 Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 24 августа | Новости из Германии о России | DW | 15.08.2019

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Россия

Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 24 августа

Московская мэрия отклонила две заявки на проведение акции протеста 24 августа.

[No title] (Getty Images/AFP/Y. Kadobnov)

Акция протеста 10 августа в Москве

Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение митинга и шествия за свободные выборы 24 августа, сообщил "Новой газете" в четверг, 15 августа, пресс-секретарь Дмитрия Гудкова, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы.

Глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, снятый с выборов в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова направили в мэрию во вторник, 13 августа, две заявки на проведение митинга и шествия  24 августа. Организаторы акции просили мэрию разрешить им провести мероприятие либо на площади у Поклонной горы, либо на проспекте академика Сахарова. Заявленное число участников - до 100 тыс. человек.

Поводом для отказа мэрии стало то, что на площади Победы у Поклонной горы уже было запланировано другое мероприятие. А шествие на проспекте Сахарова, как сообщили в мэрии, "создаст помехи движению пешеходов и транспортных средств".

Контекст

В мэрии Москвы сообщили заявителям акции, что пикет "создаст помехи движению пешеходов, а также нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие". (15.08.2019)

Пока организаторы акции 17 августа борются за ее согласование, оппозиционные политики Эльвира Вихарева, Татьяна Усманова и Александр Соловьев подали заявки в мэрию на шествие и митинг 24 августа. (13.08.2019)

В качестве альтернативного места проведения митинга мэрия Москвы предложила район Марьино, который находится на окраине столицы. Организаторов митинга такой вариант не устроил.

Протесты в Москве

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются несколько недель. Московский митинг 10 августа собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках городов России. После этого были поданы заявки на проведение митинга 17 и 24. Заявку на проведение акции 17 августав формате шествия от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова московская мэрия отклонила.

В среду, 14 августа, власти Москвы разрешили Либертарианской партии России (ЛПР) провести митинга 25 августа на проспекте Сахарова.

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Самые известные задержания на протестах в Москве (12.08.2019)

  • Протестующие против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Митинг у здания мэрии Москвы

    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

    За несколько часов до начала акции были задержаны незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков и Иван Жданов. Гудкова доставили в Коптевский суд Москвы. Его обвинили в нарушении порядка проведения митинга, назначили рассмотрение административного дела на 31 июля и отпустили. Также задержаны незарегистрированный кандидат Константин Янкаускас и журналист агентства Reuters Мария Цветкова (на фото).

  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


 

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму  

Ссылки в интернете

Публикация "Новой газеты"

Публикация "Новой газеты"

Аудио- и видеофайлы по теме

Самые известные задержания на протестах в Москве (12.08.2019)  

Митинг в Москве и новые задержания: что будет дальше? – DW Новости (12.08.2019)  

Что думают в России о протестах: три человека и три мнения (12.08.2019)  

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