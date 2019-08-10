Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 24 августа

Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение митинга и шествия за свободные выборы 24 августа, сообщил "Новой газете" в четверг, 15 августа, пресс-секретарь Дмитрия Гудкова, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы.

Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, снятый с выборов в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова направили в мэрию во вторник, 13 августа, две заявки на проведение митинга и шествия 24 августа. Организаторы акции просили мэрию разрешить им провести мероприятие либо на площади у Поклонной горы, либо на проспекте академика Сахарова. Заявленное число участников - до 100 тыс. человек.

Поводом для отказа мэрии стало то, что на площади Победы у Поклонной горы уже было запланировано другое мероприятие. А шествие на проспекте Сахарова, как сообщили в мэрии, "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

В качестве альтернативного места проведения митинга мэрия Москвы предложила район Марьино, который находится на окраине столицы. Организаторов митинга такой вариант не устроил.

Протесты в Москве

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. После этого были поданы заявки на проведение митинга 17 и 24. Заявку на проведение акции 17 августав формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова московская мэрия отклонила.

В среду, 14 августа, власти Москвы разрешили Либертарианской партии России (ЛПР) провести митинга 25 августа на проспекте Сахарова.

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