Мэрия Москвы не разрешила оппозиции протестовать в центре 3 августа

Либертарианская партия, которая выступает организатором митинга за свободные выборы 3 августа, не смогла договориться со столичной мэрией о месте проведения акции. Городские власти не одобрили ни одну из трех предложенных площадок для проведения митинга. В качестве возможных мест оппозиция предлагала три альтернативы: на Новом Арбате, у здания ФСБ на Лубянке и у мэрии Москвы на Тверской. На предложенный властями проспект им. Академика Сахарова оппозиция ранее сама ответила отказом. Как заявили в пресс-службе партии, после 27 июля "у нас нет морального права соглашаться на Академика Сахарова".

В Либертарианской партии сообщили, что один из ее лидеров, Михаил Светов, сразу после выхода с переговоров был задержан.

Накануне московская мэрия предложила провести переговоры о месте проведения акции. Партия направила ответ с запросом о проведении митинга в центре города, а не за его пределами. "В ответ мэрия заявила, что никаких переговоров, либо мы соглашаемся на проспект Академика Сахарова, либо отказываемся", уточнили в пресс-службе Либертарианской партии.

Заявку в мэрию Москвы партия подала от штаба независимых кандидатов, большинство из которых Избирком столицы отказался регистрировать на выборах в Мосгордуму. В заявке указывалось, что предполагаемая численность участников митинга 3 августа - 15 тысяч человек. Эта заявка мэрией Москвы до сих пор не согласована.

Отказы кандидатам и протесты

В начале июля избиркомы муниципальных округов Москвы отказали ряду независимых кандидатов в депутаты на выборах в Мосгордуму, которые должны пройти 8 сентября. В числе отказников - председатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков, муниципальный депутат Юлия Галямина, сторонники оппозиционера и создателя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Илья Яшин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Владимир Милов и Иван Жданов и другие.

Отказ в регистрации представителей оппозиции стал причиной массовых акций протеста в Москве. По официальным данным полиции, в ходе акции 27 июля были задержаны более 1000 человек. В числе задержанных был и корреспондент DW Сергей Дик, журналистские аккредитации и удостоверение сотрудника прессы правоохранители назвали "филькиной грамотой". В результате разгона демонстрации пострадали около 80 человек. Жесткие действия представителей правоохранительных органов по отношению к мирным демонстрантам осудили на Западе, в частности, в Евросоюзе.

В понедельник и во вторник, 30 июня, московские суды арестовали 61 демонстранта, задержанного во время акции протеста 27 июля. Их приговорили к административному аресту сроком от 3 до 30 суток. Среди арестованных - кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, Иван Жданов, Александр Соловьев, Константин Янкаускас, политик Владимир Милов. Оштрафован, по данным "Интерфакса", 161 человек.

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Массовые задержания в Москве на акции за допуск оппозиционеров к выборам (фотогалерея)