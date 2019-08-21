Мэрия Москвы отклонила все заявки оппозиции на акции 31 августа

Мэрия Москвы отклонила все заявки на проведение шествия и митинга в центре города 31 августа. Заявителям, пытавшимся согласовать массовые акции в последний день лета, пришли отказы с обоснованием о создании помех пешеходам, сообщила в четверг, 22 августа, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

При этом менее чем за сутки 3700 человек заявили на соответствующей странице в соцсети Facebook о намерении прийти на шествие "Против политических репрессий", отметила далее Соболь, одна из лидеров московского протестного движения.

"Требую от мэрии перестать заниматься провокациями и демонстрировать неуважение к москвичам, а обеспечить право на шествие и выражение своего мнения", - заявила Любовь Соболь в Facebook и сообщила, что, несмотря на отказ мэрии, выйдет на протестную акцию 31 августа.

Гудков заявил о принятом политическом решении в отношении протестов

Друной незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков отметил, что ни в одном случае мэрия не предложила альтернативы, хотя по закону обязана была сделать это. "Сегодня мы официально напоминаем мэрии о законе и обязанности предоставлении альтернативного места, но никаких иллюзий не испытываем. Принято политическое решение: в Москве больше митинги не разрешать", - написал в Facebook Гудков, задержанный за участие в акции 3 августа и приговоренный к административному аресту на 30 суток.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, обвиняемыми проходят 14 человек.

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