 Мэрия Москвы не разрешила шествие 3 сентября против политических репрессий | Новости из Германии о России | DW | 26.08.2019

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Общество

Мэрия Москвы не разрешила шествие 3 сентября против политических репрессий

Московская мэрия отклонила заявку оппозиции на мирное шествие. Одной из причин вновь указана возможная "помеха транспорту".

Russland Protestaktion in Moskau (DW/E. Barysheva)

Акции протеста в Москву

Мэрия Москвы не разрешила оппозиции провести 3 сентября шествие против политических репрессий. Об этом сообщила , в понедельник, 26 августа Эльвира Вихарева, член совета московского отделения Партии перемен. Она опубликовала на своей страничке в Facebook копию ответа из департамента региональной безопасности Москвы.

Контекст

Городские власти ответили отказом в проведении акций 31 августа всем заявителям, сославшись на вероятные помехи движению пешеходов, сообщила Любовь Соболь. (22.08.2019)

Московская мэрия отказала группе муниципальных депутатов в проведении шествия в центре города, пояснив, что оно помешает движению и нарушит права граждан, не участвующих в нем. (22.08.2019)

Сотрудники центра "Э" отпустили нескольких задержанных без протоколов. День российского флага празднуют в столице на два дня позже. Мэрия отклонила заявки оппозиции на митинг за свободные выборы. (24.08.2019)

Причиной отказа указано то, что "в местах начала шествия и проведения митинга отсутствуют площадки для размещения заявленных 30 тыс. человек". Кроме того, шествие якобы "создаст помехи движению пешеходов", "ограничит доступ москвичей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры" и "нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии". Мэрия также сообщила, что 3 сентября в Москве будут проводиться мероприятия, связанные с Днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Заявку на проведение шествия Эльвира Вихрева, муниципальный депутут Елена Филина и журналист Виктория Ивлева подали 23 августа. Целью этой мирной акции численностью до 30 тыс. человек было заявлено "выразить солидарность с согражданами, необоснованно арестованными по обвинению в "массовых беспорядках".

Отказ в митинге 31 августа

Ранее московские власти не разрешили оппозиции провести 31 августа шествие по Тверской улице. Организаторы акции просили мэрию разрешить им провести мероприятие с количеством участников до 40 тыс. человек на Тверской улице. Второй вариант маршрута шествия, предложенный организаторами, был от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

В письме мэрии были указаны те же причины отказа в шествии 31 августа, что и в отказе в акции 3 сентября.

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