунова. Во время акции задержали более 500 человек. Изначально марш в День России задумывался как акция протеста против задержания Голунова.

После его освобождения накануне мнения по поводу его проведения разделились. Ряд известных журналистов призвал добиться согласования акции в ближайшие дни. Другие заявили, что отменять акцию - неправильное решение. "Движение, которое поднялось в связи с делом Голунова, связано не только с самим Иваном. Недаром на уже легендарных обложках написано: Я/Мы Голунов. Это дело против нас всех. И закрытие одного дела должно быть только началом", - написал корреспондент Илья Азар.

Арест Голунова

36-летний спецкор отдела расследований "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен на два месяца под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Эксперты, однако, не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.

Журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в резонансном деле Голунова много вопросов. Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс в России и за ее пределами. Вечером 11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста.

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