Мэй призвала Зеленского бороться против российской агрессии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре призвала Владимира Зеленского, который одержал победу на президентских выборах в Украине, к совместному противостоянию российской агрессии.

"Премьер-министр подчеркнула важность того, чтобы обе страны вместе с международным сообществом работали над сдерживанием российской агрессии", - сообщили в пресс-службе Терезы Мэй во вторник, 23 апреля. Великобритания будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, заверила Мэй будущего президента.

В тот же день поговорила с Зеленским по телефону и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). Канцлер поздравила Зеленского и пообещала, что Берлин продолжит активно поддерживать Киев на пути реформ, в его праве на суверенитет и территориальную целостность. Украинский политик "поблагодарил Германию за поддержку Украины и продемонстрировал заинтересованность в прогрессе в рамках "нормандского формата".

ЦИК обработал 100 процентов бюллетеней

Центральная избирательная комиссия Украины 23 апреля обработала 100 процентов бюллетеней. За кандидата от партии "Слуга народа", актера Владимира Зеленского проголосовали свыше 13,5 млн (73,22 процента) избирателей. Действующего главу государства, баллотировавшегося как самовыдвиженца, Петра Порошенко поддержали чуть более 4,5 млн (24,45 процента) голосовавших.

Еще около 2,31 процента бюллетеней признаны недействительными.

Поздравления мировых лидеров

Не дожидаясь окончательных итогов голосования, в ночь на 22 апреля с победой Зеленского поздравили целый ряд ведущих мировых политиков. В частности, ему позвонили президенты Франции, Польши и США. Председатель Европейского Совета Дональд Туск, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравили Зеленского в Twitter. В Кремле победителя не поздравили, а выразили мнение, что будут судить о новом главе государства "по конкретным делам и конкретным шагам".

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 03:22 Поделиться Что ждут украинцы от Владимира Зеленского Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3HIeD Что ждут украинцы от нового президента и почему он этого не сделает (23.04.2019)