 ″Мы не смогли спасти всех″: рассказ о том, как эвакуировали геев из Чечни | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.02.2020

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Россия

"Мы не смогли спасти всех": рассказ о том, как эвакуировали геев из Чечни

Ольга Баранова вместе с другими активистами успела спасти более 150 геев и лесбиянок из Чечни. Но и ей самой пришлось бежать из РФ. Режиссер из США снял об этом фильм, его покажут на Берлинале.

Кадр из фильма Добро пожаловать в Чечню: мужчины обнимаются

Кадр из фильма "Добро пожаловать в Чечню"

26 февраля на кинофестивале Берлинале состоится первый европейский показ фильма "Добро пожаловать в Чечню" (Welcome to Chechnya) американского режиссера Дэвида Франса. Это документальное кино о том, как московские ЛГБТ-активисты "эвакуировали" геев и лесбиянок из Чечни в период с февраля 2017 года.

Именно тогда в Чечне началась скрытая кампания против представителей ЛГБТ. Из-за подозрений в гомосексуальности многие из них подверглись избиениям, содержались в тайных тюрьмах или даже были убиты (в том числе родственниками, речь идет об "убийствах чести") - подробнее об этом начиная с апреля 2017 года рассказывала "Новая газета".

Фильм, в котором есть и съемки скрытой камерой в самой Чечне, не рассказывает о причинах "охоты" на геев. Он - о судьбах людей - тех, кому удалось сбежать за границу; тех, кто помогал это делать, порой рискуя жизнью, и тех, кого спасти не удалось.

ЛГБТ-активистка Ольга Баранова

Ольга Баранова

Одна из героинь фильма - сотрудница "Московского комьюнити центра" Ольга Баранова. Вместе с другими ЛГБТ-активистами ей удалось спасти более 150 выходцев из Чечни, затем ей пришлось и самой бежать из России из-за угроз чеченских силовиков. Как именно были организованы операции по спасению людей, Ольга рассказала в интервью DW накануне премьеры фильма.

DW: Вы уже смотрели фильм? Передает ли он ту трагедию, которая произошла с представителями ЛГБТ в Чечне?

Ольга Баранова: Смотрела. Но мне тяжело видеть его вновь и вновь. Я не смотрю фильм на фестивалях и выхожу после титров - меня это сильно эмоционально "цепляет". Фильм показывает лишь малую часть того, что происходило.

- Как вы считаете, произвел ли фильм уже какой-то эффект?

- Посмотрим. Если в Берлине нас будут пытаться пристрелить, тогда да, произвел.

- У вас есть такие опасения?

- Ну, я как бы немножко цинично шучу по этому поводу. Но неделю назад я прочитала про убийство блогера, который писал о Чечне, поэтому такие мысли иногда возникают. Теоретически, да, могут убить, учитывая, что в Германии большая чеченская диаспора.

- Вы считаете, что уже есть резонанс от фильма?

- Я вижу, что много иностранных СМИ о нем пишут, люди реагируют, некоторые шокированы. В России его пока не показывали. Но думаю, что после Берлинале будет больше реакций.

- Расскажите, как работали "шелтеры" - временные убежища для представителей ЛГБТ из Чечни? В чем заключалась ваша работа?

Кадр из фильма Добро пожаловать в Чечню: мужчина с чемоданами идет по улице

Кадр из фильма: многие представители ЛГБТ покинули Чечню

- В апреле 2017 года все это началось в Чечне (преследование геев. - Ред.). Первые люди приехали в Москву. У нас была определенная система. Некоторые сразу уезжали (за границу. - Ред.), некоторые оставались. Надо было действовать быстро, за 4 дня я открыла "шелтер". Он работает и сейчас, это убежище для всех представителей ЛГБТ, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; кроме проживания и питания, там еще есть юридическая и психологическая консультация. Первый "шелтер" вмещал до 10 человек. Потом мы начали снимать дополнительно квартиры в Москве, во время пика у нас было еще 5 квартир.

Затем мы вместе с "Новой газетой" организовали встречу с посольствами. Мы решили, что других вариантов нет - людей надо вывозить из России. На первую встречу пришли представители 16 посольств. Мы попросили визы для активистов. Сразу нам ничего не дали, сказали, что это не они решают. Но позже визы все-таки начали давать.

- Какие страны больше всего вам помогли и разрешили въехать представителям ЛГБТ?

- Германия одна из первых дала 5 виз. Это была нестандартная ситуация, понятно, что мы - не туристическое агентство. Но у некоторых представителей ЛГБТ были пожелания по странам, мы старались обращаться в эти страны. Германия помогла, Франция нам помогла, многие помогали. Больше всех беженцев приняла Канада. В общей сложности мы вывезли около 150 человек, сейчас этот поток меньше.

- Если сейчас человек находится в схожей ситуации, куда ему обращаться?

Кадр из фильма Добро пожаловать в Чечню: двое мужчин в самолете

Кадр из фильма: активисты спасли более 150 геев и лесбиянок из Чечни

- Он должен позвонить по горячей линии, указанной на сайте "Московского комьюнити центра". Но таких людей (беженцев из Чечни. - Ред.) мы сейчас не заселяем в "шелтер", это работа с рисками, и мы им находим другое жилье.

- О рисках. Создатели фильма говорили, что чеченские силовики нередко пытались вам помешать. Можете рассказать об этом?

- Могу рассказать две истории, но анонимно и без подробностей. Одна история закончилась хорошо, девушка спаслась, вторая плохо - девушка умерла. С девушками из Чечни вообще гораздо сложнее работать, есть большие риски для них и для нас. Так вот, одной из девушек дали убежище за границей, мы ее спрятали в одном из регионов. Она должна была улететь через Минск. В Минске ее поймали папа и дядя, поскольку чеченские силовики отслеживали покупку билетов по паспорту, ее ждали уже в "стерильной" зоне аэропорта.

Чеченских девушек с детства учат быть послушным, безвольными, делать то, что говорят старшие или мужчины. В итоге эту девушку отец убедил вернуться, потом ее допрашивали и пытали в тюрьме. Но потом, скажем так, папа все-таки ее отпустил, понял, что ей так будет лучше. У нас получилось ее вывезти. Я не хочу рассказывать подробно, чтобы у папы не было проблем. Вторая история очень похожа на первую, только этой девушке такой возможности сбежать не дали. Она умерла - по официальной версии, у нее что-то случилось с почками. Ей было 20 лет.

- Авторы фильма говорят, что в нем впервые была применена технология изменения лиц. Интервью брали у настоящих беженцев, но в кадре мы видим лица "доноров" (также представителей ЛГБТ-сообщества), на героев как бы "наложили" их лица. Это не помешало передать эмоции беженцев?

Контекст

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- У нас изначально была договоренность, что лица беженцев показывать не будут. Над технологией долго работали - если герои были хоть немного узнаваемы, я говорила, что это не годится. В один момент я смотрю и думаю - вот тут лица опять не изменены. Но оказалось, что настолько хорошо показаны их эмоции, что я им "поверила", мозг как бы вспомнил реальные лица. Но беженцев узнать невозможно, получились абсолютно другие люди.

- Расскажите об угрозах, из-за которых вы уехали из России?

- Ну, нельзя сказать, что мне кто-то нож подставил к горлу. Но риски были высокие, что угрожать не будут, а сразу убьют. Родственники беженцев или силовики. Чеченские силовики - они безбашенные, у них есть доступ к базам МВД. Для них девушки - это вещь, а я как будто у них украла их вещь. Ситуации были всякие. Я бы не хотела все рассказывать перед фильмом. Но, например, мне писала девушка: "Тебя брат мой найдет и убьет, ты не знаешь, с кем ты связываешься". Это один из примеров, самый легкий. У меня ребенок, я сначала вывезла его за границу, оттягивала до последнего, но потом была вынуждена уехать сама.

- Где вы сейчас живете и чем занимаетесь?

- Я получила убежище, но не хотела бы говорить, где. Сначала я нашла работу, но потом все-таки решила уволиться и продолжать пока что заниматься "Московским комьюнити центром", пока это все-таки моя основная деятельность.

- Вы боитесь реакции Рамзана Кадырова на фильм?

- Они не знают, где я, и, надеюсь, не узнают. Говорить, что я не боюсь - это неправильно. Но и говорить, что я боюсь - тоже неправильно. Думаю, что если бы меня любой ценой хотели убить, то меня бы нашли и сделали это. Пока я, наверное, не настолько сильно перешла кому-то дорогу, чтобы меня убивать. Я верю, что я ничего плохого не сделала.

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Берлинале: старт фестиваля и скандальный фильм из РФ в главном конкурсе

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  • The Roads Not Taken

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    В прошлом Берлинале не обходился без голливудских блокбастеров. На этот раз американские фильмы, претендующие на награды в главном конкурсе, сняты независимыми кинокомпаниями без участия голливудских звезд. Зато у Салли Поттер, режиссера из Великобритании, в ее фильме "The Roads Not Taken" (фото) снялись такие знаменитости, как Хавьер Бардем и Эль Фэннинг, а также Сальма Хайек и Лора Линни.

  • документальный Дау. Дегенерация

    Берлинале 2020: в новом формате

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    Кино, театр, концерт, инсталляция и лекции в одном флаконе: художественный проект Ильи Хржановского по мотивам жизни знаменитого физика Льва Ландау был представлен широкой публике в начале 2019 года в Париже. Берлинале показывает в главном конкурсе игровой фильм "Дау. Наташа" и документальную ленту "Дау. Дегенерация", которая будет представлена в рамках спецпоказов.

  • Джереми Айронс

    Берлинале 2020: в новом формате

    Джереми Айронс во главе жюри

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  • Мой год Сэлинджера

    Берлинале 2020: в новом формате

    Непринужденное открытие

    Берлинале стартует на этот раз фильмом, который не участвует в конкурсе и не претендует на "Золотого медведя". Фильм "Мой год Сэлинджера" основан на одноименной книге журналистки и писательницы Джоанны Ракофф, которая работала в литературном агентстве, представлявшем автора знаменитого романа "Над пропастью во ржи". Литературного агента Сэлинджера в фильме играет Сигурни Уивер.

  • Экспериментальные и инновационные фильмы

    Берлинале 2020: в новом формате

    Конкурс амбиций

    Новые лидеры Берлинале подготовили к своему дебюту еще один главный конкурс. Призовая секция "Encounters" представляет экспериментальные и инновационные фильмы. В числе 15 конкурсных лент этого года – дебютная режиссерская работа Катарины Васконселос из Португалии "A metamorfose dos pássaros" (фото).

  • Международный форум молодого кино

    Берлинале 2020: в новом формате

    Молодое кино

    Многочисленные нововведения на Берлинале не означают, что успешные программы будут свернуты. Фестивальная секция "Международный форум молодого кино" была учреждена в 1971 году для показа экспериментальных фильмов и работ начинающих режиссеров. С этого году у "Форума" новый лидер – Кристина Норд. Будет показано 35 фильмов. Один из них - "Виктория" из Африки (фото).

  • Программа Панорама

    Берлинале 2020: в новом формате

    "Панорама" смотрит в мир

    В программе "Панорама" тоже всегда много мировых премьер. "Молодая, политическая, боевая" говорится об этой программе на сайте Берлинале. Представляемые в ней фильмы рассказывают о "миграции и поисках внутренней родины", об "эксплуатации планеты" и показывают "смелые истории о нестандартных личностях". Фильм "Futur Drei" (фото) - о беженцах в немецкой провинции.

  • Секция Generation

    Берлинале 2020: в новом формате

    Не только для детей

    У секции "Generation" ("Поколение") - также богатые традиции. Она предназначена для юных зрителей. Но, разумеется, интересное для себя среди почти 60 фильмов находят не только дети и подростки. "Paradise Drifters" (фото) из Нидерландов рассказывает о трех приятелях без постоянного места жительства, но с мечтой причалить к какому-нибудь безопасному берегу.

  • Сериал о Хилари Клинтон

    Берлинале 2020: в новом формате

    Сериал о Хилари Клинтон

    Четырехчасовой документальный сериал имеет неплохие шансы стать одним из главных хитов фестиваля. Тем более, что его реальная героиня ожидается на премьере в Берлине. Это бывший госсекретарь и кандидат в президенты США Хилари Клинтон. Сериал "Хилари" (фото) рассказывает о ее личной жизни и карьере и будет транслироваться по всему миру потоковым провайдером с марта.

  • Соломон и царица Савская

    Берлинале 2020: в новом формате

    Не забываем классику

    Берлинале уделяет много внимания истории кино. Одним из ярких событий на этот раз станет показ отреставрированной версии немецкого немого фильма ужасов "Кабинет восковых фигур". Ретроспектива посвящена голливудскому режиссеру Кингу Видору. Он начинал в эпоху "великого немого" и одним из первых перешел на звук. Знамениты его исторические картины, в частности, "Соломон и царица Савская" (фото).

  • Телесериал Sex

    Берлинале 2020: в новом формате

    Обязательное телевидение

    Ведущие кинофестивали мира уже не могут игнорировать телевизионные сериалы. Берлинале в 2020 году представляет новые теленовеллы из Австралии, Дании, Германии, Франции, Канады, Австрии, США и Великобритании. И среди них есть и новые форматы: шесть эпизодов сериала "Sex" из Дании имеют общую продолжительность всего 77 минут.

  • Хеллен Миррен

    Берлинале 2020: в новом формате

    Награды женщинам

    "Золотой медведь" и другие награды Берлинале будут вручаться 29 февраля. Уже сейчас известны имена двух лауреаток. Приз "Камера Берлинале" за 2020 год достанется режиссеру из Германии Ульрике Оттингер. А почетный "Золотой медведь" – Хеллен Миррен (фото). По этому случаю Берлинале покажет подборку фильмов с участием британской актрисы.

    Автор: Йохен Кюртен


Контекст

Берлинале 2020: в новом формате

70-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 20 февраля по 3 марта. Более поздний, чем раньше, старт Берлинале - далеко не единственное нововведение. (19.02.2020)  

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